첫 진보 대전교육감 탄생? 기대 가득하지만... 쉽지 않은 이유

2026년 6월 지방선거를 8개월 앞두고 지역마다 후보군이 물망에 오르고 있습니다. 어느 정도 윤곽이 잡히기 시작한 지역의 자치단체장 선거와 교육감 선거의 풍향도를 짚어봤습니다.

[진보 진영]

큰사진보기 ▲진보성향 대전교육감 후보로 거론되고 있는 성광진 대전교육연구소장, 맹수석 충남대 법학전문대학원 명예교수, 정상신 대전미래교육연구소장, 강재구 건양대 의과대학 교수, 김한수 전 배재대 부총장(왼쪽 부터). ⓒ 장재완 관련사진보기

[보수·중도 진영]

큰사진보기 ▲중도보수 성향 대전교육감 후보로 거론되고 있는 오석진 전 대전교육청 교육국장, 진동규 전 대덕대 교수, 김영진 대전세종연구원 원장(왼쪽 부터). ⓒ 장재완 관련사진보기

2026년 지방선거에서 대전광역시 교육감 선거는 현직 설동호 교육감이 3선 연임 제한으로 출마할 수 없어 무주공산 구도로 치러진다. 2014년 첫 당선 이후 보수 성향을 대표하며 대전 교육 행정을 이끌어 온 설 교육감의 불출마는 곧바로 선거 지형의 대격변을 의미한다.역대 선거마다 보수 성향 교육감이 줄곧 승리해 온 대전에서, 이번에는 진보 진영이 첫 승리를 거둘 수 있을지 주목된다. 그러나 다수 후보들이 자천·타천으로 거론되며 '혼전 양상'이 나타나고 있어 결과 예측은 쉽지 않다. 최근 여론조사에서는 후보 다수가 오차범위 내 접전을 보였으며, 여전히 높은 비율의 부동층이 존재하는 것으로 나타났다.대전은 지금까지 단 한 차례도 진보 성향 교육감이 당선된 적이 없었다. 하지만 설 교육감이 불출마하게 됨으로써 진보 진영은 사상 첫 '대전 진보교육감' 탄생 가능성에 기대를 걸고 있다. 다만 진보 성향 후보가 난립하는 현재 상황에서는 표 분산 우려가 크다. 이에 따라 시민사회와 교원단체를 중심으로 후보 단일화 논의가 이미 시작되고 있다.진보 진영에서 가장 먼저 출마를 공식화한 인물은 성광진 대전교육연구소장이다. 전국교직원노동조합 대전지부장과 대전시민사회단체연대회의 공동대표를 지낸 그는 지난 선거에서도 진보 단일후보로 나서 도전한 바 있다. 이번이 세 번째 도전인 그는 '진보 교육의 실현'을 기치로 활발히 표밭을 누비고 있다.또 다른 주자로는 맹수석 충남대 법학전문대학원 명예교수가 있다. 상법 전문가로 법무부 특별위원회와 금융감독원 자문위원을 역임하며 학계와 공공 분야에서 활동해 왔다. 교육 현장 경험보다는 법학 전문성이 강점인 인물이지만, 교육 개혁 의지가 강하다.정상신 대전미래교육연구소장 역시 주목할 만하다. 교육청 장학사, 교감·교장 등 현장 경험을 두루 쌓은 그는 교육정책 실행 능력을 강조하며 출마를 준비 중이다. 지난 선거에서 낙선했지만, 꾸준히 교육 현안과 관련한 목소리를 내 온 만큼 재도전의 의미가 크다.여기에 강재구 건양대 의과대학 교수도 가세했다. 대안교육 및 공교육 혁신 운동에 앞장서 온 그는 현재 민교협 대전세종충청지회장을 맡고 있다. 최근 공식 출마를 선언하며 세를 넓히고 있다.또한 김한수 전 배재대 부총장도 '교실을 교실답게'라는 기치를 내걸고 교육감 선거 출마를 공식화했다. 그는 문재인 전 대통령의 동서로 주목을 받았으며, 지난 8월 '오구라수집품 환수위원회' 공동대표를 맡는 등 지역에서 활발하게 표밭을 일구고 있다.이처럼 다수 후보가 동시에 이름을 올린 진보 진영은 '단일화 여부'가 성패를 가를 최대 변수로 꼽힌다. 단일화가 성사된다면 보수 일색이던 대전 교육 행정의 지형이 바뀔 가능성이 있다.최근에는 시민사회와 교원단체를 중심으로 진보 후보 단일화를 위한 논의가 시작되고 있다. 다만, 각 후보들의 입장이 상이해 실제 단일화가 이뤄질지는 미지수다.보수·중도 진영에서도 후보군이 거론된다. 무엇보다 행정 경험과 안정적 리더십을 앞세운 인물들이 부상하고 있다.오석진 전 대전교육청 교육국장은 대표적 중도·보수 성향 후보로 꼽힌다. 교육청 고위직을 지내며 쌓은 행정 경험을 무기로 삼아, '현장 친화형 행정'과 '실현 가능한 정책'을 강조하고 있다.또 다른 보수 진영 후보로는 진동규 전 대덕대 교수가 있다. 그는 과거 유성구청장을 지낸 정치 경험자이자, 총선 출마 이력도 있어 인지도가 비교적 높다. 다만 교육감 선거라는 특수성 속에서 정치 경력이 오히려 약점이 될 수 있다는 지적도 있다.김영진 대전세종연구원 원장도 출마 가능성이 거론된다. 교육 현장과 정책 연구 경험을 바탕으로 중도 성향을 표방하며 균형감 있는 정책을 제시할 수 있다는 분석이다.이외에도 최병욱 전 한밭대 총장, 이진숙 전 충남대 총장의 이름도 오르내리고 있으나, 실제 출마 가능성은 낮게 전망된다. 특히 이 전 총장은 과거 교육부장관 후보로 지명됐다가 낙마한 전력이 있어 교육감 출마설이 있지만 현실성은 크지 않다는 관측이다.현재 구도로는 특정 후보가 뚜렷이 앞서 있다고 보기는 어렵다. 다수 후보가 오차범위 내에서 접전을 벌이고 있으며, 부동층 비율이 여전히 높다. 따라서 선거 막판까지도 판세가 요동칠 가능성이 크다.관전 포인트는 크게 두 가지다. 첫째, 진보 진영의 단일화 성사 여부다. 다수 후보가 난립하는 상황에서 표가 분산된다면 보수 성향 후보에게 유리한 구도가 형성될 수 있다. 둘째, 부동층의 향배다. 선거 막판 토론회, 공약 발표, 언론 노출, 지역 조직력 등이 유권자의 표심을 결정할 주요 변수로 꼽힌다.한편, <스트레이트뉴스>가 여론조사기관인 조원씨앤아이에 의뢰해 실시한 차기 대전교육감 선호도 조사 결과, 성광진 대전교육연구소장 8.1%, 오석진 전 괴정고등학교 교장 6.6%, 정상신 전 유성중학교 교장 6.3%, 맹수석 충남대 로스쿨 명예교수 5.7%, 진동규 전 유성구청장 5.3%, 김영진 대전세종연구원장 4.2%, 김한수 전 배재대 부총장 3.8% 순으로 득표율이 나타났다.기타 응답은 6.8%였으며, '없다'와 '모름'이 각각 28.3%와 24.9%를 차지해 부동층이 절반(53.2%)을 넘는 것으로 집계됐다.이번 조사는 지난 9월 6일부터 7일까지 이틀간 대전광역시 거주 18세 이상 남녀 대상으로 ARS 여론조사(휴대전화 가상번호 100%, 성, 연령대, 지역별 비례할당 무작위 추출)를 실시한 결과이며 표본수는 800명(총 통화시도 1만3457명, 응답률 5.9%), 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%포인트다. 통계보정은 2025년 8월 말 행정안전부 주민등록인구 기준, 성·연령·지역별 가중치 부여 방식(림 가중)으로 이뤄졌다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회와 조원씨앤아이 홈페이지에서 확인할 수 있다.