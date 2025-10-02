경남 시외버스 1199대 중 저상버스 0대... "장애인도 고향 가고 싶다"

큰사진보기 ▲경남장애인차별철폐연대는 2일 오후 경남 김해여객터미널 앞에서 시외-고속버스의 저상버스 도입을 촉구했다. ⓒ 경남장애인차별철폐연대 관련사진보기

"명절 고향 가는 길은 장애인에게 여전히 '그림의 떡'이다. 우리도 추석에 시외버스 타고 고향 가고 싶다. 이동권은 단순한 편의가 아닌 기본적인 권리이다. 장애인도 비장애인처럼 시외버스 등 대중교통을 이용해 고향에 갈 수 있도록 정부와 사회의 적극적인 제도 마련과 이동권 보장을 요구한다."

경남장애인차별철폐연대(공동대표 최진기, 윤종술)가 추석을 앞둔 2일 오후, 경남 김해여객터미널 앞에서 시외고속 저상버스 도입을 촉구하며 "달빛 아래 차별없는 추석길을 소망한다"라고 밝혔다.조효영 전국장애인이동권연대 김해지부장, 김민석 진해장애인자립생활센터 활동가, 김영순 김해진영장애인라지립생활센터 활동가는 발언을 통해 "민족 대명절인 추석이 코앞으로 다가왔다. 온 가족이 모여 정을 나누는 이 아름다운 명절에, 저는 올해도 고향으로 향하는 시외버스의 문턱 앞에서 발길을 돌려야 하는 한 사람이다"라며 "수많은 휠체어 이용 장애인들이 겪고 있는, 너무나 당연해서 오히려 비통한 현실이다"라고 말했다.현재 대부분의 시외버스에는 휠체어 리프트가 설치되어 있지 않다는 것이다. 최진기 공동대표는 "기차는 경로가 한정적이고, 저상버스는 시내를 벗어날 수 없으니, 사실상 저희에게 고향까지 갈 수 있는 대중교통은 막혀 있는 셈이다"라고 지적했다.최 대표는 "'자가용을 이용하면 되지 않느냐'고 쉽게 말씀하실 수도 있다. 하지만 모두가 자가용을 운전하거나 소유할 수 있는 것은 아니다"라며 "저희가 원하는 것은 특혜가 아니다. 그저 비장애인과 똑같이 대중교통을 이용할 수 있는 '권리'이다"라고 강조했다.경남도는 2011년 장애인의 시외 이동권을 보장하겠다고 약속하고, 2014년에 전국 최초로 용역을 통해 시외저상버스 설계도가 제작됐지만, 운수업체들과 손실 보전금을 이유로 협의되지 않으면서 시외저상버스 도입이 무산됐다.경남에서 운행 중인 고속버스는 292대, 시외버스는 907대로 총 1199대가 운영되고 있다. 하지만 저상버스는 한 대도 없다.이를 거론한 경남장애인차별철폐연대는 "지금까지 경남도의 장애인 시외이동권 보장 약속은 이행되지 않았다"라며 "수백 대의 버스 가운데 휠체어 탑승 설비를 갖춘 차량은 단 한 대도 존재하지 않는다. 이 현실은 장애인이 이 땅에서 자유롭게 이동할 수 없도록 막는 구조적 차별을 적나라하게 보여준다"라고 지적했다.이동권을 강조한 이들은 "이동권은 단순한 교통 편의가 아니라 장애인이 지역 사회에 참여하고, 교육과 고용, 문화 활동에 접근할 수 있는 필수 권리이다"라며 "장애인이 자유롭게 이동할 수 없다는 것은 사회적 고립과 배제를 강제하는 폭력이며, 국제인권규약과 유엔 장애인권리협약(CRPD)에 명백히 위반되는 행위라 할 수 있다"라고 설명했다.이들은 "단 한 분의 휠체어 이용 장애인도 추석에 고향에 갈 수 없어 눈물짓는 일이 없는, 모두에게 함께하는 사회를 만들어달라"라며 "우리들의 간절한 외침이다. 우리도 버스 타고 고향에 가고 싶다"라고 호소했다."더 이상 기다리지 않을 것"이라고 밝힌 이들은 "경남도와 정부가 즉각 행동하지 않는다면, 우리는 거리에서, 법정에서, 전국에서 강력한 투쟁을 이어갈 것이다. 장애인의 이동권은 선택이 아니라, 절대로 미룰 수 없는 시급한 인권의 명령이다"라고 강조했다.경남장애인차별철폐연대는 "탑승 설비를 갖춘 도내 시외버스를 도입하라", "즉각 휠체어 탑승이 가능한 시외버스 도입 계획과 실행 일정을 발표하라", "버스터미널에 장애인 탑승 시설 편의 증진을 보장하라"라고 경남도에 요구했다. 또 이들은 "국토교통부와 정부는 전국 단위의 법적·제도적 장치를 마련하라"고 제시했다.휄치어를 탄 장애인들은 이날 김해여객터미널에서 다른 지역으로 가는 버스표를 구매했지만 저상버스가 없어 탈 수 없어 발길을 돌려야 했다.