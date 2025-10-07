국힘 장외투쟁으로 정부·여당 지지율 하락? 평론가들 "글쎄..."

큰사진보기 ▲장외집회 나선 국민의힘 지도부국민의힘 장동혁 대표와 송언석 원내대표를 비롯한 의원들이 지난 9월 28일 서울 시청역 인근에서 열린 사법파괴·입법독재 국민 규탄대회에서 구호를 외치고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

- 추석 연휴 이후 장외투쟁을 이어갈 계획이 있는가?



"없다." (최수진 국민의힘 원내수석대변인)

큰사진보기 ▲9월 21일 오후 동대구역 광장에서 열린 국민의힘 야당탄압 규탄대회에서 알부 참가자들이 'Stop the Steal' 깃발 등을 들고 있다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲국힘 장외집회에 나부낀 '윤어게인' 현수막국민의힘 주최로 지난 9월 28일 서울 시청역 인근에서 열린 사법파괴·입법독재 국민 규탄대회에서 일부 참가자들이 '윤어게인' 현수막을 펼치고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

당장은 계획이 없다. 하지만 가능성이 닫힌 것은 아니다.국민의힘이 약 6년 만에 두 번의 대규모 장외집회를 진행했다. 정치권의 관심은 국민의힘의 이같은 장외투쟁이 단발성으로 끝날 것인지, 아니면 추석 연휴 이후에도 계속 이어질지에 쏠린다. 일단 최수진 국민의힘 원내수석대변인은 지난 2일 <오마이뉴스>의 질의에 "없다"라고 짧게 답했다.하지만 국민의힘은 이번 장외투쟁의 결과로 ▲ 지지층 결집 ▲ 정부·여당 지지율 하락의 성과가 있었다고 '자평'하고 있는 만큼, 야당이 수세를 벗어나지 못하고 있는 국회를 벗어나 다시 장외로 나갈 가능성이 없지 않다. 다만 국민의힘이 주장하고 있는 장외투쟁의 성과를 '자신'할 만한 구체적인 근거를 내놓지 못하고 있고 정치평론가들도 장외투쟁 카드에 대해 선뜻 긍정적 평가를 하지 못하고 있는 상황이다.앞서 국민의힘은 장동혁 체제 출범 약 한 달 만인 지난달 21일과 28일 대구와 서울에서 연달아 장외투쟁을 벌였다. 국민의힘이 두 지역 집회 참가자 수를 각각 7만 명, 15만 명으로 집계했지만 경찰은 각기 1만 9000명, 1만 명씩으로 추산한 바 있다.특히 두 집회 모두 'YOON AGAIN(윤 어게인, 윤석열 정신 계승)', '부정선거 수사하라' 따위의 글귀가 담긴 깃발이 등장하면서 극우 세력이 동원되고 있다는 비판을 면치 못했다. 당 내부 인사들도 장외투쟁을 두고 "효과가 없다"(김재섭 의원 9월 22일 SBS 라디오 '김태현의 정치쇼')라거나, "계속 이어가면 장외 정치의 수렁에 빠질 수 있다"(김근식 송파병 당협위원장 9월 22일 CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼')라고 우려할 정도였다.장 대표는 같은 달 26일 인천에서 열린 국민의힘 인천광역시당 주요 당직자 워크숍에 참석해 장외투쟁의 이유를 설명하기도 했다. 그는 "대한민국 대통령이 이재명이라는 것 자체가 대한민국의 가장 큰 리스크다. 국민의힘이 당원과 함께 대한민국을 지켜야 한다"면서 "그러기 위해서 우리는 지난주부터 장외로 나가고 있다"고 했다.이어 장외투쟁 비판론자들에게 화살을 돌리기도 했다. 그는 "장외투쟁을 비판하는 분들이 싸우는 모습을 어디에서도 찾아보지 못했다"며 "비판하는 이들이 다른 곳에서 더 의미 있게 싸운다면 장외에 나오지 않아도 된다. 그러나 아무것도 하지 않을 거라면 뜻이 다르더라도 장외 집회에 나와 대한민국을 지키라는 시민들의 뜻에 동참하라. 어디에서 뭐라도 좀 하라"고 목소리를 높였다.계획한 장외투쟁을 일단락한 장 대표는 목표한 바를 이뤘다는 자평도 내놨다. 장 대표는 지난 2일 서울 여의도 국회에서 진행한 기자간담회에서 "장외투쟁으로 얻을 수 있는 건 정부·여당이 무엇을 잘못하고 있는지 국민에게 알리는 것"이라며 "대통령과 더불어민주당의 지지율이 계속 하락하고 있다. 소기의 목표를 어느 정도 달성했다고 본다"고 말했다.장 대표는 또 "(국민의힘은) 지지층을 결집하며 앞으로 싸워나갈 수 있는 동력을 얻었다"며 "이 동력을 바탕으로 계속 대여투쟁을 해 나가겠다. 정부 잘못을 계속 지적하며 야당으로서 더 나은 정책 대안을 제시하겠다. (그렇다면) 중도층도 국민의힘에 마음을 돌리도록 하는 계기를 마련할 수 있을 것"이라고 덧붙였다.하지만 정치평론가들은 장 대표가 주장한 '장외투쟁의 성과'에 모두 고개를 내저었다. 엄경영 시대정신연구소장은 2일 <오마이뉴스>와의 통화에서 "정부·여당의 지지율이 떨어진 것은 국민의힘이 (장외투쟁 등을) 잘해서가 아니라 정부·여당이 못했기 때문"이라고 강조했다.엄 소장은 이어 "국민의힘이 내년 지방선거를 앞두고 환골탈태하려면 대여투쟁과 더불어 당 안팎의 극단 세력과의 결별이 필요하다"라며 "두 가지를 병행하기는 어렵지만, 그래야만 국민의힘이 합리적인 보수와 중도성향 유권자를 아우를 수 있다. 이는 언젠가 장 대표가 결단해야 할 문제"라고 했다.윤태곤 더모아 정치분석실장도 이날 <오마이뉴스>에 "정부·여당 지지율 하락은 그들의 실책으로 인한 것이지 국민의힘이 더 나아서가 아니다"라며 "국민의힘의 장외 집회로 정부·여당 지지율이 떨어졌다고 분석한다면 인과관계를 잘못 보고 있는 것"이라고 지적했다.윤 실장은 "장외 집회는 큰 성과가 없었다. 장외 집회의 기대효과가 발현됐다면 국민의힘이 거리로 나갔을 때 중도층이 국민의힘의 주장에 동의하며 결집했어야 한다"며 "그러나 실제로는 이미 거리에서 '윤 어게인', '부정선거' 등을 주장하는 이들이 동조하는 형국이었다"고 꼬집었다.다만 두 평론가는 추석 연휴 이후 국민의힘의 행보에 대해 각기 다른 전망을 내놨다. 엄 소장은 "당분간 국민의힘은 장외투쟁과 제도권 내 대여투쟁을 두 갈래로 병행할 것 같다"며 "특히 국민의힘 강성 지지층 사이에서 '왜 정부·여당과 싸우지 않고 국회에서 말만 하느냐'는 목소리가 있기 때문에 추석 이후 병행 투쟁이 불가피해 보인다"고 봤다.반면 윤 실장은 "추석 연휴 이후 장외 집회에 대한 예고가 없는 상황"이라며 "현실적으로 급하게 (인력과 시간, 비용 등을) 동원한다면 그게 가능하겠나"라고 말했다. 이어 "추석 이후엔 국민의힘이 본격적으로 국가정보자원관리원(국정자원) 대전 본원 화재로 인한 행정전산망 마비 사태와 관련한 정부의 책임을 파고들 것 같다"고 전망했다.