'원조 친명' 김영진의 쓴소리 "추미애 법사위 너무 소모적"

큰사진보기 ▲김영진 더불어민주당 의원이 25일 국회 본회의에 참석해 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

'원조 친명'으로 불리는 김영진 더불어민주당 의원이 최근 이재명 대통령과 민주당의 지지율 동반 하락 흐름을 두고 당 지도부와 추미애 법제사법위원회 위원장을 겨냥해 "성찰과 고민이 필요하다"고 쓴소리를 했다.김영진 의원은 2일 YTN라디오 <김영수의 더 인터뷰>에 출연해 "지금 대통령의 국정 지지도와 민주당의 정당 지지도가 정권 교체 정권 교체 이후에 가장 낮은 수준"이라며 "(대통령 지지율이) 50%, 52% 수치가 나오고 정당 지지율도 사상 최저인데 민주당 지도부와 조희대 청문회를 진행했었던 (추미애) 법사위원장과 많은 사람들이 고민해 볼 필요가 있다"고 말했다.이어 "국민들께서 이재명 대통령이 특별히 잘못한 것도 없는데 (라고 생각하는데) 왜 지지율이 우하향해서 떨어지고 있는지 살펴볼 필요가 있다"라며 "집권 여당과 여당 의원으로서 다시 한 번 성찰해 보고 고민할 필요가 있다"라고 강조했다.그러면서 최근 우상호 정무수석이 '당은 지지층을 보고, 이 대통령은 국민 전체를 보고 있는 상황인데 이게 당정 관계의 '뉴 노멀'이라고 말한 데 대해 김 의원은 "강렬한 지지층의 의견에 따르는 당 지도부나 의원들의 반응은 일정 부분 국정 운영에 도움이 되기도 하지만 국정 운영에 어려움을 주기도하는 상황들이 있다"라며 "그것이 이 대통령의 국정 지지도와 정당 지지율에 반영이 됐다라는 생각이 들고 거기에 대해서 우상호 정무수석이 우려를 가지고 있는 게 아닌가 생각한다"라고 말했다.김 의원은 또 추미애 법사위원장과 여당 법사위원들이 지도부와 사전 논의 없이 밀어붙인 조희대 대법원장 청문회에 대해서도 비판의 목소리를 냈다.그는 "결론적으로는 조희대 없는 조희대 청문회가 됐는데 썩 좋은 모습은 아니었다"라며 "조희대, 한덕수, 김충식, 정상명의 4인 회동이 있었다는 언론의 제보를 가지고 사실 관계를 확인해 보고 그에 따라서 진행해 보겠다는 취지였는데 4인 회동에 대한 내용들이 불투명했기 때문에 그걸 가지고 진행하는 것 자체가 너무 급발진한 거 아니냐(는 지적을 했던 것)"이라고 말했다.김 의원은 또 "(지금 법사위는) 너무 소모적이고 국민들 보시기에 적절한 법사위 운영이 아니다라는 생각이 든다"라며 "(여야 충돌이 벌어지고 있는)법사위가 대한민국 국회의 표본인 양 보이는 것 자체가 바람직하지 않다"라고 지적했다.김 의원은 조희대 대법원장에 대해서도 "조 대법원장과 조희대 사법부도 대선 과정에서 왜 그렇게 급하게 대선 개입으로 비치는, 정치적인 판단이라고 누구나 인정할 수 있는 형태로 결정을 했는지 국민들에게 소명을 해야 된다"라며 "빠르게 조희대 대법원장이 의견을 표명할 필요가 있다"라고 강조했다.