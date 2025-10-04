'트럼프 2028' 적힌 빨간 모자... 트럼프, 노골적으로 3선 암시?

큰사진보기 ▲연방정부 '셧다운(정부 업무 일시정지)'을 하루 앞둔 지난달 30일(현지시각), 도널드 트럼프 미국 대통령은 백악관 집무실에서 여야 지도부와 셧다운과 관련해 회동을 가졌다. 회동 이후 트럼프 대통령은 회동 당시를 담은 사진 세 장을 공개했는데 이 사진들이 미국 정계에 파문을 일으켰다. ⓒ 트럼프 대통령 트루스소셜 관련사진보기

한편 2일(현지시각) 트럼프 대통령은 제프리스 원내대표에게 '트럼프 2028' 모자를 던진 후 비웃는 AI 생성 영상을 자신의 SNS에 게시하며 민주당을 향한 조롱을 이어갔다.

연방정부 '셧다운(정부 업무 일시정지)'을 하루 앞둔 지난달 30일(현지시각), 도널드 트럼프 미국 대통령은 백악관 집무실에서 여야 지도부와 셧다운과 관련해 회동을 가졌다. 회동 이후 트럼프 대통령은 회동 당시를 담은 사진 세 장을 공개했는데 이 사진들이 미국 정계에 파문을 일으켰다.세 장의 사진 속에는 '트럼프 2028(TRUMP 2028)'이라는 문구가 적힌 모자가 빠짐없이 포함돼 있었다. 트럼프 대통령을 상징하는 'MAGA(미국을 다시 위대하게)' 모자처럼 붉은색이었다.당시 백악관 집무실 회동에 자리했던 하킴 제프리스 민주당 하원 원내대표는 CNN에 "옆에 앉은 J.D.밴스 부통령에게 '이 모자, 문제 안 되나'라고 물어봤는데, 그는 '아무 말 않겠다'라고 했다"고 전했다. 이어 "해당 모자가 회담 도중 갑자기 책상 위에 놓여졌다"며 "뜬금없고 이상한 일"이라고 덧붙였다.2028년은 차기 미국 대선이 예정된 해로, 사실상 트럼프 대통령이 2016년 대선과 2024년 대선에 이어 2028년 대선에도 나서겠다는 의미로 여겨진다. 앞서 트럼프 대통령은 지난 4월 트럼프 일가가 운영하는 공식 온라인 매장에서 해당 문구가 적힌 모자와 티셔츠를 판매하기도 했다.당시 트럼프 대통령의 차남 에릭 트럼프는 온라인 매장 주소를 공유하면서 해당 상품들을 판매하는 것이 트럼프 대통령의 3선 출마를 의미하는 건지, 본안의 출마를 의미하는 건지 문의하는 외신 기자들의 이메일 내용도 함께 공개한 바 있다.하지만 현재 '누구도 대통령직에 두 번 이상 선출될 수 없다'는 미국 수정헌법 제22조에 따라 대통령의 3선은 불가능한 상황이다. 이는 조지 워싱턴 초대 대통령 이후 대통령직은 중임을 넘지 않는다는 관례를 깨고 1932년 대선에서 당선된 프랭클린 D. 루스벨트 대통령이 4선까지 이어감에 따라 생긴 법이다.트럼프 대통령이 현행법상 불가능한 3선 대통령에 대한 의지를 비단 이번뿐만이 아니다. 올해 1월 네바다주 라스베이거스 연설에선 "한 번뿐만 아니라 두 번, 세 번, 네 번 (대통령직에) 봉사하는 건 인생 최고의 영광이 될 것"이라고 외쳤다. 이어 2월에는 백악관 행사 와중 지지자들에게 '4년 더!'라는 구호를 외치라고 부추기기도 했다.트럼프 대통령은 올해 3월 NBC 방송과의 인터뷰에서 트럼프 대통령은 3선 도전을 묻는 질문에 "나는 일하는 것을 좋아한다"며 3선 연임과 여러 계획이 전달됐다고 주장했다.이어 "(3선 출마가) 농담이 아니지만 아직까지는 시기상조"라면서도 많은 이들이 나의 3선 연임을 바라고 있다. 다만 우리는 갈 길이 멀다. 정부는 아직 초창기고 나는 현 임기에 집중하고 있다" 밝혔다. 3선 출마 관련 계획이 제시됐냐는 질문에는 "알다시피 가능케 하는 방안이 있다"고 했다.하지만 현실적으로 트럼프 대통령이 3선 대통령이 되기 위해서는 수정헌법의 개정이 필요하다. 헌법 개정은 연방 상·하원에서 2/3 이상이 찬성하거나 연방 50개 주 2/3 이상의 동의를 얻은 후 연방 주 3/4 이상이 찬성해야만 가능하다.한편 미 정계 일각에서는 트럼프 대통령이 이러한 개정 절차를 밟지 않을 가능성이 제기되고 있다. 현 러닝메이트인 밴스 부통령을 이용할 수 있다는 것이다.만약 오는 2028년에 밴스 부통령이 대통령 후보로, 트럼프 대통령이 부통령 후보로 공화당 대선후보로 출마한 뒤 당선되면 대통령에 당선된 밴스 부통령이 즉각 사임하는 순간 자동적으로 부통령인 트럼프 대통령이 제49대 미국 대통령직을 승계받을 수 있다. 현행 미 헌법상 이를 막을 방법은 없다.한편 3일 트럼프 대통령은 제프리스 원내대표에게 '트럼프 2028' 모자를 던진 후 비웃는 AI 생성 영상을 자신의 SNS에 게시하며 민주당을 향한 조롱을 이어갔다.