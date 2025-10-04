광주·전남 구름 사이로 추석 보름달 볼 수 있을 듯

큰사진보기 ▲한가위 보름달 (자료사진) ⓒ 최종수 관련사진보기

추석 당일인 6일 광주·전남은 대체로 흐리고 일부 지역엔 비가 내릴 것으로 보인다.기상청에 따르면 4일과 5일 광주·전남은 흐리고 가끔 비가 내리는 곳이 있을 것으로 예보됐다.예상 강우량은 4일과 5일 각각 5㎜ 안팎.추석 날인 6일은 대체로 흐리겠다. 전남 동부내륙의 경우 낮부터 비가 내릴 것으로 전망된다. 역시 예상 강우량은 5㎜ 안팎이다.흐리고 곳에 따라 작은 양의 비가 예상되는 가운데, 구름 사이로 보름달을 볼 수 있는 곳이 있겠다고 기상청은 전망했다.추석 당일 달 뜨는 시각은 광주 오후 5시 33분, 목포 5시 35분, 여수 5시 30분, 완도 5시 33분이다.당분간 기온은 평년(최저 11~17도, 최고 23~25도) 보다 다소 높겠다.추석 당일인 6일부터 남해서부해상을 중심으로 차차 바람이 매우 강하게 불고 물결이 매우 높게 일 것으로 예상돼 주의가 필요하다.또 7일부터 달의 인력이 강해 바닷물의 높이가 높은 대조기 기간으로, 만조 시간 해안가 저지대 침수 가능성이 있으니 주의가 필요하다.