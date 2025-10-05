제주에 이런 축제가 있다니... 두 권의 책을 들고 뛴 까닭

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

'이제 마감까지 10분 남았어, 뛰어!'

AD

'이 책이 지금은 다른 엄마에게 더 필요한 순간일지도 모르겠다.'

큰사진보기 ▲책읽는 제주 사회 '도서무료 교환시장' 로컬 행사. 읽고 난 책을 교환해 주는 행사. ⓒ 이현숙 관련사진보기

"이거 교환 가능할까요?"

"네, 원하는 책 두 권 고르시면 돼요."

큰사진보기 ▲(왼쪽)아이를 키우며 큰 도움받았던 고마운 책 2권. (오른쪽)지금 나에게 큰 위로를 줄 책 2권. ⓒ 이현숙 관련사진보기

'나의 삶을 조금 덜어내어, 누군가의 삶을 채워주는 일.'

책 두 권을 품에 안고 뛰어가는 내 모습이 웃기기도 하고, 묘하게 설레기도 했다. 지난 2일, 제주살이 중 처음으로 참여한 소규모 동네 축제. 바로 제주월드컵경기장 광장에서 열린 '도서 무료 교환시장'이었다.작년에도 크고 작은 로컬 행사에는 여러 번 참여했지만, 이번은 조금 달랐다. 그동안 다녔던 행사는 대개 지역 장터나 체험 부스처럼 볼거리와 먹거리가 중심이었다. 하지만 이번에는 '책'을 매개로 한 나눔의 장이었다. 그 사실이 신기했고, 어쩐지 꼭 가보고 싶었다.행사가 끝나기 얼마 남지 않은 시각, 나는 육아 관련 책 두 권을 가방에 넣었다. 첫째를 키우며 받아쓰기까지 해가며 읽었던 책이지만, 이제는 더 이상 펼쳐보지 않는 책들. 그 책을 보며 문득 생각했다.제주월드컵경기장 앞마당에 도착하니 이미 해가 기울어 있었다. 천막 두 동 아래에 테이블이 놓이고, 그 위에 다양한 책들이 정리되어 있었다. 커다란 무대도, 화려한 현수막도 없었다.하지만 경기장 앞마당을 오가는 사람들의 표정은 이상하리만큼 활기 찼다.스태프의 다정한 목소리에 마음이 녹았다. 이곳의 공기는 느긋했고, 사람들은 조용히 책장을 넘기며 서로의 취향을 나눴다.도착이 늦은 탓일까. 인기 있는 신간들은 이미 대부분 빠져나가고 없었다. 조금 아쉽다는 생각이 들었지만, 눈을 돌리니 중고서적 코너가 있었다. 누군가의 손때가 묻었지만 여전히 반듯하고 깨끗한 책들이 가득했다. 오히려 그 흔적이 책의 이야기를 더 풍성하게 만드는 듯했다.한 권 한 권 책장을 넘길수록, 이곳이 단순한 교환시장이 아니라 '기억이 오가는 공간'이라는 생각이 들었다. 책의 뒷면에 적힌 이름, 밑줄, 구겨진 모서리까지... 모두 누군가의 시간이었다. 그 책이 지금 내 손에 들어와 있다는 사실이 묘하게 따뜻했다.결국 손에 쥔 건 두 권이었다. 첫 번째는 현실의 무게를 잠시 내려놓고 행복을 찾자는 메시지를 담은 책, <1cm 다이빙 – 현실에서 딱 1cm 벗어나는 행복을 찾아>. 요즘의 나에게 꼭 필요한 말이었다. 아이 키우랴, 일상 유지하랴, 가끔은 숨이 막히는 순간들이 있었다. 그 책은 마치 나에게 "괜찮다"라고 먼저 말을 걸어오는 듯했다.두 번째 책은 둘째 아이가 가장 사랑하는 주제, 바로 구급차가 등장하는 그림책이었다. 책을 손에 드는 순간 아이의 얼굴이 떠올랐다. '엄마, 삐용삐용!' 하며 환하게 웃던 모습. 결국 고민도 하지 않고 그 책을 품에 안았다. 짧은 시간이었지만, 그날의 두 권은 '필요한 위로'와 '작은 행복'을 동시에 건넸다.아이를 키우다 보면 책장은 순식간에 무거워진다. 한참 그림책을 보던 시기가 지나면 금세 글자를 읽기 시작하고, 관심사도 바뀐다. 책을 계속 사 모으는 것도 한계가 있다. 그렇다고 버리기엔 미안하고, 팔기엔 정이 남는다.이런 딜레마 속에서 '책 교환시장'은 정말 고마운 아이디어였다. 무엇보다 책을 교환하는 그 행위 자체가 묘하게 뿌듯했다. 내가 다 읽은 책이 다른 누군가의 손에서 다시 펼쳐질 거라 생각하니 마음이 편안해진다. 한 권의 책이 여러 집을 돌며 새로운 이야기를 만들어간다는 사실이 좋았다. 책이 단순한 물건이 아니라 '이어지는 매개체'가 된다는 걸 느꼈다.우리가 흔히 떠올리는 '제주 축제'는 관광객이 몰리는 큰 행사일 때가 많다. 하지만 제주월드컵경기장 앞마당에서 열린 이번 도서 교환시장은 달랐다. 누구보다 지역민을 위한 자리, '책'을 매개로 주민들이 자연스럽게 연결되는 작은 공동체의 이야기다.제주살이를 하며 종종 느끼는 것은 '이방인으로서의 거리감'이다. 서울이나 다른 대도시에서는 느끼기 어려운 미묘한 경계가 존재한다. 하지만 이 축제에서는 그런 경계가 느껴지지 않았다. 책을 앞에 두고 대화가 오가니, 나이나 직업, 출신 지역 같은 건 중요하지 않았다. 그저 "이 책 좋아요"라는 한마디면 충분히 연결될 수 있었다.집으로 돌아오는 길, 아이는 새로 얻은 구급차 책을 손에 꼭 쥐고 있었다. 책 표지를 쓰다듬으며 "엄마, 이거 내 거야?" 하고 묻던 아이의 얼굴에는 기쁨이 가득했다. 다른 집에서 읽히던 책이 이제 우리 집 책장이 된 것이다.그 순간 문득 깨달았다. 책을 나눈다는 건 단순히 물건을 교환하는 일이 아니라는 걸.제주월드컵경기장 광장에서의 그날, 나는 화려한 축제 대신 조용한 나눔 속에서 진짜 '로컬의 얼굴'을 만났다. 그 얼굴은 관광객이 떠난 뒤에도 여전히 남아 있는, 제주살이 사람들의 삶 그 자체였다.