고개 숙인 재판장 "국가폭력 피해자에 진심으로 사과"

큰사진보기 ▲2일 서울중앙지법 31민사부(남인수 부장판사)가 1971년 위수령 때 강제연행돼 불법 구금, 고문 가혹행위, 군대 강제징집 등의 국가폭력에 대해 국가사과를 판결한 후 고초를 겪은 당시 학생간부들이 기념촬영했다. ⓒ 김재홍 관련사진보기

[탄 원 서]



존경하는 재판장님, 1971년 반독재 민주화 학생운동을 하다가 10월15일 박정희 정권의 위수령으로 군에 강제징집된 저희는 당시의 국가폭력에 대해 합당한 배상과 함께 공식적인 국가 사과를 요구하기로 뜻을 모아 연서명 탄원서를 제출합니다.



대통령 박정희는 위수령 발동과 함께 이른바 '학원질서 확립을 위한 특별명령'을 선포하고 서울대, 연세대, 고려대, 서강대 등 서울의 7개 대학에 군 병력을 투입한 후 대학생 강제징집과 고문조사 가혹행위를 자행했습니다. 당시 위수령 전후 저희가 당한 국가폭력과 고문 악행은 구체적으로 다음과 같습니다.



첫째, 박정희 정권은 위수령을 선포한 후 전국 각 대학 교정에서 1800여명에 달하는 대학생들을 무차별적으로 강제연행했으며 이중 학생간부들을 경찰, 중앙정보부, 보안사 등의 국가공안정보기관에 영장 없이 7~15일 간 불법 구금한 채 고문 조사했습니다.



둘째, 각 대학을 관할하는 경찰서의 지하 조사실과 중앙정보부, 그리고 보안사의 서빙고 분실 등에서 야만적인 고문조사 가혹행위를 자행했습니다. 이같은 국가폭력으로 많은 학생간부들이 허리 디스크나 다리뼈 골절과 만성 골수염, 그리고 정신적 트라우마를 앓아야 했습니다. 전생애 중 골든타임인 20대의 대학 재학 중에 겪은 몸과 마음의 상처가 평생 후유증으로 남아 어두운 삶을 살았던 사례가 비일비재합니다.



셋째, 중앙정보부 등 공안정보기관과 문교부가 전국 각 대학에 학생간부 167명의 제명처벌 명단을 하달하고 자율적 교수회의의 교권을 무시한 채 학생처벌을 강요했습니다.



넷째, 대학에서 외부 공안정보기관의 강요에 의해 타율적으로 처벌당한 학생들에게 군대 입대의 시기와 징병 신체검사 등의 합법적 절차와 개인적 선택권을 박탈하고 집단적으로 강제입영시켰습니다. 독재정권이 정치교화와 인간개조라는 망상에 사로잡혀 신성한 국방 의무를 형벌화한 비극이었습니다. 이같은 강제징집과 집단 수용이라는 정치공학적 국가폭력이 그후 전두환 정권의 강제녹화 프락치 공작과 삼청교육대, 그리고 형제복지원 사건과 같이 세계적으로 유례가 없는 악행으로 이어진 것입니다.



다섯째, 저희 강제징집 피해자들은 군대생활 또한 보안사의 특별관리와 사찰 대상으로 분류돼 일반병사들과 다르게 행정반 근무 금지를 비롯해 부대 훈련이나 작업에서 일절 열외를 배제하는 등의 차별적 병영생활을 영위해야 했습니다. 뿐만아니라 군대 생활 중 보안부대원에 의한 사찰 보고서가 보안사와 중앙정보부에 존안자료로 보관돼 있어 해외유학이나 국내 취직 때 신원불량자로 통보되는 바람에 사회생활에 심각한 족쇄 노릇을 했습니다.



이같은 사실은 당시 언론들이 집중 보도한 바 있으며, 정부기구인 '진실화해를 위한 과거사 정리위원회'가 당사자 면담조사와 자료검증을 거쳐 2023년 10월31일자 '대학생 강제징집 및 프락치 강요공작 사건 결정서'로 공식 확인한 바 있습니다.



박정희 정권은 자유롭고 창의적인 탐구의 전당이어야 할 대학에 군사교련을 필수과목으로 강제했으며 교련교관 단장인 현역 고급장교 (서울대의 경우 육군준장)가 대학본부의 학‧처장 회의에 참석해 발언하는 등 대학병영화를 기도했습니다. 그대로 진행될 경우 정권 측은 기성사회의 직장 및 지역 단위 향토예비군 조직과 함께 대학까지 군사교련을 이용하여 세계2차대전 직전 일본의 군국주의화를 모방하는 것으로 분석됐습니다.



이는 박정희 정권이 실제 대학생 강제징집 1년 후 유신체제를 선포했으며 그 아래서 대학의 학생자치기구를 전면 폐지하고 임명제 학도호국단을 시행한 것으로도 입증됐다고 할 것입니다. 유신체제는 일본 메이지 유신(明治 維新)의 모방이라는 것이 학계의 다수 견해였습니다. 박정희 자신이 일본 육군사관학교를 졸업하고 관동군 장교로 복무하면서 정치군인들의 국가통치 기구였던 대본영(大本營) 중심의 군국주의 체제와 그 정신적 기원인 메이지 유신을 동경하고 모델로 삼은 것이었습니다.



이같은 반민주적이고 시대착오적인 유신체제 선포의 전야에 해당하는 1971년 대학의 학생자치기구와 학생자유신문과 민주이념서클 중심으로 민주화운동을 벌였던 저희 강제징집 피해자들은 단순한 교련 반대를 넘어 독재정권의 흉계인 대학병영화와 군국주의화를 저지하기 위해 나섰던 것입니다. 55년이 지난 지금 시점에서 보아도 당시 저희의 판단과 행동은 대한민국의 민주헌정을 수호하기 위해 정당한 것이었다고 자부합니다.



그러나 그에 따른 개인적 고초와 피해는 실로 가혹했습니다. 민주화운동을 하다가 국가폭력을 겪고 평생 몸과 정신의 후유증으로 고통스런 삶을 영위해 온 개인들에게는 취직과 결혼과 자녀 양육에서도 신원불량자라는 사회적 냉대와 불신이 넘을 수 없는 장벽이었습니다. 강제징집과 녹화선도공작으로 인한 모든 국가폭력과 인권탄압에 대해 국가의 이름으로 사과하고 정당하게 배상하는 것만이 피해자의 후유증을 치유하고 궁극적으로 역사정의와 사회공익에 부합하는 길입니다.



이제 대한민국은 그런 공동체적 역경과 개인적 희생을 극복하고 민주화와 산업선진국으로 성공한 나라들의 반열에 올라섰습니다. 그럼에도 불구하고 군 병력을 동원한 내란이라는 국가폭력은 최근에도 재발했습니다. 강제징집 및 녹화선도 프락치공작과 같은 국가폭력에 대해 역사교훈이 될만큼 엄정하게 단죄하고 국가 이름으로 사과하는 절차가 없었기 때문입니다. 강제징집 피해자들의 원상회복이 불가능한 정신적 트라우마에 대해 그 상처를 최대한 치유하고 위로가 될 수 있도록 국가가 공식 사과하고 합당한 배상에 나서야 합니다.



존경하는 재판장님!



과거 독재정권이 저지른 야만적 국가폭력에 대해 부디 엄중한 판결을 내려 대한민국의 미래에 다시는 그런 악행이 재발하지 못하도록 역사교훈을 남겨주실 것을 간곡히 탄원드립니다. 그것만이 민주화에 성공한 선진 대한민국이 실질적 국가 위상과 역사 정의를 확립하는 길입니다. 여기서 얻는 국민의 자존감이야말로 진정한 새로운 미래를 열어 가는 자산이 될 것이며 그로써 재판장님의 현명한 판결이 역사에 기록되기를 마음속 깊이 염원합니다.

1971년 박정희 정권의 위수령 선포로 강제 연행·고문·제명·강제징집을 당한 대학생들에게 법원이 공식적으로 국가의 책임을 인정하고 사과했다.서울중앙지방법원 민사31부(재판장 남인수)는 2일 김재홍 전 서울디지털대 총장 등 피해자 15명이 낸 손해배상청구 소송에서 "원고들이 위법한 공권력 행사로 중대한 인권침해를 당했다는 진실·화해위원회의 결정은 타당하다"며 국가의 불법행위를 인정했다.남인수 부장판사는 판결 선고 직후 피해자들에게 "국가공무원인 이 사건 담당 판사로서 국가폭력 피해자 여러분들께 진심으로 사과드린다"라고 말했다. 판사가 피해자들에게 공개적으로 사과를 한 것은 이례적인 일이다.앞서 2023년 10월 진화위는 박정희 정권 시절 대학생 강제징집 및 고문 사건에 대해 국가와 국방부·경찰청·교육부·병무청 등이 사과할 것을 권고했지만 당시 윤석열 정부는 이를 이행하지 않았다. 이번 판결은 진화위 권고를 법원이 직접 인용한 첫 사례다.1971년 위수령 당시 전국 대학에서 1800여명의 학생이 강제 연행됐고, 이 중 학생간부 167명은 영장 없이 구금돼 고문을 당한 뒤 제명·강제징집됐다. 피해자들은 군 복무 중에도 보안사 특별관리 대상으로 분류돼 차별을 겪었고, 이후 신원불량자 낙인으로 학업과 사회생활 전반에서 큰 제약을 받았다.남 부장판사는 "55년이 지난 지금 시점에서 보아도 당시 저희의 판단과 행동은 대한민국의 민주헌정을 수호하기 위해 정당한 것이었다고 자부한다", "강제징집 피해자들의 원상회복이 불가능한 정신적 트라우마에 대해 그 상처를 최대한 치유하고 위로가 될 수 있도록 국가가 공식 사과하고 합당한 배상에 나서야 한다"는 내용의 원고 탄원서 내용을 낭독하기도 했다.법원이 국가의 책임을 인정한 가운데, 정부 차원의 후속 조치가 이뤄질지 주목된다.아래는 원고에 이름을 올린 피해자 15명이 공동으로 법원에 제출한 연서명 탄원서 전문이다.