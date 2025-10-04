해마다 성묘 대신 이곳 전망대에 오르고 있습니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲강화평화전망대에서 개풍군 실햠민들이 고향을 바라보며 합동망향제를 올리고 있다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲37회 대통령기 이북도민체육대회 개회식 장면 ⓒ 이혁진 관련사진보기

지난 3일 이재명 대통령이 접경지 '강화평화전망대'를 방문했다. 추석 연휴 첫날 이곳을 찾아 실향민들을 격려한 것은 결코 의미가 작지 않다. 대통령이 실향민들과 나눈 대화에서 공감하는 대목이 많다. 남북을 오가는 동물과 달리 실향민들이 안타깝다며 생사확인과 편지교류만이라도 인도적 차원에서 북에 제안했다. 이산가족 상봉은 실향민들의 마지막 염원이자 소원이다.실향민은 추석과 설 등 명절에 특히 외롭고 서럽다. 대통령이 이들을 직접 위로하고 덕담을 건네었다니 실향민 후손으로서 기쁘고 반갑다. 강화평화전망대는 '이북도민의 성지'로 불리는 곳이다. 이곳에서 이북도민들을 고향을 바라볼 수 있다. 여기서 개풍군은 직관할 수 있고 저 멀리 황해도 연백군도 조망할 수 있다. 실향민들은 망향제단에서 차례를 드리기도 한다.개풍군과 연백군 등 군민들은 6.25 전쟁이 나자 강화와 김포, 인천 등지로 피란했다. 이들은 전쟁이 금방 끝나 고향 가길 기다리다 끝내 못 가고 이곳에 뿌리를 내렸다. 후손은 4대에 이르렀다. 2008년 이들의 실향의 아픔을 치유하고 고향선조의 덕을 기리고자 만든 곳이 강화평화전망대다. 이곳을 '제2의 고향'이라 불리는 이유이다.강화평화전망대에서 강 건너 바로 보이는 곳이 지금은 황해북도로 불리지만 '미수복경기도 개풍군'이다. 개풍군은 개성과 임진강 해안가를 낀 지역이다. 부친(96) 고향도 개풍이다.개풍군민회는 매년 이곳을 찾아 망향제를 올리고 일부는 고향을 향해 울부짖기도 한다. 개풍군에서는 이들의 울음소리를 들을 수 있을 것이다. 벌써 이렇게 한지 75년째. 개풍군민회는 올해도 '합동망향제'를 올릴 계획이다. 이번 추석 때도 많은 군민들이 강화평화전망대를 찾을 것이다.박아무개(65) 개풍군민은 "이번 추석 때 성묘 대신 이곳을 방문해 고향을 바라볼 것이다"라고 말했다. 6.25 전쟁 때 강화군에 정착한 대한노인회 장기천(81) 강화군지회장은 실향민 2세로서 명절이면 전망대를 찾아 고향에 계신 조부모님들의 안부를 기원하고 있다.고향을 떠나 흩어져 갈 수 없는 사람을 '디아스포라'라고 한다. 고향을 그리는 건 인간의 생명권이다. 실향민들은 전후 75년 고향 가는 일념 하나로 지금까지 그 외롭고 험난한 세상을 버티며 살아왔다.실향민들에게 고향은 꿈속에서만 그리는 곳이다. 이에 이산가족 상봉은 자나깨나 소원이었다. 하지만 2018년 이후 이산가족 상봉은 끊겼다. 그새 많은 이산가족이 타계했다. 문제는 최근의 남북경색을 고려하면 향후 상봉 가능성은 매우 낮다.이산가족 신청현황에 따르면 올 8월 기준 이산가족 상봉신청자 13만 4489명이다. 이중 생존자는 3만 5311명이다. 대부분 구순을 바라보고 있다.이러한 절박한 상황에서 대통령의 평화전망대 방문이 이뤄진 것이다. 필자의 부친은 대통령의 전망대 방문 소식을 접하고 "실향민의 안타까운 심정에 공감하고 이산가족들에게 많은 위로가 됐을 것이다"라고 평가했다.반가운 입장은 실향민 후손들도 마찬가지다. 4세대까지 이어진 후손들에게 뿌리를 일깨우지 못한 자책감에 사로잡혔는데 이번 방문으로 꺼저가는 이산가족 상봉의 불씨를 살렸다고 생각한다.10월에는 실향민이 모이는 행사가 많다. 추석전전날이 '이산가족의 날'이다. 10월 19일에는 '대통령기이북도민체육대회'가 서울효창운동장에서 열린다.강화평화전망대에 가면 '기러기' 형상에 <그리운 금강산> 노래가 방문객을 반긴다. 대통령이 언급한 동물은 바로 기러기다. 금강산은 이북고향을 상징한다. 기러기처럼 남북을 오가며 고향소식을 전해주기를 염원하고 있는 것이다.개인적인 바람이 있다. 강화평화전망대 방문에 이어 올 이북도민체육대회에 참석한 1만명의 실향민에게도 대통령의 격려가 있기를 기대한다.