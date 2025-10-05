체중과 함께 지구까지 생각하는, '채소전' 일곱가지

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲고기없는 꼬치전소고기나 햄, 맛살 등의 육류가 전혀 들어가지 않은 깔끔한 맛의 채소전이다. ⓒ 임은희 관련사진보기

큰사진보기 ▲방풍나물 두부전두부전을 할 때 가을에 수확한 방풍나물을 장식으로 올리면 음식을 보는 즐거움이 더해진다. ⓒ 임은희 관련사진보기

큰사진보기 ▲연근절임구이자소엽과 간장으로 색을 들인 연근요리와 소금에 절인 오크라를 팬에 살짝 구워 예쁘게 담아낸다. 기름진 음식으로 더부룩해진 속을 달래줄 수 있는 건강한 음식이다. ⓒ 임은희 관련사진보기

큰사진보기 ▲애호박전과 표고버섯전으깬 두부로 속을 채운 애호박전과 표고버섯전. ⓒ 임은희 관련사진보기

큰사진보기 ▲비가 오는 날 먹기 좋은 감자전감자를 강판에 갈아 그대로 부친 감자전은 맛도 좋고 영양도 풍부하다. 연휴에 식구들과 둘러앉아 별미로 즐기기에 안성맞춤이다. ⓒ 임은희 관련사진보기

현재 고1인 첫째 아이를 임신했을 때 입덧이 심하게 찾아왔었다. 육류를 전혀 먹지 못하는 증상이었는데 임신 8주 차부터 출산 때까지 이어졌다. 임신했을 때 바뀐 식성은 출산 후에도 이어졌다. 입덧은 아니었지만 육류를 먹으면 소화가 어렵고 체중조절도 쉽지 않아서 자연스럽게 채식을 선호하기 시작했다.육류를 좋아하는 식구들을 위해 요리는 하지만 즐겨 먹을 수 없었기에 나를 위한 채소 요리를 따로 준비하기 시작했다. 맛있는 채소 요리는 식구들도 좋아했다. 명절에도 식구들과 함께 즐길 수 있는 다양한 채소 요리를 하기 시작했다.유교 종주기관인 성균관의례정립위원회는 2022년부터 해마다 표준 차례상 차림을 제안하고 있다. 2025년에는 과일 4종, 나물, 구이(적), 김치, 떡(송편), 술 등 9가지 음식으로 구성하는 것을 권장하고 있다. 권장 항목을 살펴보면 차례상이 채식에 가깝다는 것을 쉽게 알아차릴 수 있다. 과일, 나물, 떡(송편)은 완벽한 채식이고 김치는 새우젓이나 멸치액젓 등 생선젓갈 정도만 들어있는 음식이다.구이의 경우, 육류, 어류, 채소 등 다양한 재료를 사용하기 때문에 반드시 육류여야 할 필요는 없다. 권장 항목엔 없지만 추석이나 설날에 한국인들이 즐겨 먹는 전도 마찬가지다. 과하게 기름진 음식이 부담스럽다면 한국의 대표적인 전 요리 중 하나인 채소전을 준비하는 것도 괜찮다. 육류보다 온실가스 배출량이 적기 때문에 체중과 함께 지구를 생각하는 마음까지 가볍게 만들어줄 채소전을 몇 가지를 소개한다.명절 꼬치전이라고 하면 보통 양념한 소고기나 햄 또는 맛살이 들어간 오색전을 생각하지만 채소만으로도 예쁜 꼬치전을 만들 수 있다. 파프리카, 돼지호박, 새송이버섯, 마른 두부를 비슷한 크기로 잘라 강황가루로 색을 낸 부침반죽 위에 올려 부쳐낸다.마른 두부는 제주에서 손님접대용으로 내는 음식 중 하나로 일반 두부보다 수분함량이 적고 단백질이 풍부하다. 물기 제거가 필수인 만두소, 전, 구이 등에 유용하게 쓸 수 있다. 마른 두부를 불고기양념에 재워 살짝 구워 사용하면 노릇하게 구워진 고기색을 낼 수 있다. 나무꼬치를 사용하지 않아 쓰레기도 만들지 않는 친환경 음식이다.열량이 높은 기름진 음식을 많이 먹으면 속이 더부룩해지기 십상이다. 자소엽과 식초로 곱게 물들인 연근절임과 간장으로 물들인 연근조림의 물기를 제거한 후 팬에 살짝 굽는다. 소금에 절인 오크라의 물기를 제거한 후 함께 구워 장식하면 아삭한 식감이 살아있는 연근과 씹을수록 부드러운 오크라를 즐길 수 있다. 연근과 오크라의 끈끈한 액체는 뮤신이란 성분으로 위점막을 보호하고 소화를 촉진하기 때문에 연휴 끝무렵에 즐기기 좋은 요리다.마른 두부를 직사각형 모양으로 납작하게 잘라 녹말가루와 부침가루를 섞은 반죽에 살짝 적셔 부친 두부전이다. 흔히 봄에 난다고 알려진 방풍나물은 봄, 가을에 두 번 수확한다. 방풍나물을 끓는 물에 소금을 넣고 살짝 데쳐 찬물에 헹군 후 물기를 제거한 다음, 두부전 위에 녹말물을 바르고 방풍나물 잎을 붙이면 맛도 좋고 보기도 좋은 방풍나물 두부전 완성이다.애호박을 잘라 속을 파낸 후 속을 잘게 다진다. 꼬치전과 두부전을 만들고 남은 두부를 으깬 후 애호박속, 쪽파, 홍고추를 잘게 다져 섞은 후 녹말물에 버무린다. 표고버섯은 기둥을 떼어 육수용으로 말리고 전으로 부칠 갓 표면은 칼집으로 모양을 낸다. 표고버섯의 뒷부분은 애호박 중앙을 채우고 남은 두부반죽에 모양내기로 잘라낸 표고버섯을 다져 섞은 것을 채운다. 애호박전과 표고버섯전은 탕이나 찌개에 띄워 먹어도 좋다.2025년 추석 연휴에는 흐리고 때때로 비가 내릴 것으로 보인다. 다양한 요리에 감초처럼 쓰이는 감자를 서너 알 남겨두었다가 비가 내리기 시작할 때 감자전을 부치는 것은 어떨까? 한 명은 강판에 감자를 갈고, 한 명은 전분물에 소금을 섞어 간 감자 위에 뿌리고, 한 명은 팬에 기름을 둘러 전을 부친다. 함께 만든 감자전을 사이좋게 나눠먹으며 도란도란 이야기를 나누는 것이야 말로 명절을 기분 좋게 보내는 방법 중 하나다.한국채식연합에 따르면 국내 채식 인구는 2025년 기준으로 약 250만 명이라고 한다. 이는 전체 인구의 약 5%에 해당한다. 채식주의자는 아니지만 채식을 선호하거나 채식을 희망하는 인구는 전체 인구의 3분의 1 정도라고 알려져 있다. 채식에 관심이 많지만 명절이라 쉽게 말하지 못할 누군가를 위해 이번 추석에는 채소전을 준비하면 어떨까. 완벽하고 엄격한 채식주의자는 부담스럽지만 맛있는 채소요리는 생각보다 좋아하는 사람들이 많다는 것을 기억하자.