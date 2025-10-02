윤석열 13번 연속 불출석, 내란 재판도 중계 시작...특검·변호인단 20분 설전

큰사진보기 ▲12·3 비상계엄을 수사하는 조은석 내란 특별검사팀 박억수 특검보가 7월 9일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 영장실질심사에 출석하고 있다 ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

큰사진보기 ▲전직 대통령 윤석열씨가 7월 17일 서울 서초구 서울중앙지법에서 진행될 내란 우두머리 혐의 공판에 나오지 않은 가운데 윤갑근 변호사 등 변호인단이 법원에 들어오고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

윤석열씨의 체포방해 사건 재판에 이어 내란 우두머리 사건 재판도 2일부터 중계가 시작됐다. 온 국민이 재판을 지켜보게 된 상황인 만큼, 내란 특검(조은석 특별검사)과 변호인단은 초반부터 윤씨의 출석 문제, 재판 중계 등을 두고 치열한 공방을 벌였다.서울중앙지방법원 형사합의25부(재판장 지귀연 부장판사)는 이날 오전 10시 10분 재판을 시작하며 "이 사건에 대해서 특검의 중계신청이 있었다. 사안의 중대성, 국민의 알 권리를 고려해 중계를 결정했다"고 알렸다. 다만 재판부는 ▲공인이 아닌 증인의 인격권, 초상권을 고려할 필요가 있고 ▲추후 출석 예정 증인이 중계 영향을 받아 증언이 오염될 수 있으며 ▲특검 또한 '증인신문 중계는 점진적이고 신중하게 접근하자'고 의견을 낸 만큼 증인신문 전까지만 중계를 허용했다.피고인석은 여전히 비워져 있었다. 지난 7월 10일 이후 13회 연속 불출석이다. 박억수 특검보는 윤씨가 정당한 사유 없이 이 재판에 안 나오면서 체포방해 재판에는 출석하고 있다며 "구인장을 발부하는 등 재판부의 단호한 조치를 거듭 촉구드린다"고 했다. 반면, 윤씨 쪽 윤갑근 변호사는 "건강상 이유와 현재 진행 중인 재판의 위헌적 요소가 해소돼야 출석할 수 있다는 입장이지, 정당한 사유가 없거나 출석거부를 하는 것이 아니다"라는 논리를 펼쳤다.변호인단은 중계 자체에도 불만을 표출했다. 윤 변호사는 "특검 측에 묻겠다"며 "이 중계가 신속한 재판과 관계 있는 것인지, 실체적 진실 발견과 관계 있는 것인지 명확히 했으면 좋겠다"고 말했다. 이어 "그동안 (특검이) 지엽적인 증인들의 증인신문을 통해서 재판을 여론몰이 쪽으로 갔다"며 "재판이 불리하게 되자 검증되거나 확인되지 않은 증인 증언 중계로 다시 여론몰이하려는 것 아닌가 강하게 의심된다"고 주장했다.윤 변호사는 또 재판부에 "(내란특검법) 중계 조항도 위헌법률제청 신청을 했다"며 "위헌법률제청 여부를 신속히 결정해서 이부분과 중계가 충돌되지 않도록 조치해달라"고 요청했다. 그는 "현재 위헌적인 개정 특검법이 시행을 앞뒀다"며 "향후 이 위헌적인 개정 특검법에 따라서 재판이 진행된다면 너무나 위헌이 명백하기 때문에 저희 변호인단에서도 '특단의 결정'을 할 수밖에 없다는 걸 말씀드린다"고도 했다.박억수 특검보는 즉각 반박했다. 그는 "재판 중계는 국민의 알 권리 보장 차원에서 특검법에 도입된 부분이고, 엄격한 심사를 통해서 재판 중계가 이뤄지고 있는 상황"이라며 "이것이 신속하고 실체적인 진실 발견에 도움되는 측면이 분명 있다"고 말했다. 이어 "특검법이 위헌이라는 것은 변호인 측 일방적 주장"이라며 "(특검 후보 추천 절차 등을 두고) 권력 분립 원칙 (위배) 등을 말하지만, 그 부분에 대해선 예전에 다른 특검법도 합헌이란 (헌법재판소) 결정도 있었다"고 했다.박 특검보는 또 "지금까지의 증인들이 지엽적 증인이 아니었음은, 이 재판을 경험해본 모든 사람은 다 알 수 있다"고도 얘기했다. 그는 "계엄의 밤에 업무를 수행했던 많은 군인들의 증언 과정에서 대통령의 지시사항, '국회의원을 끌어내라, 문짝을 부수고 들어가라, 총을 쏴서라도 들어가라' 그런 증언이 계속 나왔다. 어떤 증언보다도 중요하고 핵심적인 증언"이라며 "그 증언들을 바탕으로, 저희는 앞으로도 진실 규명에 필요한 증인들을 더 신문해 나아갈 것"이라고 덧붙였다.이미 재판이 시작된 지 15분이 흐른 상태였고, 증인 방첩사 안보수사실장 이재학 대령이 대기하고 있었다. 재판부는 일단 증인신문을 진행하려고 했으나 배의철 변호사가 발언권을 요구했다. 그는 특검법 위헌 주장에 더해 "오늘 재정한 검사들도 특검법에 따른 수사가 정당하지 않다는 걸 보여준다. 이찬규 지청장 빼고 모두 검은 넥타이를 착용했다. 지난 기일도 그랬다"며 "지금 진행되는 검찰청 폐지와 특검의 공소유지가 모순이라고 항변하고 있다고 생각한다"고 했다.홀로 짙은 회색 타이를 맨 이찬규 검사가 이어서 마이크를 켰다. 그는 "지금까지 변호인들이 증거 인부(동의여부)를 하지 않아서 특검에서 입증계획을 별도로 수립하여 진행하는 상태"라며 "신속한 재판을 위해서라도 변호인들께서 증거인부를 우선 밝혀줘야 할 것"이라고 말했다. 또 "지금까지 나온 증인들은 특정 임무를 수행했고 그중 오상배나 김철진 등은 대통령의 육성을 직접 들은 사실도 발언한 바 있다"며 "사소하다는 말은 큰 어폐가 있으니 자중 부탁드린다"고 덧붙였다.윤갑근 변호사가 또 다시 "한 가지만"이라며 나서더니, 갑자기 "재판중계가 이뤄진 상황이 의심스럽다"는 얘기를 꺼냈다. "법원행정처장이 국회에 가서 중계를 언급한 직후에 별건 구속사건(체포방해) 중계가 이뤄졌고, 이 사건도 특검이 중계를 신청했고 그에 따라 결정이 이뤄졌다"며 "대법원의 중계 결정에, 지시에 따른 것 아닌가 생각하지 않을 수 없다. 이건 명백한 재판개입"이란 주장이었다. 그는 재판부에게 "향후 (재판이) 정치적 공방으로 가지 않도록 해달라"고도 했다.박억수 특검보는 "짧게 한다고 해서 (재판) 진행을 말하는 줄 알았는데 재판개입, 그런 것 자체가 정치적"이라고 응수했다. 그는 "재판진행과 관련된 부분을 갖고 이야기해야 한다"며 "배의철 변호사도 넥타이 어쩌고 저쩌고 하는데 그런 류의 이야기는 과연 재판정에서 할 수 있는 이야기인지, 전혀 논리적이지도 않고, 법리적이지도 않은 이야기를 할 수 있는지"라고 비판했다. 또 "정치적인 느낌이 나는 그런 이야기들은 이 재판장에서 서로 자제하는 것이 오히려 맞지 않나"라고 했다.오전 10시 34분, 내란특검과 변호인단의 '1차전'이 끝났다. 재판장 지귀연 부장판사는 "지금부터 증인신문 절차를 진행하겠다"며 "중계는 여기까지 하겠다"고 정리했다.