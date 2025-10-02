이 대통령 "비행기 3시간 날아가서 투표, 아름답지만... 개선하겠다"

큰사진보기 ▲ 이재명 대통령이 2일 서울 광진구 그랜드워커힐서울 호텔에서 열린 제19회 세계한인의 날 기념식에서 기념사를 하고 있다. ⓒ 김경년 관련사진보기

이재명 대통령은 해외에 거주하는 동포들을 위한 재외국민투표를 최대한 쉽고 가까운 데서 할 수 있도록 개선하겠다고 약속했다.이 대통령은 2일 오전 서울 워커힐 호텔에서 열린 제19회 세계 한인의 날 기념식에서 기념사를 낭독하던 중 원고에 없이 "(재외동포들이) 비행기 타고 3시간 가서 투표했다, 1박 2일 투표 신청하고 투표하느라 엄청나게 돈 들었다는 게 아름다운 일이긴 하지만, 가까운 곳에서 대한민국 국민으로서의 주권을 쉽게 행사할 수 있는 조치를 최대한 신속하게 강구하겠다"고 말했다.그는 이어 "우편투표 제도나 정말 간이하게 투표할 수 있는 제도(를 만들고), 인력 부족으로 몇 개 도시, 몇 개 나라를 합쳐서 투표소 하나 만들어놓고 투표를 하라는 건지 약을 올리는 건지 알 수 없는 이런 상황을 해결하기 위해서는 지금 당장 많은 인력 예산이 필요하다"고 아쉬워했다.이 대통령은 그러면서 "임시 고용을 해서라도 또는 우편투표 등의 가능한 방법들을 도입해야 되는데 이 제도를 바꾸는 데 많은 논란이 있는게 사실"이라며 "여러분들이 힘들겠지만 힘을 모아서 단단하게 뒷받침해 주시면 아주 빠른 시간 내 제도 개혁이 가능하다"고 응원을 당부했다.이 대통령은 이어 "최근 해외 출장(순방)을 몇 군데 가보니까 우리 동포 여러분들이 소위 한인회나 자조 조직을 만드는데 정부가 아무런 도움을 주지 않고 있다는 얘기를 들었다"며 "여러분도 대한민국 국민인데 당연히 지원해 드려야 한다"고 말했다.또 "단순한 민원 처리를 넘어서 현지 교민 여러분들의 대한민국을 향한 충심들이 제대로 조직되고 발휘될 수 있도록 영사 기능도 대폭 강화하고 개편하겠다"고 말했다.이 대통령이 즉석에서 재외동포들에 대한 지원책을 발표할 때마다 참석한 동포들은 박수와 환호로 응답했다. 일부 참석자는 "맞습니다"라고 소리치기도 했다.이 대통령은 "대한민국이 분단의 비극과 전쟁의 폐허를 딛고 일어설 때, 산업화와 민주화의 과업을 현실로 빚어낼 때 동포들께서 든든한 버팀목이 되어주셨다"며 "여러분들이 계셨기에 대한민국이 세계 10대 경제대국이자 문화 강국으로 우뚝 설 수 있었다"고 치하했다.그리고 "지금 우리 모두는 대전환의 길목에서 새로운 도전이 몰아치는 격변의 시대를 살아가고 있다"며 "5천만 국민과 세계 각지의 700만 동포가 하나로 마음을 모은다면 우리는 다시금 이 위기를 이겨내고 더 큰 도약을 확실하게 얻어낼 것"이라고 말했다.이날 행사에는 김경협 재외동포청장, 방용승 민주평통 사무처장 외 고탁희 세계한인회장대회 공동의장, 고상구 세계한인총연합회장, 김덕룡 세계한인상공총연합회장 등 재외동포 450여 명이 참석했다.