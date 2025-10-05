독일 '정치교육'이 우리 교육에 주는 교훈

큰사진보기 ▲<독일 정치교육> 책 표지부제 <학생의 비판적 사고 역량, 어떻게 기르나?>에서 보듯이 독일 정치교육은 공동체 문제인 정치 현상에 대해 학생의 자율성에 기반한 비판적 사고, 그리고 공동체 문제에 대한 책임과 연대의식을 기르는 데 초점을 두고 있다. ⓒ 하성환 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 89년 전교조 해직교사로 정년 퇴직 후 <학교시민교육교원노동조합> 조합원으로 활동 중입니다.