30대·호남↓ 보수층↑ ...이 대통령 국정지지율 57%

큰사진보기 ▲ 이재명 대통령이 2일 서울 광진구 그랜드워커힐서울 호텔에서 열린 제19회 세계한인의 날 기념식에서 기념사를 하고 있다. ⓒ 김경년 관련사진보기

이재명 대통령의 국정수행 긍정평가가 2일 전국지표조사(NBS) 10월 1주차 조사에서 57%로 집계됐다. 직전 조사(9.15~17) 대비 2%p 하락한 결과다. 국정수행을 잘못하고 있다는 부정평가는 직전 조사 대비 3%p 오른 34%로 나타났다.엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 9월 29일부터 10월 1일까지 전국 만 18세 이상 1003명(총통화 6439명, 응답률 15.6%)에게 휴대전화 가상번호를 활용한 전화면접조사 방식으로 이 대통령 국정수행 긍·부정평가 여부를 물은 결과다(오차범위는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p).연령별로 보면 18·19세 포함 20대(-, 39%→39%, 부정평가 44%)와 70대 이상(2%p↓, 46%→44%, 부정평가 42%)의 긍·부정평가가 엇비슷하게 집계됐다.나머지 연령대에서는 긍정평가가 높았지만 30대(10%p↓, 62%→52%, 부정평가 36%)의 긍정평가가 직전 조사 대비 크게 하락했다. 변화가 없었던 40대(-, 74%→74%,부정평가 22%), 2%p 안팎의 움직임을 보인 50대(2%p↑, 72%→74%, 부정평가 24%)나 60대(2%p↓, 55%→53%, 부정평가 38%)와는 대비되는 흐름이었다.지역별로는 인천/경기(4%p↑, 58%→62%, 부정평가 31%) 및 부산/울산/경남(-, 52%→52%, 부정평가 35%)을 제외한 대다수 지역의 긍정평가가 하락했다.서울(5%p↓, 61%→56%, 부정평가 36%)과 대전/세종/충청(7%p↓, 54%→47%, 부정평가 40%), 대구/경북(4%p↓, 42%→38%, 부정평가 49%)에서 긍정평가가 직전 조사 대비 4~7%p 하락했다. 광주/전라(12%p↓, 91%→79%, 부정평가 14%)의 하락 폭이 가장 컸다.진보층(n=287)과 중도층(n=311)의 긍정평가는 직전 조사 대비 하락했지만 여전히 부정평가보다 높게 나타났다. 진보층의 긍정평가는 직전 조사 대비 6%p 하락한 87%, 부정평가는 6%p 오른 10%였다. 중도층의 긍정평가는 직전 조사 대비 2%p 내린 58%, 부정평가는 3%p 오른 32%로 집계됐다.반면 보수층(n=291)의 긍정평가는 직전 조사 대비 5%p 오른 31%, 부정평가는 1%p 내린 63%로 나타났다. 참고로 국민의힘 지지층의 긍정평가도 직전 조사 대비 1%p 오른 16%, 부정평가는 1%p 내린 75%였다.정당 지지도 조사 결과는 횡보였다. 더불어민주당 지지도는 직전 조사 대비 변화 없는 41%, 국민의힘 지지도도 직전 조사 대비 변화 없는 22%로 조사됐다. 그 외는 개혁신당 3%, 조국혁신당 3%, 진보당 1% 등의 순이었다. 지지정당 없음 또는 모름/무응답을 택한 태도유보층은 30%로 집계됐다.한편 자세한 조사개요와 결과는 NBS 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.