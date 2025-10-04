국가가 파괴한 청춘 2921명... "제노사이드 버금가는 국가폭력"

▲민병래 작가가 쓰고 '강제징집, 녹화·선도공작 진실규명추진위원회'(강녹진,2019년 결성)가 공동 기획한 '파괴된 청춘: 강제징집과 프락치 강요 공작이 남긴 상처'(294 쪽, 출판사 원더박스)는 녹화공작으로 국가 공권력에 의해 무참히 짓밟힌 청춘들의 아픈 역사를 증언하는 책이다. ⓒ 원더박스 출판사 관련사진보기