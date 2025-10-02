완도 곳곳에 흩어진 고인돌, 장보고 그림자에 가려 사라지다

큰사진보기 ⓒ 완도신문 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲2005년 여서도 패총에서 출토된 결합식 낚시바늘과 고금도 고인돌에서 발굴한 갈돌은 농경사회와 어로행위의 발전사를 단적으로 보여주는 완도군의 소중한 유산이다. ⓒ 완도신문 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 완도신문에도 실렸습니다.

휘영청 밝은 달이 떠오르는 중추절이면 선사시대 인류는 하늘에 제를 올리고 이웃과 음식을 나누며 공동체의 풍요를 기원했다. 도로공사 과정에서 옮겨진 고인돌 아래에서 갈돌과 석제 농기구가 발견된 사실은 전남 완도군 고금면이 이미 수천 년 전 농경사회로 진입했던 현장이었음을 증명하고도 남는다.목포대학교 박물관 전시관 2층에는 고금도에서 출토된 갈돌이 보관되어 있다. 회갈색 돌을 정교하게 다듬은 그 형태는 현대인의 눈으로 봐도 부족함이 없어 보인다. 그러나 학계의 일부 발굴 성과로만 국한된 해석 탓인지, 이 소중한 유물은 대중들의 관심을 끌지 못한 채 잊혀가고 있다."주변에 조사되지 않은 고인돌 군락이 아직도 많다"는 주민들의 증언은 더욱 의미심장하다. 선사시대 인류의 생활 흔적이 여전히 발굴되지 않은 채 땅속에 묻혀 있다는 것이다. 이는 고금도에만 국한된 이야기가 아니다. 완도의 체도와 고마도 인근, 노화도, 보길도, 청산도 등 섬마다 제단의 흔적과 고분, 그리고 선돌과 고인돌이 흩어져 있다. 바다와 산과 하천이 만나는 곳마다 선사인류의 흔적이 서려 있었던 것이다.그러나 문제는 행정의 태도다. 지난해 완도 신학리에서 조사과정 중 신규로 발견된 고인돌의 규모와 형태는 놀라울 만큼 온전했지만, 예산이 잡히지 않았다는 이유로 여태 방치됐다. 홍보도 없었고 자랑도 없었다. 그런 이유로 지역민들의 기억에서조차 서서히 잊히고 있다.이 같은 행정의 무관심은 어제오늘의 일이 아니었다. 교인동 일대 태양광 발전시설 건설 과정에서도 이미 조사됐던 몇몇의 고인돌이 파괴됐다. 1960년대 조사됐던 완도 체도를 비롯한 청산도나 고금도의 고분군들도 지금은 대부분 사라졌거나 문중의 묘지 또는 농경지로 변해 있다. 한 세대 전만 해도 남아 있던 흔적들이 행정의 무관심과 개발 논리에 밀려 흔적조차 찾기 어려운 형편이 된 것이다.이와 대조적으로 완도군은 장보고 유적 발굴에는 총력을 기울여 왔다. 법화사지 발굴과 최근 불교계가 주도한 중암사지터 발굴 모두 장보고의 역사적 흔적을 확장하며 되살리기 위한 일련의 과정이었다. 하지만 "장보고만 있고 그 이전의 시대는 모른다"는 식의 불균형은 꾸준히 지적돼 왔다. 여러 연구기관에서도 완도의 뿌리는 장보고 이전 선사·고대 시대로 거슬러 올라가야 한다고 목소리를 높였지만 행정은 오로지 장보고에만 열중했다.고금도의 고인돌은 선사인류의 무덤만이 아니었다. 인류는 그곳에서 별자리를 관측하고, 공동체의 제단으로 활용하며 사회적 결속을 다지는 장소로 활용했다. 하늘과 땅, 바람과 비, 별과 달에 경배하며 모두가 농경사회의 풍요를 기원했던 흔적들이다.밤이면 선돌 주위에서 원을 이루고 노래와 춤으로 축제를 즐겼을 그들의 모습을 상상해 보시라. 그것은 현대의 인류가 즐기는 지역축제의 원형이었다. 고인돌은 일반적인 석조물이 아니라 당대 최고 수준의 토목공사이자 집단노동의 산물이었다. 중장비도 없는 시절, 거대한 바위를 다듬고 운반해 축조하는 기술은 당시 공동체의 협동과 지혜를 여실히 보여주고 있다.이 때문에 한반도의 고인돌은 세계 거석문화의 중심으로 평가받았다. 단순히 지배자의 무덤만이 아니라 고대 문명의 정점이자 과학기술의 집약체이기에 집단 의례나 정치적 통치 행위, 그리고 공동체 통합의 장으로 기능했다는 다양한 학설이 나오고 있다.2000년대 한반도 고인돌은 유네스코 세계문화유산에 등재됐다. 강화도, 고창, 화순은 보존이 잘되었던 이유로 무난히 그 반열에 이름을 올렸다. 그러나 안타깝게도 완도군은 이 대열에 이름을 올리지 못했다. 철저한 조사와 보호가 이뤄졌더라면, 장보고의 해양유산과 연결돼 세계사적 가치를 인정받았을 가능성이 컸을 것이라는 점에서 지역사회가 반성해야 할 대목이다.그동안 완도군은 장보고를 내세운 해양사 중심지 이미지를 적극 활용해 왔다. 장보고의 해상 네트워크는 동아시아를 아우르는 국제무역의 중심축이었을 것이다. 그러나 장보고 시대의 확장과 권위를 제대로 조명하기 위해서라도 그 이전의 고대사 연구는 필수였어야 했다.완도 체도와 고금도, 청산도 등지에 뿔뿔이 흩어진 고인돌은 바로 완도 역사의 시작과 뿌리를 증명하는 사료가 분명하다. 농경사회의 시작과 어로행위의 발전사, 그리고 공동체의 제례와 별과 달을 통한 우주관과 토목기술의 정점이 모두 이 시기에 형성됐다. 장보고는 이러한 튼튼한 기반 위에서 등장한 역사적 인물이었다. 그럼에도 불구하고 뿌리를 외면한 채 줄기만 강조한다면, 완도 고대사의 체계적 정립은 불가능하다.지금과 같은 무관심이 이어진다면, 완도의 선사문화유산은 더 이상 되돌릴 수 없게 사라질 위험에 놓여 있다. 태양광 시설이나 도로 건설 또는 농지 개발 등으로 훼손되는 속도가 보존보다 훨씬 빠르다.또한 단순히 보존에 머물지 않고, 이를 관광과 교육 자원으로 활용하는 방안도 필요하다. 장보고 유적과 선사유적을 연계한 역사·문화 콘텐츠는 완도의 정체성을 풍성하게 하고, 지역 경제 활성화에도 기여할 수 있다는 뜻이다.고향을 그리워하는 것은 모든 생명체의 본능이다. 태초의 인류도 별과 달을 바라보며, 하늘을 향해 경배하며 자신의 미래를 점쳤을 것이다. 그들에게 하늘은 곧 생명의 근원이자 농경사회의 풍요를 보장하는 존재였다. 선사유적인 고인돌은 그 신앙과 기술, 공동체 정신이 응축된 산물이다.완도의 곳곳에 흩어져 있는 선사문화유산은 그냥 돌무더기가 아니다. 그것은 바로 완도의 기원이자, 한반도 문명이 세계와 만나는 관문이다. 시간이 지날수록 훼손되고 사라지는 현실 속에서, 우리에게 주어진 과제는 분명하다."장보고 이전의 시대 완도를 기억하시라!" 그때라야 비로소 장보고의 시대, 오늘날의 완도, 미래의 완도를 온전히 이해할 수 있을 것이다.