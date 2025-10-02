이천터미널 복합개발 본격화... 글로벌 호텔 브랜드로 명품도시 꿈꾼다

큰사진보기 ▲이천터미널 복합개발 사업 조감도 ⓒ 이천시 관련사진보기

경기 이천시 이천터미널 일원이 대규모 복합개발을 통해 새로운 랜드마크로 거듭날 예정이다.2일 시에 따르면 지난 2월 이천터미널개발(주)와 업무협약을 체결하고, 노후화된 터미널 부지를 주거·상업·문화가 융합된 초고층 복합단지로 재탄생시키겠다는 청사진을 제시했다.지난 40여 년간 지역 교통의 중심지 역할을 해온 이천터미널은 시설 노후화와 이용객 감소로 인해 슬럼화가 진행되고 있었으며, 인근 역세권 및 중리택지 개발이 더해지면서 원도심 쇠퇴 우려가 커지고 있었다. 이에 따라 터미널 부지의 전면적인 리노베이션을 통한 도심 활성화 요구가 지역사회 전반에서 꾸준히 제기돼 왔다.김경희 이천시장은 당시 "이천터미널은 이천의 교통과 상업 중심지로, '분수대오거리 교통광장 및 경관 개선사업'과 연계해 원도심의 새로운 시작을 알리는 랜드마크로 만들겠다"며 "이번 재개발을 통해 이천을 지속 가능한 자족도시로 발전시키겠다"고 밝힌 바 있다.특히 이천시는 이번 복합개발의 핵심 전략을 '글로벌 호텔 브랜드 입점'으로 설정하고, '하얏트 플레이스 바이 이천'이라는 네이밍을 통해 단순한 교통거점 정비를 넘어 국제적 비즈니스·관광 허브 조성과 도시 이미지 제고를 추진하고 있다.김경희 이천시장은 "이번 이천터미널 복합개발은 단순한 재건축이 아니라, 이천의 미래를 다시 설계하는 도시혁신 프로젝트"라며 "글로벌 호텔 브랜드 유치를 통해 원도심 회생·지역경제 활성화·기업 경쟁력 강화라는 세 마리 토끼를 동시에 잡는 계기가 될 것"이라고 강조했다.