"무대 서기 전 심장 터질 듯했지만" 시니어모델의 당당한 워킹

"하나둘, 어깨 펴고 시선은 정면으로!"

"무대에 서기 전에는 긴장돼서 심장이 터질 것 같았어요. 그런데 막상 걸어보니 환한 조명 아래에서 저도 빛날 수 있더라고요."

9월 어느 목요일 오전, 용인시처인노인복지관 다목적실 안에는 구두 굽이 바닥을 찍는 '탁탁' 소리와 강사의 목소리가 힘 있게 울렸다. 평균 연령 70세가 넘는 '모델'들이 일렬로 서서 런웨이를 했다. 거울 속 자신을 바라보며 어깨를 고쳐 세우고 미소를 지으며 발을 내디뎠다. 젊은 시절 회사나 가정에서 바쁘게 살던 이들이 이제는 워킹으로 하루를 열고 있다.처인노인복지관의 '시니어모델 아카데미'는 2023년 시작됐다. 패션에 관심과 열정을 가진 노인들에게 전문 모델 교육을 제공하고, 이를 통해 사회참여와 세대 간 소통을 활성화하겠다는 취지였다. 1기 오디션에는 75명이 지원해 30명이 선발됐고, 현재까지 3기까지 이어지며 참여자 수는 점점 늘었다.프로그램은 단순한 취미활동에 그치지 않는다. 참여자들은 복지관 홍보모델 활동, 지역 자원봉사, 세대 간 워킹·자세 교정 봉사 등으로 활동 영역을 넓혔다. 특히 '올바른 자세와 걷기로 신체 나이 줄이기' 봉사활동은 같은 연령대 노인들에게 워킹과 자세 교정법을 알려주며 건강과 자신감을 전해주는 인기 프로그램으로 자리 잡았다.2기 참가자 이 모(남·72) 씨는 지난해 11월 열린 제2회 시니어 패션쇼를 회상했다. 당시 그는 한복과 드레스를 번갈아 입으며 무대에 섰다. 관객이 지켜보는 가운데 당당히 런웨이를 했고, 끝나자 큰 박수가 쏟아졌다.제1회 패션쇼(2023년 7월)는 개화기 의상과 바캉스룩, 제2회(2024년 11월)는 드레스·턱시도와 한복, 공항패션을 콘셉트로 꾸며졌다. 올해 11월 예정된 제3회 패션쇼는 '개관 20주년 기념행사'로 열리며 59명의 모델이 참가해 1500여 명 앞에서 무대에 설 계획이다.김기태 관장은 "시니어모델 아카데미는 어르신들이 단순한 복지서비스 수혜자가 아닌 사회의 당당한 주체로 서는 길을 열었다"며 "전국에서 벤치마킹 문의가 잇따를 만큼 새로운 복지 모델로 자리매김하고 있다"고 말했다. 이 프로그램을 통해 복지관은 '제공자-수혜자'의 구도를 벗어나 노인을 '참여자-기여자'로 변화시키고 있다. 실제로 수원특례시, 오산대학교, 금강노인복지관 등 전국 각지에서 벤치마킹이 이어지고 있다.시니어모델 아카데미는 노인 개인의 삶뿐 아니라 지역사회에도 변화를 일으키고 있다. 모델로 활동하는 노인들은 지역 행사에 참여해 워킹 시범을 보이거나 후배 세대와 멘토링을 이어간다. 이를 통해 자연스럽게 세대 간 벽을 허물고, '나이 듦'의 이미지를 새롭게 만든다.시니어모델 아카데미 참여자들은 워킹 수업과 패션쇼 준비를 통해 체력과 건강이 좋아졌다고 입을 모은다. 평소 운동을 꾸준히 하지 않던 이들이 자연스럽게 스트레칭과 걷기를 배우고, 자세 교정을 통해 허리 통증이 줄었다는 사례도 있다. "워킹 수업 덕분에 몸이 가벼워지고 친구도 많이 생겼어요. 무엇보다 '내가 아직 할 수 있다'는 자신감이 생겼습니다." 이 같은 변화는 단순한 취미활동을 넘어, 노년의 삶의 질을 높이는 실질적인 복지 효과로 이어진다.처인노인복지관은 10월 2일 노인의 날을 맞아 시니어모델 아카데미 참여자들이 직접 준비한 미니 패션쇼를 기획하고 있다. 무대에 오를 이들은 "노인의 날이 단순히 기념식이 아니라 우리의 새로운 모습을 보여주는 장이 되길 바란다"고 입을 모았다.복지관은 프로그램을 확대해 더 많은 노인이 참여할 수 있도록 오디션 기회를 넓히고, 워킹과 패션쇼뿐 아니라 미디어·문화·공연 등 다양한 분야로 영역을 확장할 계획이다. 시니어모델 아카데미는 '노인도 여전히 도전할 수 있다'는 사실을 증명한다. 그 무대에 선 참가자들은 은퇴 뒤에도 여전히 배우고 성장하며 지역사회와 함께할 수 있다는 메시지를 던진다.10월 2일 노인의 날. 역삼동의 한 복지관 강당에서 시니어 모델들이 천천히, 그러나 당당하게 런웨이를 한다. 그들의 발걸음 하나하나가 보여주는 것은 단순한 워킹이 아니라, '노인'이라는 이름의 새로운 정의다.