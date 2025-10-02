"몇 년 공백 있네요" 물은 면접관, 그 때 내가 열었던 문

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요."책임님, 너무 아쉬워요."
"정말 많이 애써주셔서 고마워요."
"다음에 또 만나면 좋겠어요."
지난 7월 프로젝트 마지막 날, 나는 놀랐다. 우리 팀뿐 아니라 함께했던 다른 팀들까지 따뜻한 인사를 건네왔다.
팀원들과 서로의 손을 꼭 잡으며 "그동안 고생 많았어요"하며 악수하던 순간, '잘 살아남았다'는 전우애 같은 감동이 밀려왔다. 그 악수는 단순한 작별 인사가 아니라, 치열한 일상 속을 완주해낸 자에게 주어진 메달 같았다.
중요한 건 나이가 아니니까
프로젝트가 끝나기 며칠 전, 햄버거를 먹으며 MZ세대 선임님에게 장난스럽게 물어본 적이 있었다.
"선임님, 이모 같은 아줌마랑 일하느라 힘들지 않았어요?"
그는 웃으며 말했다.
"아니요, 전혀요. 나이는 중요한 게 아닌 것 같아요. 함께 일을 잘 마무리했다는 게 더 중요하죠."
그 말에 마음이 한결 가벼워졌다. 사실 중년의 경단녀로 사회에 돌아왔을 때 가장 크게 다가온 건 자존감의 하락이었다. '나이 들어 뭘 하려고 하냐'는 주변의 시선을 마주할 때마다 행동 하나하나가 괜히 조심스러워졌다. 특히 띠동갑을 두 번 넘는 MZ세대와의 협업은 큰 부담처럼 다가왔다.
그러나 곰곰이 돌아보니, 정작 팀원 누구도 나이에 관심을 두지 않았다. 각자 맡은 책임만 다하면 그 외의 것들은 아무 문제가 되지 않았다. 결국 '중년의 아줌마'라는 선입견의 함정에 스스로를 가둔 건 나 자신이었다. 나는 스스로에게 묻는다. 혹시 나이의 함정을 스스로 만들어 놓고, '요즘 젊은 세대는 말이지' 하며 비교와 고집 속에서 변화와 배움의 기회를 놓쳐온 건 아니었을까?
나이의 선입견을 내려놓으니, "그래도 나는 끝까지 마무리하는 일잘러였구나" 스스로에게 작은 칭찬을 건넬 수 있었다.
중년에 다시 일을 시작하며, 나는 프리랜서의 길을 선택했다. 프로젝트가 끝나면 또 다른 일을 찾아야 하는 불편함은 있지만, 회사보다 더 자율적이고 기간을 스스로 조율할 수 있다는 점이 내 삶과 잘 맞았다. 그리고 지난 9월 중순
새 프로젝트 면접 제안을 받았다. 면접장에 들어서자 담당자가 물었다.
"아이가 몇 살이에요?"
예전 같았으면 목소리를 떨며 작게 "그게… 아이는 없어요…" 소심하게 속삭이듯 대답했을 것이다.
하지만 그날은 달랐다. 나는 웃으며 당당히 말했다.
"늦게 결혼했더니 안 되더라고요. 그냥 둘이 즐겁게 삽니다."
잠시 후 또다른 질문이 이어졌다.
"몇 년간 공백이 있으시네요?"
이전이라면 구구절절 아픈 사연을 늘어놓았을 것이다. 그러나 지금은 짧고도 명확하게 답했다.
"유방암 치료로 건강관리를 했습니다. 지금은 건강합니다."
면접관은 고개를 끄덕이며 말했다.
"아, 유방암이셨군요. 제 지인도 치료 받으셨는데 지금은 건강하게 잘 지내십니다."
순간, 낯선 면접관과 나 사이에 새로운 연결고리가 생겼다.
그때 깨달았다. 힘들고 두려운 이야기일수록 가볍게 내어놓을 때, 그것은 더 이상 상처가 되지 않는다. 오히려 내 삶을 풍성하게 채워주는 자산이 된다.
경력보유라는 말
한때는 스스로 사회에 나갈 자신이 없었다. 세상이 나를 바라보는 시선은 늘 꼬리표를 달고 오는 것 같았다. '아이가 없는 경력단절여성', '완치자가 아닌 환자', '정규직이 아닌 프리랜서'. 그러던 어느 날, <오마이뉴스>에서 읽은 인터뷰 속 한 문장이 마음을 울렸다(관련 기사 : 그녀의 유쾌한 선언 "경력단절이 제 경력입니다"
).
"경력단절이 아니라, 경력보유다."
그 말에 크게 공감했다. 단절이라는 단어 속에는 벽이 느껴졌다. 그러나 '보유'라는 말 속에는 연결과 가능성이 보였다. 두려움도 마찬가지다. 벽처럼 보였던 두려움도, 사실은 열 수 있는 문이었다.
"두려움은 항상 문 앞에 서 있다. 그러나 문을 열고 나가면 두려움은 사라진다."
파울로 코엘료의 말처럼, 나는 내 앞의 두려움마다 작은 문을 달았다. 두드려보고, 흔들어보고, 용기를 내어 열어보았다. 처음엔 단 6개월만 버텨보자 했던 일이 2년을 넘어섰다. 그리고 또 다른 프로젝트를 만나며 지금까지 일의 끈을 이어오고 있다.
중년에 다시 일을 시작하려는 사람들, 실패 이후 주춤해 있는 사람들, 느리지만 멈추지 않으려는 모든 이에게 이 말을 전하고 싶다. 두려움은 벽이 아니라 문이다. 그 문을 열면, 멈춘 줄 알았던 삶은 다시 흐르기 시작한다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 카카오브런치에도 실립니다.