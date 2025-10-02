경기도, 내년부터 일산대교 통행료 전면 무료화 추진

큰사진보기 ▲경기도가 내년 1월 1일부터 일산대교 통행료 전면 무료화를 위한 본격적인 행보에 나선다. ⓒ 경기도 관련사진보기

경기도가 내년 1월 1일부터 일산대교 통행료 전면 무료화를 위한 본격적인 행보에 나선다.김동연 경기도지사는 10월 2일 고양·파주·김포 지역구를 둔 더불어민주당 국회의원들과 긴급 회동을 갖고, 통행료 부담 완화를 위한 구체적인 재정지원 방안을 제시했다.이번 회동에는 박정, 한준호, 김주영, 박상혁, 김영환, 이기헌 의원이 참석했으며, 경기도의 제안에 대해 의원들은 전폭적인 지지를 표명했다.경기도가 제시한 통행료 무료화 방안은 먼저 2026년 1월 1일부터 2038년까지 경기도가 일산대교 통행료의 50%를 선제적으로 지원해 국민연금공단에 지급한다. 또 나머지 50%는 김포·고양·파주시 등 기초자치단체와 중앙정부가 분담하는 방식이다.일산대교는 한강을 횡단하는 교량 중 고속도로를 제외하면 유일한 유료 교량으로, 현재 통행료는 1200원이다. 경기도의 지원이 시작되면 도민들은 600원만 부담하게 되며, 향후 전면 무료화를 위해 중앙정부와의 협의도 병행할 예정이다.경기도는 과거 일산대교 매입을 추진했으나, 2024년 대법원 패소 이후 재정 부담(5,000억 원 이상 예상)을 고려해 '통행료 재정지원' 방식으로 방향을 전환했다. 이번 결정에 따라 경기도는 연간 약 150억~200억 원의 예산을 투입할 예정이다.김동연 지사는 "도민의 실질적 부담을 줄이는 것이 최우선"이라며 "기초자치단체 및 국토교통부와 협력해 전면 무료화를 실현하겠다"고 했따.더불어민주당 의원들도 "경기도의 선제적 재정지원 결정을 적극 지지하며, 국비 지원이 가능하도록 정부와 긴밀히 소통하겠다"고 강조했다.일산대교는 국가지원지방도임에도 불구하고 건설 당시 국비 지원을 받지 못한 사례로, 이번 무료화 추진 과정에서 국비 지원의 필요성이 다시금 부각되고 있다.