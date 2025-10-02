민주당 "종교단체 경선 동원 의혹 시의원, 제명 사유 확인"

큰사진보기 ▲더불어민주당 최기상 서울시당 수석부위원장(왼쪽)과 김한나 서울시당 윤리심판위원이 2일 서울 여의도 국회 소통관에서 김경 시의원 관련 조사 결과를 발표하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

더불어민주당 서울시당은 내년 지방선거 당내 경선 준비를 위해 특정 종교단체를 당원 가입에 동원하려 했다는 의혹을 받는 김경 서울시의원(무소속, 민주당 탈당)에 대해, 2일 제명 처분에 해당하는 징계 사유를 발견했다고 밝혔다. 다만 민주당의 김 시의원의 당원 추천 독려에 대해 '개인 일탈 행위'라고 선을 그었다.최기상 서울시당 수석부위원장, 김한나 서울시당 윤리심판위원은 이날 국회 소통관 기자회견을 통해 "금일 오전 민주당 서울특별시당 윤리심판원은 김 시의원에게 제명 처분에 해당하는 징계 사유가 있음을 확인하는 결정을 내렸다"라고 밝혔다.회견장에 선 김 윤리심판위원은 "서울시당은 김경 시의원 추천 당원들과 관련된 서류들을 조사하는 과정에서 당헌 당규 위반 사례들을 확인했다"며 "김경 시의원은 차기 지방선거에 영등포구청장 선거에 출마하고자 이같은 당무방해 행위를 한 것으로 보인다"라고 말했다. 그는 회견 직후 기자들과 만나 "당원들을 추천하는 과정에 있어서 본인이 직접 하지 않았다"는 부분이 위반 사례라고 짚었다.다만 민주당에 특정 종교단체의 집단 입당은 없었다고 선을 그었다. 김 윤리심판위원은 회견에서 "서울시당은 현재 소속 당원들에 대한 전수 조사 진행 중이며 특정 종교 단체의 대규모 집단 입단은 발견되지 않았다"라며 "진종오 국민의힘 의원이 언급한 제보 당사자 역시 입당을 실행에 옮긴 바 없다고 언론에서 밝힌 바 있다"고 덧붙였다.또 일부 개별 입당이 있었다 해도 실제 당내 경선에 이들이 참여하기는 불가능하다는 점도 강조했다. 김 심판원은 녹취 시점을 고려할 때 "(당시는) 경선 선거권 행사를 위한 입당 시한 마감에 임박한 시기로, 입당 심사 처리 및 심사 기간을 고려할 때 시기적으로 집단 입당 실현은 불가능하다"며 "김경 시의원 추천으로 입당한 당원들은 지난 9월 30일 이미 말씀드린 바와 같이 입당 무효 처리했다"고 설명했다.민주당은 이번 당원 가입 논란은 녹취에서 언급된 김민석 국무총리와는 연관이 없다며 차기 구청장직에 욕심을 낸 '정치인 1인의 일탈 행위'라 못박았다. 김 심판원은 "서울시당은 김경 시의원의 일탈 행위로 심려를 끼쳐, 모든 국민들에게 송구스럽다는 말씀을 전해드린다"라며 기자회견을 마쳤다.진종오 의원은 이틀 전인 9월 30일 "민주당 소속 시의원이 특정 종교단체 신도 3천여 명을 민주당에 입당시켜 내년 지방선거 경선에서 특정 후보에게 투표하게 하려 했다"는 취지의 주장을 폈다.이후 민주당 서울시당은 "진종오 의원이 제기한 입당원서 모집 의혹 관련해 해당 시의원은 종교단체와의 연관성을 부정했다"라고 반박했고 김경 시의원은 탈당했다. 언급된 종교단체 또한 국회 기자회견을 통해 '사실이 아니다'라며 진 의원 사과를 요청했다.진 의원은 김경 시의원이 등장하는 녹취 전문을 공개하면서 공세를 이어가는 등 공방이 이어지고 있는 상황이다.