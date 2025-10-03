300명이 화장실 하나로, 아프간 난민들을 직접 만났습니다

"여기 모인 이들(아프가니스탄 난민)중에는 단 한번도 아프가니스탄에 가본 적이 없는 사람들도 많습니다. 그들은 파키스탄에서 태어나 평생 이곳에서 살아왔습니다. 그런데 파키스탄 정부가 8월 31일까지 자진 출국하지 않으면 모두 체포해 강제 추방하겠다고 했습니다. 아프가니스탄으로 돌아가면 탈레반이 우리를 죽일 것입니다. 우리에게 남은 길은 공동 묘지 뿐입니다."

파이즈 박사와 아디 이동화 활동가

"파키스탄 정부는 갑작스럽게 아프가니스탄 난민들을 '불법 체류자'로 규정하고 단계적 추방을 시작했습니다. 예전에는 PoR(등록인정 카드)과 ACC(아프간 시민 카드)의 기한을 연장해주었지만, IFRP가 시행되면서 더 이상 연장해주지 않았습니다. 그 결과 대부분이 불법 체류자가 되었고, 월세를 받고 집을 빌려주던 파키스탄 집주인들도 우리를 내쫓았습니다. 그래서 억울함을 알리기 위해 이곳에 모인 것입니다. 벌써 한 달이 넘었지만, 유엔난민기구는 단 한 번도 찾아오지 않았습니다."

"1979년 소련의 아프가니스탄 침공으로 난민이 처음 파키스탄에 유입됐습니다. 이후 1995~96년 탈레반 1차 집권, 2001년 미국의 아프간 침공, 2021년 탈레반 2차 집권을 거치며 네 차례 대규모 유입이 있었습니다. 파키스탄 정부는 아프간 난민을 합법적으로 거주하게 하기 위해 PoR 카드(2006년 발급 시작)와 ACC 카드(2017년 도입)를 운영해왔습니다.

하지만 2021년 탈레반 재집권 이후, 파키스탄 정부와 탈레반 정권 사이 갈등이 심화되면서 난민을 더는 수용하지 않겠다고 발표했습니다. 경제적 부담과 안보 위협을 명분으로 내세웠지만, 사실상 탈레반 정권에 정치적 압박을 가하기 위해 수백만 명의 난민을 단기간에 송환하려는 조치입니다."

아프간 난민들

두번째 방문

아프간 아이들

"우리는 범죄자가 아닙니다. 아프가니스탄에서 우리는 인권과 여성, 민주주의를 위해 일했던 사람들입니다. 경찰이었고, 공무원이었으며, 언론인이었습니다. 전 세계 어디에도 우리를 받아줄 나라는 없는 걸까요? 세상이 난민에게 했던 약속, 그리고 국제사회의 무관심이 만든 증거가 바로 우리들입니다. 우리는 결코 멈추지 않을 겁니다. 계속 이 곳을 지키며 우리의 존재를 세상에 알릴 겁니다. 한국에 가서 꼭 우리를 알려주세요."

지난 8월 27일, 사단법인 아디는 파키스탄 수도 이슬라마바드 G-6구역에 위치한 아르헨티나 공원에서 아흐마드 지아 파이즈(아래 파이즈)박사를 만났다. 그는 분노에 찬 목소리로 이렇게 이야기 했다.당시 공원에는 약 300명의 아프가니스탄 난민들이 모여 있었고, 이들은 지난 7월 28일부터 천막과 비닐을 지붕 삼아 집단 농성을 이어가고 있었다. 그 중심에는 파이즈 박사가 있었다. 아디는 지난 8월 27일과 지난 9월 2일 두 차례 현장을 방문해 파이즈 박사와 난민들의 목소리를 들을 수 있었다.파이즈 박사는 시위의 직접적인 배경으로 파키스탄 정부의 '불법외국인 귀환프로그램(IFRP, Illegal Foreigners Repatriation Program)'을 꼽았다.파키스탄에서 25년간 인권 활동을 해온 현지 NGO SHARP의 모하마드 무다사 사무총장은 이렇게 설명했다.공원에서 만난 난민들의 상황은 한눈에도 심각했다. 한국의 장마철과 같은 몬순 시기, 고온과 폭우 속에서 이들은 비닐 천막에 의지해 생활하고 있었다. 밤에는 추위와 습기, 낮에는 뜨거운 햇볕과 더위에 그대로 노출됐다.300명 넘는 사람들이 근처 모스크의 단 하나 뿐인 화장실을 이용했으며, 그것도 저녁 이후에는 사용할 수 없었다. 음식은 항상 부족했고, 성인들이 십시일반 돈을 모아 공동 취사를 했지만 영양은 턱없이 부족했다. 생후 7일 된 신생아부터 80대 노인까지 있었지만, 접근 가능한 병원은 없었다.의료진은 아이들의 피부병이 심각하다고 경고하며 "기초 의약품이 없어 단순 질환도 치명적일 수 있다"고 전했다. 주변에는 파키스탄 경찰이 상주했는데, 공원 내부에서는 체포하지 않았으나 밖으로 나온 난민은 검거해 추방하기도 했다고 한다. 아디가 지난 9월 2일 다시 찾았을 때는 난민 수가 400명으로 늘어 있었다. 첫 방문 때 경계심을 보이던 난민들은 이번에는 반갑게 맞으며 "두 번이나 찾아준 외국인은 아디가 처음"이라고 말했다.이들이 가장 힘겨워하는 것은 고립과 국제사회의 무관심이었다.한국에 돌아온 후 한 달이 지난 2일, 이들은 여전히 이슬라마바드 G-6구역 아르헨티나 공원에서 함께 시위를 이어가고 있다.