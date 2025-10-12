앞에 나서는 것조차 싫었던 제로웨이스트샵 대표의 성공 비결

▲알맹상점은 다른 여타의 가게들과 다르게 1층이 아닌 2층에 위치해 있다. 고금숙 대표는 "알맹상점은 뚜렷한 목적을 가진 고객들이 일부러 찾아오는 공간이었기에, (유동인구를 감안해) 굳이 1층에 자리 잡을 필요가 없었다"며 "덕분에 임대료 부담을 줄이며 2층에 입점하는 전략적 선택이 가능했다"고 말했다. ⓒ 고금숙 관련사진보기