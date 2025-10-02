진주 시월축제, 안전 점검 등 준비 끝 ... 4일 유등축제 시작

큰사진보기 ▲조규일 진주시장, 2일 10월 축제 현장 점검. ⓒ 진주시청 관련사진보기

경남 진주 사람들이 시월 축제 준비를 끝내고 손님을 기다리고 있다. 진주에서는 4일 진주남강유등축제를 비롯해 19일까지 열엿새 동안 개천예술제, 코리아드라마페스티벌, 농악축제 등 다양한 행사가 열린다.조규일 진주시장은 2일, 행정안전부, 경상남도, 경남경찰청 등과 함께 진주성과 남강변 일원에서 축제장 통합 현장 점검을 벌였다.조 시장은 '유등과 각종 시설물 설치 상태', '관람동선 및 공간 배치', '임시주차장 및 셔틀버스 운행 계획', '무대 구조물 안전성', '응급상황 대응체계' 등을 점검했다.특히 진주시는 초혼점등식이 열리는 망경동 수상 특설무대와 수상 불꽃놀이, 드론 라이트쇼 행사장을 중심으로 인파가 집중될 구역에 대한 안전성 점검을 벌였다고 밝혔다.조규일 시장은 "축제의 완성도는 현장에서 결정된다"며 "세계인이 찾는 진주의 10월 축제가 안전하고 품격있게 치러질 수 있도록 마지막까지 철저히 준비해달라"고 당부했다.김종철 경남경찰청장은 "성공적인 축제가 될 수 있도록 시민 안전 확보를 최우선으로 철저한 치안활동을 전개하겠다."며 "시민과 관광객들께서도 질서 준수와 안전사고 예방에 적극 협조해 주시기를 당부드린다"고 밝혔다.대한민국 농악축제가 8일 오후 2시 30분 진주성 계사순의단 앞 특설무대에서 열린다.진주시는 "올해로 19회째를 맞는 대한민국 농악축제는 진주삼천포농악보존회가 주관하며, 전국 각지의 국가 무형유산 단체 및 시도 무형유산 단체가 참여해 서로의 기량을 뽐내며 전통 농악의 진수를 선보인다"라고 소개했다.특히 이번 행사에는 진주의 대표 무형유산인 '진주삼천포농악'을 비롯해 ▲경기도 평택농악 ▲경기도 시흥월미농악 ▲경북 구미무을농악 ▲전남 구례잔수농악 ▲전북 남원농악 등 대한민국을 대표하는 6개 무형유산 단체가 무대를 꾸며 농악의 멋과 흥을 시민과 관광객에게 선사할 예정이다.진주시는 "축제를 찾는 관광객들의 소비 효과를 극대화하는 등 지역경제 활성화에 기여하기 위해 다양한 지원책과 행사를 마련해 관심이 집중되고 있다"라고 밝혔다. 모바일 진주사랑상품권을 대거 발행한 것이다.진주시는 추석연휴와 10월 축제를 맞아 지난 1일부터 모바일 진주사랑상품권 173억 5000만 원을 13% 할인율로 발행했다.진주사랑상품권은 가맹점주에게는 수수료가 없고, 소비자에게는 할인혜택이 있어 모바일(제로페이) 가맹점 수가 현재 1만 6600여 곳, 지류 가맹점은 3800여 곳으로 꾸준히 늘어나고 있다.진주시는 바가지요금 근절에 적극 나서고 있다고 밝혔다. 진주시는 "8일부터 오는 19일까지 가격표시제 이행실태 지도·점검, 바가지요금 민관합동 점검반 운영을 한다"라고 밝혔다.또 진주시는 "공무원과 물가 모니터링 요원, 소비자단체 등으로 구성된 민관합동 점검반을 구성해 축제장과 전통시장 등에 대해, 저가음식 고가판매, 계량 위반, 가격 미표시 등의 위반사례를 중점 단속할 방침이다"라고 밝혔다.축제기간에는 시민이 참여하는 '올빰시민가요제'가 개최되고, 오는 11일과 18일 두 차례의 예선을 거쳐 25일에 본선 경연이 펼쳐진다. 또 진주중앙시장 비단길청년몰에서는 생맥주 축제 '호프 1884'가 함께 개최된다.진주시는 축제기간 관람객들이 안전하고 편리하게 축제장을 방문할 수 있도록 맞춤형 교통서비스를 제공한다.불꽃놀이와 드론쇼 행사일 남가람공원 인근에 보행자의 안전이 더욱 강화된다. 진주시는 축제장 차없는거리 조성은 물론, 불꽃놀이와 드론쇼 행사일(10월 4일, 8일, 10일, 18일) 남가람공원 인근 천전동 주요 골목 17개소에 전문 안전용역 인원을 배치하여 남가람공원 도로변으로의 차량진입을 통제하기로 했다.또 진주시는 고속도로-국도 진입로 주변에 셔틀버스를 편리하게 이용할 수 있도록 임시주차장을 지난해보다 12% 늘린 38개소 1만 3266면을 조성하여 관외 관람객과 시민들에게 교통 편의를 제공한다.진주시는 "축제장으로 가는 무료 셔틀버스를 관람객의 수요에 따라 탄력적으로 운행한다"라며 "다양한 매체를 통해 교통정보를 사전에 제공하여 관람객들이 축제장 방문에 불편함이 없도록 할 계획이다"라고 밝혔다.