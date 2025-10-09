박정희와 윤보선의 사상 논쟁

큰사진보기 ▲육사 졸업식에 참석한 윤보선 대통령과 박정희 최고회의의장 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲서울운동장에서 열린 신정부수립 경축식에 참석한 윤보선 대통령 내외와 장면 국무총리 내외. 1960.10 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기



박정희씨로 말하면 직업 중에서도 하필이면 일본군이었다. '천황'을 위해 목숨을 바치기로 맹세했던 사람이 아니었던가.



그후 해방이 되어 고국에 돌아와서는 또 자의로 공산주의에 투신하여 이 나라를 전복시키고자 했던 것이니 따지고 보면 두 번이나 나라를 해치려 했던 사람이 아닌가.



적반하장도 유분수지, 그러한 사람이 감히 나보고 비민주주의자요, 비애국자라고 하다니, 그가 이런저런 소리 없이 가만히 있었더라면 내가 구태여 그의 사상을 들먹이며 왈가왈부하려 들지는 않았을 텐데 그가 먼저 싸움을 걸어온 이상 참을 수가 없었다.



내가 할 말을 박 후보가 방송을 통해 했는데 국민이 판단할 것입니다. 우리는 가식적·이질적 민주주의와 대결하고 있습니다.



나는 오히려 박 의장의 민주사상이나 민주주의 신봉을 의심해마지 않습니다. 또 박 의장의 <국가와 혁명과 나>라는 저서를 보면 "서구의 민주주의가 대한민국에 맞지 않는다"라고 말했는데 이것은 무엇을 말하는 것입니까? 또 이 책을 보면 이집트의 나세르를 찬양하고 히틀러도 '쓸만한 사람'이라고 했는데 과연 이 사람이 민주주의를 신봉하는 사람인가 의심하지 않을 수 없습니다.



만일 야당 지도자의 사상에 의심이 있거나 민주주의 신봉에 의심이 있다면 과거 역사를 펴놓고 누가 그런 가 검토해 봅시다.



나는 어제 여수에서 유세를 하면서 느낀 바 있는데 여순반란사건의 관련자가 정부 안에 있다는 것을 상기해야 합니다. 여순반란사건은 민주주의와 민족주의를 신봉하는 사람이 한 것은 아니라고 생각합니다. (주석 2)

큰사진보기 ▲ 5.16 쿠데타 당시 박정희. ⓒ 위키미디어 공용 관련사진보기

덧붙이는 글 | [현대사의 논쟁과 쟁점]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

5.16군사쿠데타를 일으켜 정권을 장악한 박정희는 형식적이지만 민정이양의 절차를 밟지 않을 수 없었다. 1963년의 제5대 대통령 선거가 군사정권 연장이냐 민주회복이냐의 갈림길이었다. 박정희가 순수하게 선거를 통해 일반인에게 정권을 넘겨 줄 것으로 믿는 국민은 많지 않았으나 10월에 선거는 실시되었다.공화당에서는 박정희가 야권에서는 민정당의 윤보선과 국민의당의 허정, 추풍회의 오재영·정민회의 변영태 등이 나섰다. 선거전은 대체로 박정희와 윤보선으로 압축되었다. 박정희는 9월 23일 방송연설을 통해 "이번 선거는 민족적 이념을 망각한 가식된 자유민주주의와 강력한 민족주의를 바탕으로 한 진정한 자유민주주의의 사상적 대결이다."고 포문을 열었다. 이로써 박정희와 윤보선의 사상 논쟁이 벌어졌다.박정희는 '민족적'이나 '자유민주주의'를 내세울 처지가 못되었다. 일황에게 충성을 서약한 일본군 장교출신으로서 합헌정부를 무력으로 짓밟은 쿠데타의 주역이기에, 국민이나 야당 후보에게는 좋은 공격의 빌미가 될 수 밖에 없었다.윤보선은 즉각 반격에 나섰다. "이 선거는 정권다툼이 아니라 민주주의와 이질적 민주주의와의 대결"이라 전제하고 "박 후보의 <국가와 혁명과 나>라는 저서를 보면 이집트의 낫세르를 찬양하고 히틀러도 쓸 만한 사람이라고 했는데, 이 사람이 과연 민주주의를 신봉하고 있는 사람인가 의심하지 않을 수 없다"고 반격했다.박정희는 선거에서 승리하고 한동안 민족적민주주의를 통치이데올로기로 내세웠다가 유신쿠데타 과정에서는 한국적 민주주의를 제시했다. 모두 민주주의의 일반원칙에 반하는 슬로건이었다. 그는 이어서 "나는 혁명시기에 있어서의 우리가 바라는 민주주의란 서양식의 민주주의가 아니라 우리 사회와 정치 형편에 알맞은 민주주의를 해나가야 된다고 생각하는 것이다. 즉 그러한 민주주의란 다름 아닌 바로 '행정적 민주주의'라고 말할 수 있다." (주석 1)고 주장하였다.이에 대해 윤보선의 반격이다.대통령 선거전이 끝나고 '사상논쟁'의 뒤끝은 월간 <사상계>가 63년 11월호에서 "특집 진(眞)·위(僞)를 가려라!"를 게재하면서 다시 한 번 국민의 관심을 불러 모았다. 이 특집기사는 경향신문 정치부장 김경래의 '전향자냐? 아니냐? - 인간 박정희의 전향주변', 정종식 한국일보 정치부장의 '군사혁명과 윤보선', 신상초 정치평론가의 '무엇이 사상논쟁이냐?', 임방현 동아일보 논설위원의 '자주·사대논쟁의 저변', 서기원 서울경제신문 기자의 '정치자금 수수께끼의 실마리'로 구성되었다.세간의 관심은 김경래의 박정희의 전향관련 기사였다. 헌정사 이래 최초로 전개된 대선의 사상논쟁, 특히 좌익으로 몰린 박정희가 당선되면서, 그의 전력은 비상한 관심사가 되었다.이 기사는 선거과정에서 "전 ML당 당수였으며 자민당 대표최고위원 김준연 씨는 5·16 혁명 직후 <타임>지에 실린 한국군사혁명 전모를 소개한 기사 중 (61년 5월 26일치) 박 의장의 프로필을 인용하고, '박 소장은 공인된 공산주의자였다. 그는 군반란(여순사건)을 조직하는데 협력했다. 그래서 그는 이승만 씨의 장교들에 의해 사형선고를 받았다. 그러나 그는 전향하여 반란군에 관한 정보를 제공하고 사형을 면제 받았다. 그는 지금 분명히 강력한 반공주의자이다'라는 사실을 폭로하여 윤보선 씨의 전주 발언을 뒷받침해주었다. 이날 강연회장은 물을 끼얹은 듯한 조용한 분위기 속에 당혹과 불안감이 감돌았다."라고 정황을 소개했다.박정희 후보의 전력을 두고 여야가 바뀌어 벌어진 사상논쟁은, 당사자가 절대 권력자가 되면서 진위가 가려지지 않은 채 덮이고 말았다. 이후의 대선에서는 주로 수구세력이 민주진영의 후보들에게 색깔론의 공세를 벌였다.박정희는 군사쿠데타를 일으켜 정권을 찬탈하여 2년여의 군정을 거쳐 권력기반을 조성하고, 몇차례 번의를 거듭한 끝에 민정에 참여하여 대통령에 당선되었다. 그 과정에서 야당측으로부터 과거 남로당 경력이 제기되는 등 이른바 사상논쟁이 벌어졌으나 그는 당선되었고, 향후 장기간의 폭압통치가 유지되었다.주석1> 박정희, <우리민족의 나갈 길>, 257~158쪽, 동아출판사, 1963.2> 윤보선, <외로운 선택의 날>, 244~245쪽, 동아일보사, 1991.