'수련과 샹들리에' 과거와 현재가 마주 선 국립현대미술관

큰사진보기 ▲중국 작가 쩡판즈의 <초상>시리즈 ⓒ 이성경 관련사진보기

국립현대미술관 과천관에서 10월 2일부터 2027년 1월 3일까지 '해외 명작: 수련과 샹들리에' 전이 개최된다. 이번 전시는 2021년 기증된 이건희 컬렉션 16점을 포함한 44점의 작품을 소개한다. 전시회 이름은 프랑스 인상주의 화가 클로드 모네의 <수련이 있는 연못>(1917-1920)과 세계적인 현대 예술가 아이 웨이웨이의 <검은 샹들리에>(2018-2021)에서 따왔다. 관객은 과거와 현대를 넘나들며, 서양미술의 흐름을 조망할 수 있다.과천관 원형 전시장에는 자연을 인상주의적으로 묘사한 <수련이 있는 연못>과 금속과 유리를 이용한 인공물의 감각이 돋보이는 <검은 샹들리에>가 마주 서 있다. 전통적인 연대기적 구성을 따르지 않고, 서로 다른 시대와 질감을 가진 작품들이 마치 대화를 나누는 듯한 모습이다. 전시 기획자는 이 두 작품이 단순한 대비를 넘어, 서로 다른 시대와 미감이 교차하며 대화를 나누는 장을 열고자 했다고 설명한다.클로드 모네(Claude Monet, 1840-1926)는 19세기 프랑스 인상주의를 대표하는 화가로, 빛과 색이 변화하는 순간을 포착해 자연의 아름다움을 생생하게 표현했다. 모네는 다양한 회화 연작을 제작했는데, 그중 '수련'은 모네의 대표적 연작이다. <수련이 있는 연못>은 모네가 지베르니에서 그린 작품이다. 모네는 감각적인 붓 터치로 연못 위를 부유하는 수련과 표면에 비친 하늘의 인상을 표현했으며, 작품에는 수평적인 평면적 구성과 추상화된 이미지가 잘 드러난다.아이 웨이웨이(Ai Weiwei, 1957 - )는 중국 출신의 현대미술가로 일상의 오브제를 활용한 개념미술을 다룬다. 아이 웨이웨이는 그의 작품을 통해 개인의 인권과 표현의 자유, 난민 문제 등을 적극적으로 다루며, 소셜 미디어를 통한 예술적 소통을 활발히 하고 있다. <검은 샹들리에>는 척추, 장기, 정체를 알 수 없는 동물과 두개골 형상을 하고 있는 검은 유리조각으로 이루어져있다. 밝음과 아름다움을 상징하는 샹들리에 본래의 기능은 상실한 채 어둠과 죽음이 부각돼 대비감을 불러일으킨다.두 작품 사이에는 앤디 워홀의 <자화상>, 피카소의 <타원형의 얼굴> <회색 얼굴>, 그리고 살바도르 달리의 <켄타우로스 가족> 등 현대 미술 거장들의 작품이 자리잡고 있다. 특히 중국 작가 쩡판즈의 <초상> 시리즈는 국내 1호 물납제 소장품이며, 이번 전시에서 국내 최초로 공개하는 작품이다. 불안하게 서있는 현대인의 초상에서 현대 사회의 긴장이 고스란히 나타나고 있다.장 팅겔리의 <열대의 제단> 또한 현대 산업사회, 대량 소비사회가 남긴 잔해에 대한 비판적 시각을 키네틱 아트를 통해 보여준다. 버려진 물건들의 부품을 조립해서 만든 이 작품은 아슬아슬한 움직임에 금속의 부자연스러운 소리가 더해져 자연과 인공, 삶과 죽음이 교차하는 인간 문명의 모습을 상징적으로 표현한다.개막 이후 전시를 찾은 관람객들의 반응도 긍정적이다. 미술을 전공하는 대학생 김재은(22)씨는 "모네의 수련은 아름다운 느낌을 주는 반면 아이 웨이웨이의 샹들리에는 날카로운 현실을 드러내는 것 같았습니다. 서로 전혀 다른 결의 작품이 한 공간에서 충돌하는 게 되게 인상 깊었던 것 같아요"라는 감상을 남겼다. 직장인 이상희씨(53)는 쩡판즈의 초상 시리즈에 큰 인상을 받았다며 "웨이웨이는 과장되고 부자연스러운 사람들을 그렸는데, 현대 사회의 고통이 굉장히 잘 느껴졌습니다"라고 소감을 전했다.'해외 명작: 수련과 샹들리에'는 현대 미술 작품들의 대비감을 강조하며 시간의 흐름을 넘나드는 큐레이팅을 선보인다. 관람객들은 국립현대미술관 과천관에서 빛과 어둠, 자연과 인공, 과거와 현재를 마주하며 독특한 경험을 할 수 있다. 그 외에도 과천관에는 상설전으로 '한국근현대미술 I'과 '한국근현대미술II'가 열리고 있으며, '젊은 모색 2025 : 지금, 여기'를 관람할 수 있다. 관람 시간은 화요일부터 일요일, 10:00-18:00이며, 입장료는 3000원이다.