이 대통령 "비행기 3시간 날아가서 투표, 아름답지만... 개선하겠다"

이재명 대통령은 해외에 거주하는 동포들을 위한 재외국민투표를 최대한 쉽고 가까운 데서 할 수 있도록 개선하겠다고 약속했다.
이 대통령은 2일 오전 서울 워커힐 호텔에서 열린 제19회 세계 한인의 날 기념식에서 기념사를 낭독하던 중 원고에 없이 "(재외동포들이) 비행기 타고 3시간 가서 투표했다, 1박 2일 투표 신청하고 투표하느라 엄청나게 돈 들었다는 게 아름다운 일이긴 하지만, 가까운 곳에서 대한민국 국민으로서의 주권을 쉽게 행사할 수 있는 조치를 최대한 신속하게 강구하겠다"고 말했다.
그는 이어 "우편투표 제도나 정말 간이하게 투표할 수 있는 제도(를 만들고), 인력 부족으로 몇 개 도시, 몇 개 나라를 합쳐서 투표소 하나 만들어놓고 투표를 하라는 건지 약을 올리는 건지 알 수 없는 이런 상황을 해결하기 위해서는 지금 당장 많은 인력 예산이 필요하다"고 아쉬워했다.
이 대통령은 그러면서 "임시 고용을 해서라도 또는 우편투표 등의 가능한 방법들을 도입해야 되는데 이 제도를 바꾸는 데 많은 논란이 있는게 사실"이라며 "여러분들이 힘들겠지만 힘을 모아서 단단하게 뒷받침해 주시면 아주 빠른 시간 내 제도 개혁이 가능하다"고 응원을 당부했다.
이 대통령은 이어 "최근 해외 출장(순방)을 몇 군데 가보니까 우리 동포 여러분들이 소위 한인회나 자조 조직을 만드는데 정부가 아무런 도움을 주지 않고 있다는 얘기를 들었다"며 "여러분도 대한민국 국민인데 당연히 지원해 드려야 한다"고 말했다.
또 "단순한 민원 처리를 넘어서 현지 교민 여러분들의 대한민국을 향한 충심들이 제대로 조직되고 발휘될 수 있도록 영사 기능도 대폭 강화하고 개편하겠다"고 말했다.
이 대통령이 즉석에서 재외동포들에 대한 지원책을 발표할 때마다 참석한 동포들은 박수와 환호로 응답했다. 일부 참석자는 "맞습니다"라고 소리치기도 했다.
이 대통령은 "대한민국이 분단의 비극과 전쟁의 폐허를 딛고 일어설 때, 산업화와 민주화의 과업을 현실로 빚어낼 때 동포들께서 든든한 버팀목이 되어주셨다"며 "여러분들이 계셨기에 대한민국이 세계 10대 경제대국이자 문화 강국으로 우뚝 설 수 있었다"고 치하했다.
그리고 "지금 우리 모두는 대전환의 길목에서 새로운 도전이 몰아치는 격변의 시대를 살아가고 있다"며 "5천만 국민과 세계 각지의 700만 동포가 하나로 마음을 모은다면 우리는 다시금 이 위기를 이겨내고 더 큰 도약을 확실하게 얻어낼 것"이라고 말했다.
이날 행사에는 김경협 재외동포청장, 방용승 민주평통 사무처장 외 고탁희 세계한인회장대회 공동의장, 고상구 세계한인총연합회장, 김덕룡 세계한인상공총연합회장 등 재외동포 450여 명이 참석했다.