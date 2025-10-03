[사진] 추석 앞두고 홍성시장 찾은 여야, 민생 회복 한 목소리

큰사진보기 ▲추석 명절을 앞두고 여야를 비롯해 지자체가 전통시장을 방문해 상인들을 격려하고 주민들과 인사를 나누며 민심잡기에 나섰다. (사진, 왼쪽부터 이용록 홍성군수, 민주당 최선경 의원, 국민의힘 김은미 부의장) ⓒ SNS 갈무리 관련사진보기

추석 명절을 앞두고 여야를 비롯해 지자체가 전통시장을 방문해 상인들을 격려하고 주민들과 인사를 나누며 민심 잡기에 나섰다.이용록 홍성군수는 지난 1일, 대목장이 열린 홍성전통시장을 방문해 상인들과 주민들에게 추석 인사와 함께, 물가 안정과 지역 경제 활성화, 안전한 먹거리는 전통 시장에서 구매해 줄 것을 시장을 찾은 시민들에게 당부했다.이날 이 군수는 '안전한 먹거리 전통시장에서'라고 적힌 어깨띠를 두르고 명절 인사와 서민 경제 어려움을 돕기 위한 물가 안정 캠페인도 함께 진행했다.이 군수는 지난 1일 SNS를 통해 "홍성전통시장을 방문한 군민들에게 사랑하는 가족들과 함께 행복한 한가위 명절을 보내기를 바라는 마음으로 인사를 했다"면서 "또한 서민 경제의 어려움을 돕기 위한 물가안정 캠페인도 병행했다"며 이같이 말했다.이에 앞서 더불어민주당 홍성예산지역위원회는 지난 달 24일, 양승조 위원장을 비롯해 민주당 홍성군의회 민주당 의원과 당원들이 광천전통시장을 일찌감치 방문해 추석 인사를 전했다.광천전통시장은 매월 4일과 9일에 열리는 오일장으로, 민주당 당원들은 '다시 뛰는 대한민국, 희망 가득한 새해'라고 적힌 어깨띠를 두르고 상인들과 주민들에게 인사했다.이에 대해 홍성군의회 민주당 최선경 의원은 "(광천전통시장을 방문해) 시장 상인들과 장을 보러 나온 주민들과 따뜻한 덕담을 나누며 진솔한 이야기를 들을 수 있었다"면서 "​물가 상승으로 인해 명절 준비에 어려움을 겪는 분들이 많아 마음이 무거웠다"라고 말했다.그러면서 "민생경제 회복의 시급함을 다시 한번 절감했다"며 "서민들의 삶에 힘이 될 수 있는 정책 마련에 더욱 힘쓰겠다"고 밝혔다.국민의힘도 강승규 의원(홍성·예산)과 홍성군의회 김은미 부의장을 비롯해 소속 의원과 당원들도 1일, '웃음 가득한 한가위', '국민만 바라보고 가겠습니다'라는 어깨띠를 두르고 홍성전통시장을 방문해 추석 명절 장보기에 나섰다.홍성전통시장은 매월 1일과 6일 열리는 오일장으로 추석명절을 앞두고 이날 대목장이 열렸다.홍성전통시장 방문 후 김은미 부의장은 자신의 SNS를 통해 "민족 대명절 추석을 앞두고 대목장에서 경기 침체와 고물가로 어려움이 많다는 (상인들의) 말에 마음이 무겁다"고 말했다. 김 부의장은 "전통시장은 지난 명절 (대목)장에 비해 주민들의 발길이 뜸하다"며 "전통시장이 지역 경제의 중심 역할을 할 수 있도록 주민들이 자주 찾아주면 좋겠다"고 당부했다.그러면서 김 부의장은 "상인들의 어려움을 해소하기 위해 구체적인 지원 방안을 적극적으로 추진하겠다"고 덧붙였다.