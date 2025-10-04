나쁜 딱지 다 붙은 상, 그래서 더 기념비적인 '미누상'

큰사진보기 ▲제6회 미누상 후보 공모 포스터스탑크랙다운 밴드의 초기 활동 모습이 담긴 사진을 넣어 미누상 6회차 홍보물을 만들었다. ⓒ 미누를 사랑하는 사람들 관련사진보기

세상에는 수많은 나무가 있습니다. 하지만 저에게는 소중한 나무 한 그루가 있습니다. 오늘 바닥 자갈과 돌을 다시 채우고 주변 정리도 했습니다. 물도 주고요!!!!

미누, 여기 좀 봐, 당신 나무가 이렇게 푸르다!

큰사진보기 ▲미누나무마석 모란 공원 입구에 서 있는 미누 나무 ⓒ 이재성 관련사진보기

스탑 스탑 스탑 크랙다운, 스탑 스탑 스탑 크랙다운,

강제추방 반대한다, 강제추방 반대한다.

"미누상은 특이하고 기념비적인 상이죠, 상은 보통 잘나가는 사람 이름을 붙여 만들잖아요. 그런데 미누는 냉정하게 얘기하면 추방당한 사람이고, 한국에서는 외국인이고, 불법체류자고. 이렇게 나쁜 딱지 다 붙은 사람의 이름이 붙은 상이니까요. 이것은 상의 역사에서 획기적인 사건이죠. 잘 유지해 가는 것이 중요해요. 상에 대한 관념을 바꾸고, 상으로 기념되는 사람들의 마음을 바꾸는 아주 획기적인 상이죠. 이 상을 만든 이들은 '자뻑'해도 좋아요."

제6회 미누상 후보를 찾습니다!



한국사회

이주민에 대한 차별의 장벽을 넘어

함께 더불어 사는 평등사회 실현을 위해 애쓰시는

이주운동 당사자 활동가에게 드리는 상!



2025년 11월 10일까지, 이주민 당사자 운동가를 추천해 주세요!

추천서 양식 blog.naver.com/jo1958

추천서 제출 eotjdekd@hanmail.net

문의 이영 010-7448-5611

덧붙이는 글 | 글쓴이는 이주노동자, 이주민과 연대하는 활동을 하고 있습니다.

이영 신부(성공회 사제, 남양주외국인복지센터 센터장)가 '미누상'을 만들자고 처음 제안했을 때, 나는 두려웠다. 무턱대고 시작했다가 망할까봐, 무엇보다 상금을 마련해야 하는데 매해 그 돈을 어찌 마련하나.그런데 벌써 6회째를 맞이했다! 300만 원으로 시작했던 상금도 500만 원으로 커졌다. '미누를 사랑하는 사람들'이 발 벗고 나서고, 취지에 공감한 많은 분들이 함께 한 덕분에 일어난 기적이다.미누상에 대해 이야기하자면 이영 신부 얘기를 안 할 수가 없다. 전에는 안 그랬는데, 무슨 신부님이 툭하면 눈물 바람이다. 미누 이야기 하다 울고, 미등록 이주 아동에 대해 이야기하다 울고, 함께 활동하다 추방당한 동료들 이야기하다가도 눈가에 눈물이 번진다. 나이 들어 그렇단다. 다른 무슨 이유도 아니고, 나이 때문이란다. 겉으로는 비죽대지만 이해하지 못하는 것은 아니다. 나도 그렇다. 아무 때나 질금거리고, 아무 때나 목이 멘다. 살아가고자 애쓰는 모든 것들이 다 안쓰럽다. 내가 그 지경인 것도 다 나이 때문이겠지.신부님이 그랬다. 자기가 한 일 중에 가장 잘한 게 미누상 만들고, 마석 모란공원 입구에 '미누 나무'를 심은 것이라고. 마석 모란공원은 지난 40여년에 걸쳐 민주화운동, 통일운동, 사회운동, 노동운동, 학생운동에 참여했던 분들이 모셔져 있는 묘역이다. 그 묘역 입구에 미누 나무가 있다. 잎이 마르면 황금색이 된다는 황금측백나무. 메마른 계절에는 나무에 물을 주러 가고, 비바람이 불면 나무가 잘 견뎌냈는지 보러 가고, 이영 신부는 자주 나무를 찾아간다. 올 여름 비가 내린 뒤에도 다녀와서는 '미누를 사랑하는 사람들' 대화방에 글을 올렸다.글과 함께 올라온 사진을 물끄러미 본다. 내가 보러 갔던 초봄에는 여위었던 나무가 물이 올라 싱싱하고 아름답다.우리들의 친구 미누는, 2018년 10월 14일, 멀리 네팔에서 급작스레 세상을 떠났다.네팔 사람, 미노드 목탄. 그는 스무 살에 와서 18년 동안 줄곧 한국에서 살았다. 그는 단단하고 성실한 노동자였고, 무엇보다 따뜻하고 넉넉한 사람이었다. 그는 실력 좋은 재단사였다. 가끔 봉제공장 동료들의 눈썹에 올라앉았던 먼지 뭉치에 대해 말해 주었다. 머리도 눈썹도 하얗게 변신시키던 작업장의 먼지. 그는 주중에는 먼지를 먹고 주말에는 노래를 불렀다. 그는 마음을 흔드는 가수였다. 그의 노래는 이주노동자들의 고단함을 위로했고, 단속이라는 매서운 칼날 앞에 선 이주노동자들을 묶어 세웠다.우리는 2003년 11월을 아프게 기억한다. '현대판 노예제도'라는 별명이 붙을 만큼 이주노동자를 착취하던 '외국인산업기술연수생제도'를 대신하기 위해 만든 고용허가제, 그 제도 시행을 앞두고 정부는 장기체류 미등록노동자를 대대적으로 단속했다. 단속과 강제출국이라는 벼랑 끝에 서서, 여러 미등록노동자들이 죽음을 선택했다. 노동자들의 상황은 절박했다. 전국 여러 곳에서 미등록노동자들이 모여 '강제추방 저지와 미등록이주노동자 전면 합법화를 위한 농성 투쟁'을 벌였다.미누는 성공회성당 농성장에 합류했다. 그리고 농성장에서 동료들과 함께 밴드 '스탑크랙다운'을 만들었다. 밴드가 처음 만들어 부른 노래는 '우리가 원하는 것'. 노랫말은 단순하다.여러 언어 사용자가 모인 농성장, 우리가 왜 모였는지 한국 사회에 알리기 위해 만든 노래. 한국어를 잘 몰라 주장하는 바를 말하지 못했던 이들의 목소리가 노래 덕분에 거리에 울려 퍼졌다.미누의 삶은 농성을 거치며 변화했다. 그는 '이주'를 주제로 노래 운동, 미디어 운동, 교육 운동을 일구어 나갔다. 뛰어난 재능에 특유의 따스함이 더해진 그의 활동은 유쾌했고 힘이 있었다.그러나 '이주민을 포함한 모든 구성원이 함께 사는 사회'에 대해 말하는 그를, 그 두려움 없는 활동을 정부는 결코 눈감아 주지 않았다. 토마토가 든 봉지를 달랑거리며 이주민방송 사무실로 출근하던 그는 폭력적으로 체포당했고, 추방당했다. 뼈에 사무치는 '추방'이라는 단어를 쓰지 않기 위해, 나는 한참이나 말을 골랐지만 대체할 단어를 찾지 못했다.자비 없는 한국 정부에게 그는 한국에서 일군 삶을 다 빼앗겼고, 우리 사회는 뛰어난 이주민 당사자 운동가를 빼앗겼다. 2009년 일이었다.자신의 존재 자체가 온통 부정당하는 현실 속에서 좌절했고 무너졌지만, 그는 기어코 다시 일어섰다. 그리고 네팔과 한국이 연결되는 지점에 항상 서 있었다. 심장이 멈추던 날까지 아니 그 뒤에도 그 자리에.미누가 하늘로 떠난 뒤, 그를 사랑했던 친구들은 '미누상'을 만들었다. 미누를 사랑하는 마음으로 또 다른 미누들, 이주 당사자 운동가를 응원하자!미누의 친구이자 사회학자인 이진경 선생은 이렇게 말했다.획기적이라니, 자뻑해도 좋다니, 그렇다면 맘껏 큰 소리로 알립니다!