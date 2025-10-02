정청래 "설날은 내란 때문에 우울했지만 올 추석은 내란 구름 걷혀 맑다"

큰사진보기 ▲더불어민주당 정청래 대표와 김병기 원내대표를 비롯한 최고위원들이 2일 서울 용산구 용산역에서 시민들을 만나 추석 명절 귀성 인사하며 사진 요청에 응하고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

큰사진보기 ▲더불어민주당 정청래 대표와 김병기 원내대표를 비롯한 최고위원들이 2일 서울 용산구 용산역에서 전국장애인연합회의 요구안을 듣고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

더불어민주당이 '내란 종식, 체제 안정'을 주 내용으로 한 추석 귀향 인사에 나섰다. 정청래 민주당 대표, 김병기 원내대표 등 당 지도부는 2일 오전 서울 용산역에서 시민들을 만나 이같은 메시지를 전했다.이날 오전 10시 20분께 용산역을 찾은 민주당 지도부는 열차를 기다리는 시민들을 만나 인사를 나눴다. "추석 잘 보내시기 바란다" "즐거운 한가위" 등 안부를 전한 당 지도부는 시민들과 악수를 하거나 사진 촬영 요청에 응했다.시민들은 정청래 대표 외에도 함께한 김병기 원내대표, 전현희 수석최고위원, 김병주 최고위원, 한정애 정책위의장, 박수현 수석대변인, 한민수 비서실장 등에게도 함께 사진을 찍자고 휴대전화를 들어올렸다.한 시민은 정청래 대표에게 김밥을 전해줘 함께 나눠 먹고, 또다른 시민은 "검찰개혁 파이팅" 구호를 외치기도 했다. 정청래 대표는 "이재명 정부가 잘하겠다. 즐거운 한가위 되시라"고 응답했다. 용산역 대합실을 돌며 시민들과 대화를 나눈 민주당 지도부는 여수엑스포행 KTX 열차 앞에서 인사를 이어갔다.정청래 대표는 "지난 설 명절은 12.3 내란 때문에 불안하고 우울하게 보내셨을 텐데 올 추석은 내란을 극복하고 내란의 먹구름이 점점 걷히고 있다"면서 "하늘도 맑고 국민의 얼굴도 맑다. (국민들이) 밝게 웃으시면 좋겠다. 종합주가지수도 높아지고 있고, 대한민국의 국격도 높아지고 있고, 국정도 많이 안정되고 있다"고 말했다.이어 "이재명 정부와 함께 국민 여러분께서 즐거운 추석 맞이하시고, 행복한 하루 하루 보내시길 바란다"면서 "오랜만에 만난 가족들과 즐거운 정담 나누시고, 좋은 일만 있길 바란다. 평안한 한가위 되기 바란다"고 덧붙였다.한편 민주당 귀향 인사에 앞서 전국장애인차별철폐연대는 정청래 대표 등 민주당 지도부를 만나 대화를 나누고 장애인권리예산 요구안을 전달했다. 전장연은 용산역 승강장 이동 구역에서 '장애인 이동권 보장' 요구하며 "장애인도 시민으로, 이동하는 민주주의" 구호를 외쳤다.지역 이동을 위해 용산역을 찾아 전장연과 조우한 서미화 민주당 의원은 "우리 장애인은 기본적인 권리조차 보장받지 못하는 현실이기 때문에 이렇게 명절에도 (이동권 보장 요구를 위해) 나올 수밖에 없다"라면서 "우리의 투쟁이 장애인이 사람으로, 사람답게 살 수 있게 하는 역할을 한다고 생각한다"고 말했다.민주당 장애인위원장인 서 의원은 "국회 보건복지위원회 소속 국회의원으로서 항상 여러분을 대변하고 22대 국회 그리고 이재명 정부에서 장애인이 사람답게 사는 세상을 함께 만들겠다"고 다짐했다.이날 조국혁신당도 용산역을 찾아 추석 귀향 인사를 진행했다. 민주당보다 1시간 앞선 오전 9시 10분께 서왕진 원내대표를 비롯한 혁신당 의원들은 시민들을 만나며 '추석 잘 쇠시라'는 인사를 건넸다.