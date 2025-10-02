[주장] 이재명 정부의 정부조직개편이 성공하려면

AD

라영재(건국대 교수)

이재명 정부의 정부조직개편안은 국회에서 국민의힘이 필리버스터를 진행했지만 지난 9월 26일 국회 본회의에서 통과됐고, 9월 30일 국무회의에서 최종적으로 의결됐다.이재명 정부의 정부조직개편은 지난 여름 두 달간 국정기획위원회의 정부조직개편TF에서 대통령의 공약과 시대적 정책 환경 변화를 바탕으로 해서 논의해 기본안을 만들었고, 대통령실 보고와 민주당과의 협의를 거쳐서 국회로 넘어갔다. 이러한 준비 과정을 거치기는 했지만, 국회 행정안전위원회와 해당 소위에서 정부조직법 개정안과 관련한 법안의 논의와 심의는 원만하게 이루어지지는 않았다.이번 정부조직개편의 가장 큰 특징은 78년 만에 검찰청이 폐지되고, 기획재정부의 예산과 재정 기능이 다시 분리되는 것일 테다. 또한 기존 방송통신위원회가 방송미디어통신위원회로 확대 개편됐다. 다만 기존 방송통신위원회가 미디어 기능이 확대되면서 이진숙 위원장의 임기가 종료되게 됐고, 1년 간의 준비기간을 거쳐서 현행 검찰청이 공소청과 중대범죄수사청으로 전환되면서 이를 반대하는 전직 검찰총장들이 위헌 문제를 제기하고 있기도 하다.특히 금융위원회의 국내금융을 재정경제부에 이관하고 금융감독위원회를 부활하며, 현재 공공기관으로 지정이 유보된 금융감독원을 금감원과 금융소비자보호원으로 분리하고 두 기관을 공공기관으로 지정하겠다고 개편안을 발표했으나 금감원 노동조합의 저항 등에 따라서 정부는 금융위와 금감원 개편안을 철회하고, 나머지 정부조직개편안만을 담은 정부조직법이 국회에서 통과됐다.1961년 경제기획원은 경제개발 5개년 계획을 수립하고 추진하기 위해서 기획, 재정, 통계의 기능을 통합해 강력한 계획과 조정기능을 가지게 돼 경제성장을 견인한 바가 있다. 1990년 환경처를 환경부로 승격시켜 지속 가능한 발전과 기후변화에 대응하는 환경정책의 기반을 마련하기도 했다. 2001년 여성특별위원회를 여성부로 전환하여 성평등과 여성정책을 독립적으로 집행하게 되면서 여성에 대한 사회적인 인식의 변화를 선도한 바도 있다. 2008년 방송과 통신 규제를 일원화하고 디지털 융합 기반을 조성하기도 했다.그러나 1998년 과학기술 정책을 산업자원부에 흡수했으나 연구개발 총괄 조정기능이 약화하기도 했고, 2008년 산업, 에너지, 통신 기능을 통합해 지식경제부를 개편하였으나 지나치게 비대한 조직과 기능으로 비판을 받기도 했다. 2013년 행정자치부를 안전행정부로 개편했으나 세월호 참사를 막지 못하였고 2017년 행정안전부로 재편됐다.사회적 정책 변화의 반영이나 새로운 정부의 국정 철학과 방향을 추진하기 위해서 기존 정부 조직과 기능을 개편하는 것이 언제든지 필요하다. 다만 정부의 기능과 역할의 명확하게 분담되고 갈등을 조정하고 협력하는 협력적인 거버넌스 체계를 마련해야 하고, 가능한 한 정치적인 합의와 사회적인 지지를 받는다면 정부조직개편은 성공적이라는 평가를 받게 된다. 그렇지만 정치적인 이해관계에 따른 정부조직개편이나 지나친 기능의 중복과 비대화는 반드시 위기 대응에 실패하게 되고, 권력을 독점하게 되면 결국에 부패하게 돼 국민에 의한 분해될 수밖에 없다.2020년 미국 피츠버그대학교 피터스 교수와 스웨덴 예테보리대학교 피에레 교수는 "불확실한 미래와 복잡한 행정문제를 해결하기 위해 행정의 구조와 절차의 개혁도 필요하고 거버넌스 개혁도 해야 한다"라고 했다. 유럽의 의원내각제 국가와 달리 우리나라는 대통령제를 채택하고 있고 정부 조직의 법정주의를 채택하고 있기 때문에 새로운 정책 수요를 반영하거나 기존 정부 조직의 문제점을 해결하기 위해서 정부 조직과 기능을 개편하기가 쉽지 않아서 보통 정부가 교체되는 시기에 정부 조직을 개편하곤 했다.그러므로 새로 출범하는 현 정부의 중앙정부의 조직개편은 행정공무원이 일하는 조직구조와 기능을 바꾸는 것 이상으로 새로운 정부의 정책 이념, 방향과 내용을 규정하는 것으로 받아들여야 하고 반드시 새 술은 새 부대에 담아야 한다. 이렇게 정부 출범 초기에 추진하는 정부조직개편이 성공적으로 마무리하려면 3가지 정도는 반드시 고려해야 한다.첫째, 정부부처간 견제와 균형의 민주주의의 원리가 구현돼야 한다. 50년 넘게 시민혁명, 산업 발전과 정치적, 사회적인 민주주의의 과정을 거쳐온 서유럽 국가들은 대부분 의원내각제를 채택하고 있어 정치가 행정을 지배하고 있지만 대한민국 대통령제는 625전쟁과 군사독재 시기를 거치면서 "제왕적 대통령제"라는 비판과 함께 행정부 우위의 삼권분립 체제를 유지하고 있다는 평가를 받고 있다.몽테스키외의 권력 분립론에 따라서 대한민국 헌법은 삼권분립을 규정하고 있고, 1987년 정치적 민주화에 따라서 87 체제도 여전히 행정부 우위의 헌정 체제를 유지하고 있다. 국가의 모든 정부 권력은 견제와 균형의 원리가 작동돼야 하는데 기획재정부의 예산편성권, 행정부 소속인 감사원의 직무감찰과 정책감사권, 기소와 수사권을 모두 가지고 있는 검찰권은 권력을 독점적으로 행사하는 대표적인 사례인 것 같다.그래서 시민사회는 오래전부터 개헌을 통해 권력구조를 개편해야 한다고 주장하고 있고, 지난 문재인 정부에서 개헌을 추진 한 바도 있다. 현행 국회에서도 여야 모두 개헌이 필요하다고 한다. 그러나 더 민주적인 대통령제로 전환하기 위해서 개헌을 추진하지는 않더라도 편의적인 기소와 수사권을 남용할 수 있다는 비판을 받는 검찰청이나 정권에 종속된 정책감사권을 행사했다는 비판을 받는 감사권을 행사하는 감사원의 구조와 기능은 개헌 사항을 제외하고는 기존 구조와 기능의 재편은 가능하다.또는 대통령제인 미국이나 의원내각제 국가인 유럽 국가들이 의회에서 예산편성과 결정권이 있는 그것과는 달리 예산편성권을 독점하고 있는 기획재정부는 정책 환경의 급격한 변화에 각 정부부처가 적극적으로 대처하고 자율적인 예산을 편성하고, 국회의 예산 심의권을 강화하기 위해 경제정책, 조세, 국고, 공공기관 관리, 예산·재정을 통합하여 운영하는 현행 조직과 기능의 분리가 필요한 것 같다.둘째, 정책 환경의 변화에 대한 능동적으로 대응할 수 있도록 정부 조직과 기능의 개편이 필요하다. 정부가 교체됐다고 해서 문제가 없는 정부의 구조와 기능을 개편할 필요는 없다. 그러므로 정부의 조직개편보다 비효율적인 관료주의와 칸막이 행정을 극복하고 스스로 정부혁신을 할 수 있도록 거버넌스(지배구조)를 개혁하는 것이 어쩌면 더 중요할지도 모른다.프랑스, 독일 등 대륙계 국가들도 행정의 민주성, 대응성과 전문성을 강화하기 위한 노력의 하나로 지속적으로 행정개혁을 추진하고 있다. 기후 환경의 변화와 에너지 전환에 대한 통합적 대응을 위해 기존 산업통산자원부의 에너지 정책 기능을 환경부와 통합해 기후에너지환경부로 개편했다. 고용노동부의 산업안전보건부는 차관급으로 격상하고, 통계청은 국가데이터처로 특허청은 지식재산처로 개편했다. 방송통신위원회는 과학기술정보통신부의 방송진흥정책을 이관받아 방송미디어통신위원회로 개편하게 됐다.이러한 정부조직개편은 최근 변화된 정책 환경에 대하여 사각지대를 없애고 적극적인 정책 대응을 높이려는 취지로 보면 될 것 같다. 아울러 과학기술정보통신부는 부총리 기관으로 격상하게 돼 여러 부처로 흩어져 있는 연구개발(R&D) 정책이나 인공지능(AI)의 연구와 산업화와 관련된 정책을 조정하라는 것으로 보면 될 것 같다.셋째, "악마는 디테일"에 있으므로 여러 우려를 극복할 수 있는 개방성, 전문성, 책임성이 중요하다. 이재명 정부의 정부조직개편에 대해 야당, 언론 및 행당 부처 공무원들의 우려가 있는 것 같다. 경제정책을 총괄하는 경제부총리는 재정경제부 장관이 맡기로 되어 있는데 예산과 금융정책을 빼고 조세정책만을 가지고 어떻게 경제정책을 조정할 것인가라는 우려가 있다.인공지능 시대에서 기반을 구축해야 하는 에너지 진흥정책과 환경규제를 담당하는 환경부가 하나의 기관으로 통합하는 것이 적절한가라는 의문이 있는 것 같다. 검찰청이 법무부 소속 공소청과 행정안전부 소속의 중대범죄수사청으로 개편한 것에 대하여도 위헌 논란도 있지만 행안부 소속으로 경찰청도 있는데 중대범죄수사청까지 두는 것이 과도한 집중이 아니냐는 우려도 있는 것 같다. 그리고 검찰청의 2100여 명의 검사를 원만하게 공소청의 검사와 중대범죄수사청의 수사관으로 전환할 수 있느냐는 실무적인 의문도 있는 것 같다. 경찰을 통제할 수 있는 민주적 통제 방안도 있어야 한다는 주장도 여전히 있다.최근 특검 파견 검사들이 검찰개혁에 대해 항의하기 위해서 검찰에 복귀를 요구한 행위나 금융위원회의 분리하게 되면 국내금융을 담당하는 공무원이 세종시 근무를 해야 한다는 우려나 금감원의 개편 과정에서 표면적으로는 독립성과 자율성의 침해를 우려하지만, 공공기관으로 재지정으로 인해 기획재정부의 총인건비 관리와 경영평가를 받는 것에 대한 우려도 있는 것 같아서 공직자로서의 책무성이나 그간 무소불위의 권력을 행사했던 관행에 대한 성찰보다는 조직적 이기주의나 개인적인 이익을 우선하는 듯한 모습으로 보여 먹고 살기도 어려운 경쟁환경에 몰려있는 국민의 관점에서는 곱게 보일 리 없을 것 같다.그러므로 정부조직개편이 "정부 개혁의 만병통치약"은 아니라는 점을 명심해야 한다. 정부의 구조와 절차를 개편하는 것보다 전통적인 관료주의와 칸막이 행정을 극복하고 장차관 등 정무직 공무원을 중심으로 하여 국민을 위한 정책적인 책임성을 높이는 것이 더 중요한 것 같다.이재명 정부는 "국민 주권 정부"라고 한다. 앞으로 5년 후에 대한민국이 진짜로 성장하고 진짜 민주주의 국가로 도약했다고 국내외적인 평가를 받기를 원한다면 그 첫 출발점은 123개의 국정과제를 확정한 것이고, 두 번째는 국정과제 이행을 위한 정부조직개편이라고 생각한다. 향후 5천만 명의 대한민국 국민은 이재명 정부의 국정과제를 잘 이행되고 있는가를 지켜볼 것이고, 정부조직개편이 제대로 마무리돼 정부 조직의 운영이 더 민주적이고 개방적으로 잘 작동돼 가고 있는가를 지켜볼 것이다.