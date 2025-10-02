[사진] 서면시장 해고노동자 투쟁, 한국 사회의 축소판

큰사진보기 ▲민주일반노조 부산본부 서면시장번영회지회 1615일차 수요집회 현장 ⓒ 정남준 관련사진보기

지난 1일, 부산 서면시장에서는 해고 및 파업 노동자의 수요집회가 개최되었다. 서면시장의 불빛 가득한 거리를 가로지르는 이들은 단순한 집회 참여자가 아니다. 부당해고 철회와 원직복직을 요구하며 1615일째 싸워온 해고 노동자들과 그들을 지지하는 연대자들이다.네온사인이 번쩍이는 도심 풍경과 대비되는 피켓과 현수막은 자본의 화려한 외피 뒤에 감춰진 노동의 현실을 드러낸다. "원직복직 실시하라", "체불임금 지급하라", "단체협약 체결하라"는 구호는 단순한 문장이 아니라, 4년이 넘는 세월 동안 거리에서 버텨온 절규의 기록이자 삶을 건 외침이다.이 투쟁은 한 시장 노동자들의 문제가 아니라 한국 사회 곳곳에서 되풀이되는 해고와 노동 탄압의 축소판이다. 자본은 노동을 비용으로만 계산하며, 해고를 경영 합리화의 도구로 사용한다.그러나 거리 위에 선 이들의 얼굴은 말한다. 노동은 비용이 아니라 삶이며 존엄이라는 것을. 1615일이라는 시간은 국가와 지방정부, 그리고 사회 전체가 노동자의 목소리에 얼마나 둔감하고 무책임했는지를 보여주는 기록이기도 하다.북적이는 시장과 화려한 상가 간판들 뒤편에는 해고로 생존을 위협받는 노동자들의 그림자가 길게 드리워져 있다. 서면시장의 투쟁은 단순한 일터 복귀 요구를 넘어, 누구도 함부로 해고되어서는 안 되며 노동 없는 사회는 존재할 수 없다는 근본적인 진실을 증언한다. 이 행진은 그 진실을 몸으로 지켜내려는 사람들의 끈질긴 발걸음이다.