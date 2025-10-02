이 대통령, 개인정보보호위원장 송경희·고준위방폐물관리위원장 김현권 임명

큰사진보기 ▲대통령실은 2일 이재명 대통령이 개인정보보호위원회 위원장에 송경희 성균관대 인공지능융합원 인공지능신뢰성센터장(왼쪽)을, 고준위 방사성폐기물 관리위원회 위원장에 김현권 전 의원을 내정했다고 밝혔다. 2025.10.2 ⓒ 대통령실 제공 관련사진보기

AD

이재명 대통령이 2일 개인정보보호위원회 위원장(장관급)에 송경희 성균관대 인공지능융합원 인공지능신뢰성센터장을, 고준위 방사성폐기물 관리위원회 위원장(차관급)에 김현권 전 더불어민주당 의원을 각각 임명했다.강유정 대통령실 대변인은 이날 브리핑에서 "이 대통령은 오늘 장관급 1명, 차관급 1명 인사를 단행했다"며 이를 알렸다.송경희 위원장은 과학기술정보통신부 소프트웨어정책관·인공지능기반정책관·지식재산전략기획단장 등을 지낸 관료 출신이다.강 대변인은 그에 대해 "인공지능 정책 및 이용자 보호에 정통한 전문가"라며 "기술 발달과 함께 개인 정보 위협이 커지는 시점인 만큼 국민이 안심할 수 있는 개인정보 보호체계 확립과 AI 육성을 조화롭게 이끌어 갈 적임자로 기대된다"고 밝혔다.20대 국회에서 민주당 비례대표 의원으로 활동한 김현권 위원장에 대해서는 "환경, 에너지 분야 기관 및 위원회 등에서 다년간 활동하며 전문성과 경험을 갖췄다. 정무적인 역량과 소통·갈등 관리 능력을 입증한 강점이 높게 평가됐다"고 밝혔다.그러면서 "사회적 갈등이 생길 수 있는 국가적 과제(고준위방사성폐기물관리)를 충분한 소통과 숙의를 통해 이끌어야 하는 만큼 초대 위원장으로서 사회적 대화와 공감대 형성을 성공적으로 해주길 기대한다"고 덧붙였다.