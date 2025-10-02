이 대통령 "중국 관광객 겨냥 허무맹랑 괴담, 자해행위"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 2일 용산 대통령실에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 2025.10.2 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"(대한민국이) 세계 문화 강국으로 인정받는 이 시점에 정말 문화적이지 못한, 정말 저질적인 국격을 훼손하는 행위를 방치해서는 안 된다."

이재명 대통령이 혐중시위에 대한 특단의 대책을 주문했다. 특히 지난달 29일부터 중국인 단체 관광객 무비자 입국이 시작된 이래 이들에 대한 각종 괴담과 음모론이 난무하고 있는 점을 문제 삼았다.이 대통령은 2일 오후 용산 대통령실에서 수석보좌관회의를 주재하면서 "최근에 인종차별이나 혐오행위들이 너무 많아지는 것 같다"면서 이를 지시했다. 지난달 9일 국무회의에서 일부 보수단체들이 주한중국대사관이 위치한 명동에서 연일 혐중·반공 집회를 벌이는 것에 대한 엄단을 지시했는데, 20여일 만에 같은 주문을 다시 한 셈이다.이 대통령은 "사흘 전부터 중국인 단체관광객의 한시적 무비자 입국이 가능해졌는데 말할 것도 없이 내수활성화와 경제회복에 많은 긍정적 효과가 기대된다"며 "그런데 문제는 최근 특정 국가와 특정 국가 국민을 겨냥한 말도 안 되는 허무맹랑한 괴담과 혐오발언들이 무차별적으로 유포되고 있고 인종차별적인 집회들도 계속되고 있다는 것"이라고 말했다.이어 "역지사지 해 보시라. 일본의 혐한시위를 뉴스에서 보면 어떤 느낌이었나. 일본에 대한 이미지, 일본 사회와 일본 국민에 대한 이미지가 나빠지잖나"라며 "그때 우리가 느꼈던 그 느낌을 온 세상 사람들에게 (혐중시위 등으로) 우리가 느끼게 하고 있는 것"이라고 지적했다.'국익을 해하는 행위'라고도 강조했다. 이 대통령은 "관광객들이 한번 들어오면 수백만 원씩 돈을 쓰고 간다. 관광객 1000명이 더 들어오면 엄청난 수출효과를 내는 것"이라며 "고마워하고 권장하고 환영해도 부족할 판에 거기다 대고 혐오발언하고 증오하고 행패 부리고 해서야 되겠나"라고 반문했다.또한 "어느 나라 국민이 자기들을 이유없이 비방하는 나라에 가서 관광하고 물건을 사고 싶겠나"라며 "이제는 국익과 국가 이미지를 훼손하는 백해무익한 자해행위를 완전히 추방해야 한다. 관계부처는 해외관광객의 안전을 위협하는 선동행위를 철저히 단속하고 인종차별적 혐오를 근절하기 위한 특단의 대책을 서둘러 마련하길 바란다"고 주문했다.한편, 이 대통령이 엄단을 주문한 이날도 명동 인근에서 보수단체의 혐중시위 행진이 예고돼 있는 상황이다.국민의힘 일각도 이런 혐중론에 적극 가담하고 있다. 김민수 국민의힘 최고위원은 지난달 29일 당 최고위원회의에서 "(중국인 단체관광객을 위한)무비자 제도를 악용한 범죄 조직 등의 침투 가능성이 있다"고 주장했다. 같은 당 나경원 의원은 지난달 27일 "무비자 입국 후 불법체류로 남은 인원이 제주도만 해도 1만 명에 달한다"며 중국인 단체관광객 무비자 입국 연기를 주장한 바 있다.