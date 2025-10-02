경상국립대 컴퓨터공학부, 최우수·우수 논문상 동시 수상

큰사진보기 ▲경상국립대학교 IT공과대학 컴퓨터공학과 김건우 교수, 석사과정 박지홍, 김주영씨와 이세연, 경영정보학과 박수진 학생(왼쪽부터) ⓒ 경상국립대 관련사진보기

AD

경상국립대학교 공과대학 컴퓨터공학부 김건우 교수가 이끄는 연구팀이 국립국어원이 주최한 '2025년 한국어 인공지능(AI) 우수 논문 공모'에서 최우수 논문상(문화체육관광부 장관상)과 우수 논문상(국립국어원장상)을 동시에 수상했다.이번 공모는 국립국어원이 한국어 인공지능 분야에서 가장 권위 있는 학술대회인 '한글 및 한국어 정보처리 학술대회(HCLT)'와 연계하여 실시한 것으로, 영어 중심의 AI 기술 환경에서 한국어 인공지능 연구 개발을 장려하기 위해 마련했다.올해는 국립국어원의 '인공지능 말평(kli.korean.go.kr/benchmark)'에 제시된 10종의 한국어 능력 평가 과제를 대상으로 한 기술 개발 연구 논문을 심사하여 우수 논문 4편을 선정했다.경상국립대학교 컴퓨터공학부 석사과정 박지홍, 김주영 씨와 이세연 학생(3학년), 경영정보학과 박수진 학생(4학년), 김건우 교수가 공동 저자로 참여한 '한국어 문장 간 논리 관계 판별을 위한 담화 표지 기반 데이터 증강과 스팬 라벨 가중 학습' 논문이 최우수 논문상인 문화체육관광부 장관상을 수상했다.또한 같은 연구팀인 김주영, 박지홍, 이세연(이상 컴퓨터공학부), 박수진(경영정보학과) 학생과 김건우 교수가 저자로 참여한 '대규모 언어 모델을 활용하는 부적절 발언 탐지를 위한 추론 관점을 명시하는 소프트 귀납적 편향 접근법' 논문도 우수 논문상인 국립국어원장상을 수상하며, 한 연구실에서 두 개 상을 동시에 수상하는 성과를 거두었다.시상식은 지난 1일 대전컨벤션센터에서 개최된 '제37회 한글 및 한국어 정보처리 학술대회'에서 진행됐다.