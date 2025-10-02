"어느 때보다 마음 가벼워야 하는데..." 이 대통령의 추석 인사

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 2일 수석보좌관회의를 주재하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲강유정(왼쪽부터)·김남준 대통령실 대변인, 김현지 제1부속실장이 2일 용산 대통령실에서 열린 수석보좌관회의에서 이재명 대통령의 발언을 경청하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"우리 국민 여러분, 어려운 시기이긴 하지만 그래도 오랜만에 가족들 만나서 즐겁고 행복한 추석되시길 바랍니다. 고맙습니다."

웃음이 터졌다.이재명 대통령이 2일 오후 주재한 수석보좌관회의에서 이번 추석 연휴가 하루만 휴가를 쓰면 최장 열흘까지 쉴 수 있는 '황금 연휴'임을 거론하면서 "저도 '샌드위치 데이(휴일 사이에 낀 평일)'에 연차를 내서 공식적으로 쉴 생각"이라고 한 뒤였다.믿지 못하겠다는 투의 웃음이었다. 이 대통령도 이를 눈치 챈 듯 "쉬는 건 쉬는 거예요. 아침에 출근 안 하는 것만 어딥니까. 여러분도 좀 쉬세요"라고 말했다. 하지만 "공식적으로 쉬는 거지만 비상 대기 업무나 그런 건 당연히 해야죠. 공직자가 솔직히 휴가, 휴일이 어디 있습니까"라고 덧붙였다.다시 웃음이 '왁' 하고 터졌다. 이 대통령도 웃으면서 "(공직자는) 24시간 일하는 거예요. 원래. 자다가도 벌떡 일어나고 그러는 게 그게 공직이죠. 공직은 그런 겁니다"라고 했다. 참모들이 또 한 번 웃음을 터뜨렸을 땐, "자꾸 반응이, 웃으면 저항하는 그런 느낌을 줘요?"라며 "그래도 쉬세요. 출근 안 하는 것만 해도 어딥니까"라고 반문했다.이 대통령은 황금 연휴를 앞두고도 마음이 가볍지 않다고 했다. 교착상태에 빠진 한미관세협상 세부협의나 더디게 진행되고 있는 대전 국가정보자원관리원 화재 복구 등을 염두에 둔 발언이다. 하지만 "국정 최고 책임자로서 국민을 믿고 국민과 함께 우리 국민들의 더 나은 삶을 향해서 흔들림 없이 앞으로 나아가겠다"고 말했다.이 대통령은 "어느 때보다 마음이 가벼워야 되겠는데, 우리 안팎을 둘러싼 환경이 그렇게 녹록지만은 않다. 여러 가지 어려움들이 있죠"라며 "그러나 수많은 역경을 헤쳐온 우리 국민들의 위대한 저력이 있기 때문에 이런 정도는 가뿐하게 이겨낼 수 있다고 생각한다"고 말했다.특히 "마침 코스피가 사살 최초로 장중 3500선을 돌파했다고 한다"며 "여러 가지 이유가 있겠지만 국민들이 각 분야에서 희망을 가지고 다시 열정을 내고 있고 비정상적이던 것들이 정상으로 많이 회복되고 있다. 그 힘 (덕분)이라 생각한다"고 강조했다.이어 "우리 공직자들이 잘 준비해서 비정상으로 다시 돌아가지 않게 하고, 더 앞으로 나아갈 수 있도록 제도든 정책이든 행정이든 최선을 다하면 지금보다는 좀 더 나아질 수 있을 것"이라며 "경제 회복의 온기가 국민들의 삶 구석구석에 잘 스며들도록 모두가 다 혜택을 볼 수 있도록 힘써야 되겠다"고 당부했다.이 대통령은 발언을 마무리하면서 국민들에게 추석인사를 다음과 같이 건넸다.한편, 이재명 대통령은 오는 5일 밤 9시 김혜경 여사와 함께 JTBC 프로그램 <냉장고를 부탁해>에 출연할 예정이다.대통령실은 이날 보도자료를 통해 "이번 방송은 '추석 특집, K-냉장고를 부탁해'라는 주제로 진행된다"라며 "한국의 제철 식재료를 활용하여 우리 국민뿐만 아니라 세계인들이 좋아할 만한 요리를 대한민국 일류 셰프들의 창의적인 아이디어와 결합해 선보인다"고 설명했다.대통령실에 따르면, 이 대통령 부부는 'K-푸드 전도사'로서 한국의 제철 농수산물과 전통 추석 음식을 소개하고, 평소 즐겨 먹는 한식과 한가위와 관련된 옛 추억 등 진솔한 이야기를 공유할 예정이다.