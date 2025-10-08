함석헌과 이병도의 5.16쿠데타 쟁점

큰사진보기 ▲ 5.16 쿠데타 당시 박정희. ⓒ 위키미디어 공용 관련사진보기

4월혁명에 뒤를 이어 민족사의 새로운 발전의 임무를 수행하여야 할 민주당 정권은 너무도 무력하고 무정견하고 또 전 정권시대 관료층의 독선과 부패를 그대로 답습하였다. 사회의 궁핍과 혼란은 한층 더하여 가고 국가의 위신은 실추되며 공산괴뢰는 간접침략을 구사하여 이 나라 이 겨레의 앞길이 그 어느 지경에 갈지 모르는 막다른 골목에까지 도달하였던 것이다.



지난 5월 16일 국군장병들에 의하여 수행된 군사혁명은 이러한 조국의 위기를 구출하기 위하여 할 수 없이 일어난 것이었다. 이 길만이 4월혁명을 헛되이 하지 않는 길이요 또한 공산침략하에서 귀중한 신명을 마쳐 조국을 수호한 수많은 젊은 장병들의 영령에 보답하는 길이 되기도 하는 것이다.



이러한 역사적인 필요성에 의하여 이루어진 것이 5월의 군사혁명이요 또 그 주체의 구성은 애국심과 실천에 과감한 국군 장병으로 되었던 만큼 그 하나 하나의 조치는 모두 국민으로 하여금 쾌재를 부르게 하였다.



한 호의 포고가 발표될 때마다 국민은 모두 박수갈채를 보내었던 것이다. 혁명정부가 '공약'으로 내세운 6개항은 한층 더 국민의 기대와 국제간의 신망을 두터이 하고 있는 것이다.(중략)



5.16군사혁명은 조국의 위기를 백척간두에서 구출하였다. 물론 과거의 혁명거사에 있어서도 그 동기가 대개 국정을 부패에서, 민생을 도탄에서, 구출하려는 전체 민심의 동향에 의한바 많지만, 5.16군사혁명도 역시 민심을 잘 대표하였던 것이다. 국제정세는 민주 공산 양 진영의 냉전과 분규가 가는 곳마다 벌어지고 휴전은 말뿐, 공산제국주의자들은 한국에서도 그 불법 재남침의 기회를 노리고만 있는 준전시 상태인 것이다.



여기에 국가 실무를 담당한 정부의 무능·무력·사이비정치인들의 순간적인 명리만을 노리는 철 없는 언행과 이런 현실을 기화로 하여 정계·학원·직장 등 각 부문에서의 공산오열과 그 측근자들의 도량 선동은 6.25공산침략에서 피로 수호한 조국을 송두리째 공산침략 세력에 넘기려는 위기일발의 찰나였으며, 5.16군사혁명은 곧 민족과 국가를 이러한 내우외환 중에서 구출한 역사적 장거였던 것이다.

그런데 나 보기에 걱정은 5.16에 아무 말이 없는 것이다. 말이 사실은 없지 않은데, 만나면 반드시 서로 묻는데, 신문이나 라디오에는 일체 이렇다는 소감비평이 없다. 언론인 다 죽었나? 죽였나? 이따금 있는 형식적인 칭찬 그까짓 것은 말이 아니다. 그것은 혁명의 말이 아니다. 의사보고 가뜬히 인사하는 것은 병인 아니다. 의사 온 줄 모르면 죽은 사람이다. 참말 명의는 병인이 허튼 소리를 하거나 몸부림을 하거나 관계 아니한다. 왜? 자신이 있기 때문이다.



아무래도 이 사람들이 총칼보고 겁을 집어먹었지. 겁 난 국민은 아무것도 못한다. 국민이 겁나게 하여가지고는, 비겁한 민중 가지고는, 다스리기는 쉬울지 몰라도 혁명은 못한다. 다스리기 쉽기야 죽은 시체가 제일이지, 시체를 업어다 산 위에 놓고 스스로 무슨 공이 있다 할 어리석은 사내는 없을 것이다. 그것은 공동묘지의 매장인부 아닌가?

학생이 잎이라면 군인은 꽃이다. 5월은 꽃달 아닌가? 5·16은 꽃 한 번 핀 것이다. 꽃은 찬란하기가 잎의 유가 아니다. 저번은 젊은 목청으로 외쳤지만, 이번은 총칼과 군악대로 행진했고 탱크로 행진했다. 잎은 영원히 남아야 하는 것이지만, 꽃은 활짝 피었다가는 깨끗이 뚝 떨어져야 한다. '화락능성실(花落能成實)'이다. 꽃은 떨어져야 열매를 맺는다. 5·16은 빨리 그 사명을 다하고 잊혀져야 한다. 노량진두에서 많지는 않지만 흐른 피는, 그 알고 모르고를 물을 것 없이 전국민이 스스로 흘려 역사의 제단에 바친 것이다. 그것은 부득이하여 한 번 잠깐 할 것이요, 될수록은 없어야 하는 것이요, 있다 하여도 곧 잊혀야 하는 것이다.

박정희는 1961년 5월 16일 장교 250여 명과 사병 3,500여 명의 반란군을 이끌고 서울에 진입, 쿠데타를 일으켰다. 국권을 장악한 반란군은 곧 최고권력기구로 군사혁명위원회를 설치했다가 5월 18일 국가재건최고회의로 개칭했다. 6월 6일 국가재건비상조치법을 공포해 최고 권력기구로서의 법적 뒷받침을 마련했다.국가재건최고회의는 입법권·행정권의 전부와 사법의 통제권을 장악하고 산하에 법제·사법·내무·외무·국방·재정·경제·교통·체신·문교·사회·운영·기획 등 13개 분과위원회를 설치하고, 직속기관으로 중앙정보부·재건국민운동본부·수도방위사령부·감사원을 두어 본격적인 군정을 실시했다. 박정희가 의장이었다.국가재건최고회의는 <최고회의보>라는 기관지를 발행했다. 8월에 발간한 창간호에는 윤보선 대통령의 치사, 박정희 의장의 '혁명정부의 사명'과 무기명의 '한국의 군사혁명-정치백서'에 이어 이병도(당시 국민대학장)의 '5.16군사혁명의 역사적 의의'등이 실렸다.사학자 이병도가 5.16쿠데타를 옹호하는 글을 발표한 비슷한 시점에 재야 사학자 함석헌이 5.16을 비판하는 글이 <사상계>에 실렸다. 출생연도가 비슷한 두 사학자의 행로는 크게 달랐다. 이병도는 조선총독부가 우리 역사를 근저에서부터 왜곡하고자 설치한 <조선반도사> 편찬에 참여하고, 함석헌은 <성서조선>에 '성서적 입장에서 본 조선역사'를 연재하고, 계우회 사건으로 투옥되는 등 신고를 겪었다. 그리고 5.16쿠데타에 맞서 1961년 7월호 <사상계> 권두논문으로 '5.16을 어떻게 볼까?'를 썼다.두 사학자의 글이 논쟁으로 이어진 것은 아니지만, 사학도로서 군사쿠데타를 보는 시각과 평가에 상반된 견해를 보임으로써 역사적 시각의 논쟁이라 해도 될 것이다.먼저 이병도 글 주요 부문이다.함석헌은 먼저 5·16쿠데타가 가져온 공포분위기를 지적한다.함석헌은 5·16을 준열하게 비판했다. 4월의 학생들이 잎이라면 5월의 군인들은 꽃이라는 비유를 들어 조속히 부대로 돌아가라고 타일렀다. 그런데 최근까지 박정희 추종자와 사이비 언론인 중에는, 함석헌이 5·16을 꽃에 비유할 정도로 지지했노라는 허튼 언설을 편다. 전후 문맥을 무시하고 거두절미한 것이다.함석헌은 5·16의 군사반란을 결코 인정하지 않았다. 그리고 박정희의 유신체제에 격렬하게 저항했다.