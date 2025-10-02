이 대통령, 개인정보보호위원장 송경희·고준위방폐물관리위원장 김현권 임명

이재명 대통령이 2일 개인정보보호위원회 위원장(장관급)에 송경희 성균관대 인공지능융합원 인공지능신뢰성센터장을, 고준위 방사성폐기물 관리위원회 위원장(차관급)에 김현권 전 더불어민주당 의원을 각각 임명했다.
강유정 대통령실 대변인은 이날 브리핑에서 "이 대통령은 오늘 장관급 1명, 차관급 1명 인사를 단행했다"며 이를 알렸다.
송경희 위원장은 과학기술정보통신부 소프트웨어정책관·인공지능기반정책관·지식재산전략기획단장 등을 지낸 관료 출신이다.
강 대변인은 그에 대해 "인공지능 정책 및 이용자 보호에 정통한 전문가"라며 "기술 발달과 함께 개인 정보 위협이 커지는 시점인 만큼 국민이 안심할 수 있는 개인정보 보호체계 확립과 AI 육성을 조화롭게 이끌어 갈 적임자로 기대된다"고 밝혔다.
20대 국회에서 민주당 비례대표 의원으로 활동한 김현권 위원장에 대해서는 "환경, 에너지 분야 기관 및 위원회 등에서 다년간 활동하며 전문성과 경험을 갖췄다. 정무적인 역량과 소통·갈등 관리 능력을 입증한 강점이 높게 평가됐다"고 밝혔다.
그러면서 "사회적 갈등이 생길 수 있는 국가적 과제(고준위방사성폐기물관리)를 충분한 소통과 숙의를 통해 이끌어야 하는 만큼 초대 위원장으로서 사회적 대화와 공감대 형성을 성공적으로 해주길 기대한다"고 덧붙였다.