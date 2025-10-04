영국 성공회, 1400년 만에 첫 여성 캔터베리 대주교 탄생

큰사진보기 ▲차기 캔터베리 대주교로 지명된 직후, 멀랠리 주교는 캔터베리 대성당에서 소명과 교회의 도전, 미래 희망을 밝혔다. ⓒ 영국성공회 관련사진보기

영국 성공회에 조용하지만 역사적인 변화가 찾아왔다. 1400년 역사상 처음으로 여성 대주교가 임명된 것이다. 주인공은 사라 멀랠리(Sarah Mullally) 주교다. 영국 왕실은 3일(현지시각) 멀랠리를 차기 캔터베리 대주교로 공식 승인했으며, 그녀는 전 세계 약 8500만 성공회 신자들의 영적 지도자로서 공식 임명됐다.캔터베리 대주교는 단순한 지역 교구 주교를 넘어 영국 성공회를 대표하고, 전 세계 성공회 신자들을 상징적으로 이끄는 자리다. 또한 영국 상원에서는 26명의 성직원 중 한 명으로 입법에 참여하는 권한도 가진다.성공회와 가톨릭은 모두 기독교에 속하지만, 역사와 구조에서 차이를 보인다. 성공회는 597년 교황 그레고리오 1세가 아우구스티누스를 영국으로 파견해 앵글로색슨족에게 기독교를 전파하면서 시작됐으며, 이후 16세기 헨리 8세가 교황청과 결별하고 국가 교회로 독립시키면서 국왕과 캔터베리 대주교가 수장 역할을 맡게 됐다. 가톨릭과 달리 성공회는 여성도 주교와 대주교가 될 수 있으며, 성직자가 결혼할 수 있는 권한도 있다. 멀랠리 역시 남편과 두 자녀가 있다.사라 멀랠리는 1962년 영국 와킹에서 태어나 16세에 기독교 신앙을 받아들였다. 그녀의 출발점은 목회가 아니라 간호사였다. 런던의 병원에서 환자들을 돌보며 영국 최고 간호책임자(Chief Nursing Officer)까지 올랐고, 이를 통해 아픔을 보듬고 사람의 말을 경청하는 능력을 갖추었다.2002년 사제 서품을 받은 뒤, 멀랠리는 런던 남부 교구에서 목회를 시작해 엑서터 교구 크레디튼의 보좌주교와 런던 주교를 거쳤다. 2019년부터는 왕실 예배당 학장을 겸임하며 교회와 사회 전반에서 중심적 역할을 수행했다. 이번 임명으로 멀랠리는 영국 성공회 역사에서 새로운 장을 열게 됐다.임명 직후 멀랠리는 "이번 사역의 부름에 응하며, 청소년기에 처음 신앙을 갖게 된 이후 늘 하나님과 이웃을 섬기는 마음으로 살아왔다"며 "간호사 시절과 목회 여정에서 가장 중요하게 배운 것은 사람의 말을 깊이 듣고 치유를 추구하는 것"이라고 밝혔다. 또한 "교회의 보호 실패는 깊은 상처와 불신을 남겼다. 대주교로서 피해자들의 목소리를 듣고, 취약한 이들을 돌보며 모두가 안전하고 건강하게 신앙생활을 할 수 있는 문화를 만들겠다"고 약속했다.지명위원회 의장인 전 MI5 국장 조너선 에반스 경은 "수천 명의 신자가 의견을 제시하며 오랜 시간 신중하게 분별한 결과"라며 "멀랠리 주교가 새 사역을 준비하는 동안 기도하겠다"고 전했다. 세계 성공회 사무총장 안토니 포고 주교도 임명을 환영하며 "하나님께서 세계 성공회를 통해 용기 있게 그리스도의 사랑과 복음의 희망을 전하게 해주시길 바란다"고 덧붙였다.이번 임명은 단순히 '여성'이라는 이유로 주목받는 것이 아니다. 신뢰가 무너지고 분열된 교회를 회복할 리더십이 필요하다는 점에서 주목된다. 영국 성공회는 출석자 감소와 청년층 이탈 등 위기를 맞고 있으며, 한때 왕의 대관식을 주관하며 '국가의 목소리'를 담당하던 캔터베리 대주교 자리도 "교회가 이 시대에 어떤 의미를 갖는가"라는 질문에 답해야 하는 상황이다. 전임 대주교 저스틴 웰비가 아동 성폭력 사건 은폐 의혹으로 사임한 사건은 위기를 더욱 심화시켰다. 멀랠리는 취임에 앞서 피해자들의 목소리를 듣고, 안전한 공동체로 교회를 만들겠다고 약속했다.더 큰 과제는 성공회 내부의 분열이다. 영국과 서구 교구는 성소수자와 다양성을 포용하지만, 아프리카와 아시아 교구는 여전히 보수적이다. 멀랠리는 과거 동성 커플 축복식을 지지한 바 있어 보수 진영의 반발을 샀다. 세계 성공회 미래 회의(GAFCON) 등 보수 연합체는 "캔터베리가 리더십 권위를 상실했다"고 선언하며 등을 돌렸다. 세계 성공회가 하나로 통합된 현실은 이미 존재하지 않는 셈이다.CNN 보도에 따르면, 바티칸은 멀랠리 주교 임명을 조심스럽게 축하했다. 기독교 일치 증진 부서를 이끄는 쿠르트 코흐 추기경은 "성공회와 가톨릭 교회는 가끔 긴장이 있기는 하지만, 상호 이해와 친밀감이 크게 깊어졌다"고 밝혔다.캔터베리 대주교 임명은 교회 내부 절차뿐 아니라 국가적 절차도 포함됐다. 국왕 지명위원회가 후보자를 추려 총리에게 추천하고, 총리가 동의하면 찰스 3세 국왕이 최종 임명을 재가하는 방식이다. 이번 위원회 의장은 전 MI5 국장 조너선 에반스로, 그는 "이제는 백인 남성, 옥스브리지 출신 명단을 넘어설 때"라고 강조했다.멀랠리는 내년 3월 캔터베리 대성당에서 제106대 대주교로 공식 취임한다. 역사상 최초의 여성 대주교로 기록되지만, 더 중요한 것은 앞으로 무엇을 할 것인가다. 무너진 신뢰를 회복하고, 분열된 세계 성공회를 이끌며, 교회를 세상과 다시 연결하는 과제가 기다리고 있다. 1400년 전 성 아우구스티누스가 로마에서 켄트로 건너와 교회를 세운 것처럼, 이제 한 여성 리더가 위기의 교회를 다시 일으키려 하고 있다.