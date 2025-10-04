노지에서 수확한 고구마잎으로 만든 '고구마잎 주스'

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲고구마를 캐기 위해 넝쿨을 걷어내고 있다고구마를 캐기 위해 넝쿨을 걷어내고 있는 사진입니다 ⓒ 홍웅기 관련사진보기

큰사진보기 ▲고구마를 캐고 있는 사진고구마를 캐고 있는 사진입니다 ⓒ 홍웅기 관련사진보기

큰사진보기 ▲밭에서 따 온 고구마잎밭에서 따 온 고구마잎 사진입니다 ⓒ 홍웅기 관련사진보기

큰사진보기 ▲고구마 쥬-스 만들기 위해 준비하고 있습니다고구마 쥬-스 만들기 위해 준비하고 있는 사진입니다 ⓒ 홍웅기 관련사진보기

큰사진보기 ▲쥬-스를 만들기전 적당한 크기로 썬 고구마잎과 사과쥬-스를 만들기전 적당한 크기로 썬 고구마잎과 사과 사진입니다 ⓒ 홍웅기 관련사진보기

큰사진보기 ▲고구마잎으로 만든 쥬-스고구마잎으로 만든 쥬-스 사진입니다 ⓒ 홍웅기 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 제 블로그에도 실립니다.

벼가 누렇게 익어가는 요즘, 황금물결이 일렁이는 들판을 바라보는 것만으로도 가슴이 풍성해집니다.수확의 계절, 가을을 일깨워 주듯 남편이 고구마를 캐자고 합니다. 남편과 같이 밭으로 가니, 고구마 넝쿨이 무성합니다. 남편은 서너 고랑 심은 고구마 넝쿨을 걷어 내면서 나보고 캐라고 합니다.뿌리에 고구마가 주렁주렁 달려 나올 것 같은 기대감으로 신이 나서 캤습니다. 하지만 내 예상은 와장창 깨졌습니다. 두세 개 정도만 한 뿌리에 달려 나왔거든요. 한고랑을 캐기도 전에 힘이 들어 잠시 휴식을 취하면서 주변을 둘러보니, 한쪽에 거두어 놓은 고구마 줄기와 잎이 보입니다.사실 봄에 고구마 싹을 심으면 물을 듬뿍 주어야 합니다. 고구마 싹을 심으면서 물을 주지 않으면 말라 죽기 때문입니다. 고구마 밭에 물 주기가 쉽진 않았습니다. 물이 있는 개울까지 7~10분 정도 걸어 가 물을 떠다 줘야 하기 때문입니다.물조리개로 물을 떠다 주고, 거름도 주고, 풀도 뽑아 주고 등 정성을 들인 것이 갑자기 아까워서 줄기와 잎까지 가져가야겠다는 생각을 했습니다.남편이 직장생활을 할 때는 집에서 전업주부로 있었고, 주로 마트나 시장에서 음식 재료를 샀습니다. 그래서 잎이나 줄기는 다 버렸는데, 직접 농사를 지어 보니, 생각보다 힘이 들고 농사짓는데 들어가는 비용이 생각보다 많이 든다는 걸 알았습니다. 그러다 보니 먹을 수 있는 농작물은 다 활용하게 됩니다.고구마 잎은 혈당을 조절하는 데 도움이 되며, 비타민 A, C, K, 베타카로틴이 풍부해 시력 개선, 피부 건강, 면역력 강화에 효능이 있다고 합니다. 고구마잎은 루테인과 베타카로틴이 풍부해 시력개선과 백내장, 아맹증을 예방 할 수 있다고 합니다.우리는 고구마 잎으로 주스를 만들어 먹기로 했습니다. 냉장고에 사 온 지 오래된 사과도 넣기로 했습니다.고구마잎 주 만들기재료: 고구마잎, 사과, 우유① 벌레가 먹거나 지저분한 잎은 골라내고 싱싱한 것만 사용합니다. 고구마잎을 씻어 물기를 제거해 줍니다.② 사과를 깎아 적당한 크기로 썰어 줍니다. 고구마잎도 적당한 크기로 썰어줍니다.③ 썬 고구마잎과 사과를 믹서에 넣고 갈아 줍니다.사과 때문인지 몰라도 단맛이 강하고 아삭했습니다. 저는 고구마잎 주스를 우유에 타서 마셔봤는데, 사과 때문인지 몰라도 아삭하니, 맛있습니다. 고구마잎, 버리지 말고 활용해서 요리를 해보시면 어떨까요?