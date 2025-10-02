'낙동강 물 사용' 양산 수돗물, 독성 남세균 검출 논란 계속

큰사진보기 ▲9월 경남 양산지역 한 아파트 싱크대 수도필터가 녹색을 보여 환경단체가 녹조 발생을 의심했다. ⓒ 양산광장시민실천연대 관련사진보기

낙동강 물을 원수로 사용해 정수한 뒤 공급받는 경남 양산시 소재 아파트 가정집의 주방 싱크대 필터가 초록색으로 변해 독소 생성 남세균인 녹조 여부를 두고 논란을 빚고 있다.양산시는 남세균 유전자(DNA)가 확인됐다고 독성이 있다고 말할 수 없다며 '문제 없다'는 입장이나 환경·시민단체는 '불안하다'며 전수조사 등 대책 마련을 촉구하고 있다.양산광장시민실천연대·양산환경운동연합(아래 양산광장)은 지난 9월 29일 양산시청에서 기자회견을 열고 "9월 9일 동면 한 아파트 입주민(A)이 싱크대 수도에 설치한 필터가 초록색이 됐다고 제보해 다음 날 녹조 검사를 할 수 있는 연구실에 필터를 발송한 결과, 18일 독소 생성 남세균을 확인했다는 통보를 받았다"고 설명했다.또 양산광장은 "지난 16일에도 다른 아파트 입주민(B)이 싱크대 수도 필터에서 초록색으로 변한 것을 발견하였다"라며 "상하수도사업소에서는 17일, 해당 가정을 방문하여 수돗물을 채수하여 필터와 함께 수거하였다. 그러나 '필터의 녹조를 검사할 장비가 없다'며 문제의 필터를 돌려주었다"라고 밝혔다.양산광장은 돌려 받은 B필터를 18일 연구실로 발송해 검사 의뢰 했고, 그 결과 남세균 불검출로 나왔다고 밝혔다.이들은 "아파트 수돗물에서 독소물질을 생성하는 남세균이 검출됐지만 양산시에서는 녹조 검사 시스템조차 갖추지 못하고 있다"며 "낙동강 취수장에서 수돗물을 공급하는 모든 아파트에 같은 수돗물을 공급한 만큼 양산시민 모두 녹조 독소에서 안전하지 못하다는 것을 의미한다"고 주장했다.양산광장 등 단체는 '취수장 포함 낙동강 원수 녹조 모니터링', '낙동강 주변 공기 중 남세균 독소 조사', '수변공원 사용 제한', '수돗물 안전 점검 항목 녹조 독소 추가', '녹조 독소 노출 의심 주민 건강역학조사'를 양산시에 요구했다.이후 양산시는 언론을 통해 수돗물은 법적 기준보다 강화하고 있다며 문제 없다는 입장을 보였다.양산시 관계자는 언론을 통해 "환경단체에서 확인한 검사방법(PCR)으로는 남세균 유전자를 확인할 수 있지만 세포 형태를 갖춘 남세균은 확인할 수 없다"며 "남세균 유전자는 어느 정수장에서나 흔히 발견되고 있으며, 살아있는 남세균에서 독성물질이 나오는 만큼 남세균 유전자가 확인됐다고 독성이 있다고 말할 수 없다"고 밝혔다.양산시는 "문제가 된 필터를 확인한 결과, 햇빛을 받는 윗부분만 녹색으로 변색했고 아랫부분은 변색하지 않았다. 화장실 등 필터도 변색하지 않은 것으로 보면 필터 내 조류생장 요건이 갖춰지면서 자체 발생한 것으로 추정한다"고 설명했다.그러면서 양산시는 "채수한 수돗물을 대상으로 환경부에서 정한 조류독소를 검사했지만 검출되지 않았다. 해당 민원인을 비롯해 원수, 정수, 사송 송수라인, 민원인의 집 위·아래층, 옆 동 등 10여 곳을 검사한 결과 마찬가지였다"고 전했다.이에 양산광장은 2일 양산시 입장을 반박했다. 양산광장은 "필터를 민원인이 가져가거나 상하수도사업소에서 수거한 여부가 중요한 것이 아니라, 그 필터를 '검사할 장비가 없다'고 민원인에게 되돌려준 것이 문제의 본질이다"라며 "검사 장비가 없다면 검사 가능한 기관을 물색하여 의뢰하면 된다"라고 밝혔다.검사방법 관련해 이들은 "세균의 종류는 유전자 검사로 알아내고, 그 방법이 PCR 검사다. 현미경으로 보는 것은 대략적인 종류만 확인 가능하다"라며 "'사멸한 남세균'이 나온 것은 그 필터에 살아있는 세균이 유입되었다는 흔적이다. PCR 검사를 부정한다면 코로나19 검사 양성 반응에 대해서는 뭐라 얘기할 건가?"라고 주장했다.이어 "양산시는 남세균이 유입될 수 있는 가능한 경로를 제시하라. 취수장의 문제가 아니라면, 정수장에서 해당 아파트까지의 상수도관이 오염되었을 수 있다는 의미인데 이건 더 심각한 문제다. 햇볕이 들지 않는 상수도관 어딘가에 오염된 물이 유입된다는 의미이니 그 원인을 찾아내야만 한다"라고 덧붙였다.이승준 교수(경북대)는 양산광장에 보낸 의견서를 통해, "낙동강-취수장-정수장-상수도관-아파트 물탱크(지하)-싱크대 어디든 유입이 완전 불가능한 경로는 없다"라며 "다만 남세균이 유입될 확률이 아주 매우 낮은 편이다. 현재 가장 높은 확률로 원수에서 왔을 것이다. 정수장에서 항상 오염물질을 '0'으로 만들지는 못한다. 기준치 이하이다. 양산시 수돗물에서 남세균 조사는 하지 않고 독성검사만 했다"라고 설명했다.이 교수는 "모든 시료는 운송 중에도 냉장·냉동이 과학자·연구자의 기본이다. 또 급격한 온도의 차이가 발생하면 남세균은 터질 가능성이 매우 높다. 즉, 죽을 수 있다"라며 "조사하고 결과가 나오지 않을 때 '불검출(not detected)'이라고 적는다. 즉 '없다'고 적는 것이 아니고 '현재의 실험 또는 조사 방법으로 검출이 되지 않았다'라는 뜻이다. 다른 방법을 사용하면 나올 수도 있다는 전제다"라고 설명했다.가정집의 필터 교체 여부에 대해, 이 교수는 "남세균 생장을 억제할 수 있는 다양한 방법을 고려할 수 있다. 다만 남세균은 빛이 없다고 자라지 못하는 건 아니다. 성장 속도가 느릴 뿐이다"라며 "불투명 필터를 사용하면 교체 시기를 알 수 없을 것"이라고 밝혔다.이승준 교수는 "유해 남세균이 만드는 마이크로시스틴의 분해 온도는 300도이다. 수돗물에 마이크로시스틴이 유입된다면 실제로 가정에서 할 수 있는 일은 없다"라고 밝혔다.