기본소득 논쟁 가열... "김태흠, 기본소득을 복지로 보는 것은 무지"

김태흠 충남지사가 정부의 기본소득 시범 정책에 대해 "원칙적으로 반대 한다"며 폠훼하는 발언을 쏟아낸 가운데 지역 정치권에서는 "성난 민심의 돌팔매를 피할 수 없을 것", "농촌지역 희망에 찬물을 끼얹었다" 등의 비판이 쏟아졌다.앞서 지난 1일 김태흠 지사는 도 프레스센터에서 기자회견을 열고 "원칙적으로 농어촌 기본소득에 반대 한다"고 밝혔다. 김 지사는 "나는 선택적 복지를 추구한다. 없는 사람에게 두텁게 지원해야 한다. 농어촌에도 잘사는 분들이 많다. 일괄적으로 지급하는 것에 동의하지 않는다. 지사로서의 기본정책과 철학에도 맞지 않다"라고 말했다. 김 지사는 정부가 지원한 "소비쿠폰도 받지 않았다"며 이같이 주장했다.이에 정치권이 진보당 충남도당은 2일 논평을 통해 "김태흠 지사는 예산논리를 들먹이며 농촌지역의 희망에 찬물을 끼얹고 있다"고 비판했다. 그러면서 "농어촌기본소득은 인구감소, 고령화, 공동체 붕괴라는 농촌의 구조적 위기속에서 농촌 소멸을 막고, 농촌이라는 생활공간을 지탱하는 기반을 마련하고자 하는 정책"이라고 평가했다.농어촌기본소득운동충남연합, 전국어민회총연맹충남본부, 기본소득당충남도당도 공동 성명서를 통해 "지역소멸 위기 해소는 정치적 입장을 떠나 대한민국이 해결해야 할 가장 중요한 국가적 과제중 하나"라며 "그동안 이 문제를 해결하기 위해 엄청난 재원을 쏟아부었지만 결과적으로 실패했다. 위기의 주된 원인인 도농간 소득격차는 그대로 둔채 인프라 중심으로 재정을 사용한 결과"라고 지적했다.그러면서 "비록 충분치 못하지만, 시범사업이 기본소득의 효능감을 알리는 마중물이 될 것을 확신한다. 여기에 정치적 이해관계가 끼여들 여지는 없다"며 "만약 정치적 이해관계로 도민들의 염원을 배신한다면 다가오는 지방선거에서 성난 민심의 돌팔매를 피할 수 없을 것"이라고 경고했다.김태흠 지사의 '기본소득에 대한 이해 부족'을 지적하는 목소리도 나왔다. 기본소득은 단순히 복지 개념이 아니라 경제를 순환 시키는 '동력'이라는 주장이다.이승석 기본소득당 충남도당위원장은 2일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "기본소득을 복지로 이해하는 것은 기본소득에 대한 무지에서 비롯한 것"이라며 "농어촌 기본소득은 지역 경제를 돌리는 동력"이라고 잘라 말했다. 기본소득의 재원 마련에 대해서도 이 위원장은 "재원은 당장 불필요한 예산을 줄이는 것에서 출발해야 한다. 그러나 장기적으로는 태양광 발전, AI응용기술 분야 등을 통해서 마련해야 한다. 이재명 정부뿐 아니라 기본소득당은 그동안 이런 입장을 줄곧 밝혀 왔다"고 설명했다.그러면서 "농어촌기본소득은 도농간 소득격차를 줄여, 지역경제의 선순환을 유도하고, 이를 통해 지역소멸 위기 해소가 목적이다"라며 "도민의 이익보다 정치적 이해관계를 우선하는 듯한 태도가 더 문제다"라고 비판했다.