수갑 들어올린 이진숙… "정치적 의도", "몸값 높여주기"

지난 2일 경찰에 체포된 이진숙 전 방송통신위원장이 기자들 앞에서 수갑을 들어올리는 등 격앙된 반응을 보인 것과 관련해, 정치권에선 "정치적인 것을 노리고 있다"는 평가가 이어지고 있다. 야당 일각에서는 "과잉 수사로 이진숙 체급을 키워주고 있다"는 지적도 나온다.국민의힘 김성태 전 원내대표는 3일 CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼'에 출연해 '경찰이 이진숙 체급을 키워주고 있다'고 평가했다. 김 전 원내대표는 "불과 이틀 전만 하더라도 방통위 위원장이었던 사람을 무슨 도주 우려가 있고 중대 범죄라고 체포를 하나?"라면서 "결론은 이진숙 방통위원장을 민주당과 경찰이 이분(이진숙) 몸값을 높여도 너무 높여주고 있는 것"이라고 꼬집었다.앞서 이진숙 전 방송통신위원장은 공직선거법 위반 혐의 등과 관련해 서울 영등포경찰서 출석 요구에 6차례나 불응하다가 지난 2일 자택 인근에서 체포됐다. 이 위원장은 이날 경찰서에 들어서기 전 수차례 자신이 찬 수갑을 들어보이며 "이재명, 정청래, 개딸이 시켰나?"라고 말하는 등 격앙된 반응을 보이기도 했다.함께 라디오에 출연한 박주민 더불어민주당 의원은 "사법적인 부분을 완전히 좀 배제해 놓고 정치적으로 본다면은 이진숙이라는 분이 과거부터 강렬한 여전사 이미지를 얻길 원했던 부분이 있으니까 그런 부분에 있어서는 조응되는 바가 있을 것"이라고 했다. 한민수 민주당 의원도 이날 SBS 라디오 '김태현의 정치쇼'에서 "모든 것을 정치적으로 만들어서 자기 목적을 이루기 위해서 사용하는 것"이라면서 "본인 신분을 좀 자각했으면 좋겠다, 각종 혐의를 받고 있는 그냥 수사대상자일 뿐"이라고 말했다.여당 의원들은 다만 이번 경찰 체포의 정당성을 옹호했다. 박 의원은 "(체포는) 경찰의 단독적 판단이 아니라 검찰과 법원의 사법적 판단이 있었던 것"이라면서 "이것을 마치 정부가 어떻게 했다, 정부가 정치적 탄압을 한 것이다라고 본다면 최근 국민의힘이 지금 감싸고 도는 법원도 잘못한 것"이라고 말했다. 한민수 의원도"대한민국의 어떤 국민이 여섯 번이나 소환하는데 불응합니까... 모든 국민은 법 앞에 평등하다"면서 "출석요구가 오면 제대로 수사받고, 본인이 죄를 짓지 않았다면 소명하면 된다"고 했다.반면 김성태 전 대표는 "체포 영장 발부라는 것은 범인이 도주 우려가 있다든지 증거 인멸이 너무나 지금 긴박한 상황으로 이루어지고 있다든지 또 중대 범죄라든지 이런 상황이 됐을 때"라면서 "상식적으로 체포될 거리를 가지고 체포를 당해야 국민들도 다 수긍하고 법조인들도 다 이해를 할 건데 제가 아는 법 관계자들은 법조인들은 이런 경우 처음 봤다는 것"이라고 의문을 나타냈다.