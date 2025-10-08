한글로 자연을 노래한 사람, 고산 윤선도를 찾아서

큰사진보기 ▲세연정세연정은 윤선도가 1650년경 보길도 부용동에 지은 정자. ‘마음을 씻는 정자’라는 뜻을 지닌다. 세속의 때를 벗고 자연 속에서 참된 마음을 찾으려는 고산의 정신이 깃든 한국 전통 원림 ⓒ 믄운주 관련사진보기

어부사시사

- 하사 일곱번째 수



석양이 좋다마는

황혼이 가까왔다

배 세워라 배 세워라



바위 위에 굽은 길이

솔 아래 비껴 있다

지국총 지국총 어사와



푸른나무숲 꽤꼬리소리

곳곳에 들리는구나

큰사진보기 ▲해남 앞바다땅끝 항- 산양항 선상에서 바라본 바다 섬 풍광 ⓒ 문운주 관련사진보기

"하늘이 나를 기다린 것이니 이곳에 머무는 것이 족하다"

큰사진보기 ▲세연정바위 일곱 개를 통칭하여 칠암(七巖)이라 부른다. 그중 하나인 사투암(射投巖)은 이름 그대로 ‘쏠 사(射)’, ‘던질 투(投)’의 뜻을 지닌 바위이다. 세연정 우측에 있는 바위다. ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲회수담세연정 동쪽에 있는 연못으로 오입삼출, 즉 들어가는 수구가 5개, 나오는 수구가 3개로 된 구조. ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲어부사시사고산 윤선도는 보길도에서 은거하며 마주한 자연의 아름다움을, 세속을 벗어나 한가로이 노니는 어부의 삶에 빗대어 노래했다. 그는 물외한인(物外閑人)의 마음으로 자연과 더불어 사는 즐거움을 아름다운 우리말 시조로 빚어냈다. ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲세연정사진의 왼쪽에는 장방형으로 자연석을 쌓아 만든 석단이 보인다. 양쪽에는 판석을 세우고 내부에는 강회를 채운 뒤, 위를 다시 판석으로 덮어 물이 새지 않도록 조성하였다. 오른쪽 배롱나무 뒤편에 보이는 보(洑)가 바로 이 판석 구조물이다. ⓒ 문운주 관련사진보기

윤선도의 「어부사시사」 하사 제7수는 여름 저녁 강호의 정경을 사실적이면서도 서정적으로 담아낸 작품이다. 이 노래 속에서 어부의 삶은 단순한 생업이 아니라, 자연의 시간과 리듬에 따라 흥취와 풍류를 즐기는 은일 선비의 삶으로 드러난다. 자연 속에서 계절의 정취를 만끽하며, 속세의 번잡함을 벗어나 은거하는 선비의 이상향이 펼쳐진다.지난 2일 고산 윤선도의 자취를 찾아 전라남도 완도로 향했다. 윤선도는 훈민정음 반포 후 약 200년 만에 한글 문학을 최고 수준으로 끌어올린 인물이다. 그는 한글로 지은 연작 가사 〈어부사시사〉를 통해 춘·하·추·동 사계절의 정취를 노래한 40수의 시편을 남겼다.자연 속에서 인간의 삶과 풍류를 그려낸 이 작품은 우리말의 아름다움과 시조문학의 정수를 보여준다. 윤선도는 단순한 시인을 넘어 한글 문학의 계승자이자 완성자로, 한국 문화사의 위대한 인물로 평가된다.완도 보길도는거리와 시간의 장벽 때문에 쉽게 닿기 어렵다. 함양·거창·산청·진주보다도 더 멀리 느껴진다. 광주에서 해남 땅끝마을까지 자동차로 두 시간 반, 땅끝항에서 배를 타고 노화도 산양항까지 약 30분이 걸린다. 산양항에서 다시 차로 달려 장사도를 지나야 비로소 보길도에 닿는다.섬 여행의 참맛은 배를 타야 느낄 수 있다. 하얗게 바다를 가르며 달리는 상쾌함은 그 무엇과도 바꿀 수 없는 즐거움이다. 땅끝전망대가 멀어지고, 길게 이어진 산자락이 성벽처럼 희미하게 펼쳐진다. 그 풍경의 아름다움은 글로 다 담아내기엔 부족하다.윤선도는 직신의 기개를 굽히지 않아 16년이 넘는 귀양살이를 했다. 1637년, 인조가 청에 항복하자 그는 속세를 떠나 제주로 향하던 길에 우연히 보길도의 수려한 풍광을 만나 깊이 감탄했다. 이후 그는 이곳을 은거의 터전으로 삼고, 자연 속에 자신의 이상향을 일군다.흘러내리는 물길을 따라 돌둑을 쌓아 연못을 만들고, 그 물의 흐름을 인위적으로 돌려 회수담을 조성했다. 연못 한가운데에는 작은 인공섬을 두고, 그 위에 정자를 세웠다. 이것이 바로 세연정(洗然亭)이다. '세연(洗然)'이란 이름은 '주변의 경관이 물에 씻은 듯 맑고 단정하여 마음이 상쾌해지는 곳'이라는 뜻을 담고 있다.세연정 주변의 바위 일곱 개를 통칭하여 칠암(七巖)이라 이름 지었다. 그중 하나인 사투암(射投巖)은 이름 그대로 '쏠 사(射)', '던질 투(投)'의 뜻을 지닌 바위이다. 이 바위는 옥소대를 향해 활을 쏠 때 발 받침 역할을 했다.정자의 동쪽 축대 아래에는 회수담(回水潭)이라 불리는 작은 소를 만들었다. 이곳에는 계류의 물이 인공 연못으로 흘러드는 터널식 수입구(水入口)가 숨겨져 있다. 바위틈 사이로 다섯 곳의 흡수구가 물을 받아들이고, 세 곳의 배출구를 통해 다시 흘려보내는 구조다.이를 오입삼출(五入三出)이라 한다. 이러한 치밀한 설계는 단순한 정자 건축을 넘어, 자연과 인간의 조화를 꾀한 고산의 깊은 미의식을 드러낸다.판석보는 세연지의 저수를 위해 만든 우리나라 유일의 석조보다. 일명 '굴뚝다리'라 불린다. 건기에는 돌다리로, 우기에는 폭포로 기능하며 일정한 수면을 유지하도록 설계했다. 구조는 양쪽에 판석을 세우고 내부에 강회를 채운 뒤, 위를 판석으로 덮어 물이 새지 않게 만들었다.세연정의 서대와 동대는 서로 대칭을 이루는 무대 형식의 단이다. 「어부사시사」가 울려퍼질 때 여러 사람이 함께 군무(群舞)를 즐기던 장소다. 서대는 정방형 석단으로 나선형 계단을 따라 오르도록 했다. 동대는 세연정 오른쪽 판석보 옆에 위치한 장방형 석단으로 자연석을 쌓아 조성했다.서대와 동대에서 펼쳐진 풍류놀이는 단순한 오락이 아니라, 자연의 조화 속에서 인간의 정서를 순화하고 예술적 감흥을 나누는 심미적 행위였다. 이러한 공간 구성과 풍류 활동은 고산의 섬세한 미의식과 자연을 예술로 승화시키는 조선 선비의 이상을 잘 보여준다.세연정의 풍경은 윤선도가 마음속에 그린 세계다. 바위와 나무, 흐르는 물줄기마다 선비의 정신이 스며 있다. 그는 보길도의 자연 속에서 물외한인(物外閑人)의 마음으로 세속을 떠나 한가로이 노니는 삶을 노래했다. 한글로 빚어낸 그의 시조는 자연과 더불어 사는 즐거움을 담은 노래이자, 우리말의 아름다움을 가장 순수하게 드러낸다.