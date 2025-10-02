박완수, 김해시노인종합복지관-동상시장 찾아 소통

큰사진보기 ▲박완수 경남도지사, 2일 김해시노인종합복지관과 동상시장 방문. ⓒ 경남도청 관련사진보기

박완수 경남도지사는 추석 연휴를 하루 앞둔 2일, 김해시노인종합복지관과 동상시장을 찾아 도민들과 소통하며 따뜻한 명절 분위기 조성에 나섰다.박완수 지사는 이날 김해시노인종합복지관에서 열린 '제29회 노인의 날 및 추석 맞이 기념행사'에 참석해 "외국에 나가보면 대한민국이 얼마나 대단한 나라인지 새삼 느낀다"며 "오늘의 대한민국은 어르신들께서 젊은 시절 고생하며 일군 결과"라고 말했다.박 지사는 "명절을 맞아 전통시장도 살펴보고 어르신들께 인사드리기 위해 들렀다"며 "추석 명절 잘 보내시길 바란다"고 덧붙였다.매년 10월 2일은 법정기념일인 '노인의 날'로, 행사장에서는 감사의 마음을 담은 행복밥상 나눔, 건강상담, 사진찍기 등 다양한 행사가 열렸다.이후 박 지사는 김해 동상시장을 찾아 온누리상품권으로 과일, 떡, 건어물 등을 구입하며 상인들을 격려했다.박 지사는 "추석을 맞아 우리의 전통시장을 많이 찾아주시길 바란다"며 "넉넉한 추석 보름달처럼 도민 여러분의 마음에도 평안과 희망이 가득하시길 바란다"고 말했다.