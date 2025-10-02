추석 맞아 떡 빚은 국힘... "이 송편에 약속의 마음 담겠다"

큰사진보기 ▲국민의힘 추석맞이 송편빚기국민의힘 장동혁 대표가 2일 오전 서울 동대문구 동백꽃노인종합복지관에서 추석맞이 송편빚기 봉사활동에서 한 회원이 주는 송편을 받아먹고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

큰사진보기 ▲국민의힘 추석맞이 송편빚기국민의힘 장동혁 대표와 송언석 원내대표 등이 2일 오전 서울 동대문구 동백꽃노인종합복지관에서 떡메치기를 하며 추석맞이 송편빚기 봉사활동을 하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

큰사진보기 ▲국민의힘 추석맞이 송편빚기국민의힘 장동혁 대표와 송언석 원내대표 등이 2일 오전 서울 동대문구 동백꽃노인종합복지관에서 추석맞이 송편빚기 봉사활동을 하기에 앞서 추석인사를 하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

국민의힘 지도부가 추석 연휴를 앞두고 송편빚기 봉사활동에 참석했다. 장동혁 국민의힘 당 대표와 송언석 원내대표를 포함한 당 지도부는 서울특별시 동대문구에 자리한 '동백꽃노인종합복지관'을 찾았다. '동백꽃'은 '동대문구에서 100세까지 꽃처럼 살자'의 의미를 담은 준말이다.정치권에서는 명절을 맞아 귀성길에 나서는 시민들에게 인사를 건네는 행사가 일반적이었다. 당 지도부가 복지관을 찾은 2일 오전, 더불어민주당과 조국혁신당은 서울역을 직접 찾아 시민들에게 추석 인사를 건네는 중이었다. 관행화한 이벤트 문법에서 벗어나, 다른 그림을 보여주겠다는 기획인 셈이다.시작은 떡메치기였다. 장동혁 대표와 송언석 원내대표 그리고 이필형 동대문구청장 등은 돌아가며 떡메를 쳤다. 화기애애한 분위기 속에서 농담을 나누며 반죽을 망치로 두들겼다. 이어서 다같이 복지관 안으로 들어와 떡을 빚기 시작했다. 장동혁 국민의힘 당 대표는 마이크를 잡고 "오늘이 마침 노인의 날인데, 저희들이 송편을 빚어서 어르신들을 대접할 생각을 하니까 마음이 따뜻해진다"라고 말했다.그는 "우리 조상들은 나라가 더욱 발전하고, 융성해지기를 바라는 마음으로 예전부터 반달 모양으로 송편을 빚었다고 한다"라며 "보름달은 작아질 일만 있는데 반달은 계속 차오를 일만 있기 때문에 나라가 발전하고, 융성하는 마음을 담았다고 한다"라고 의미를 되새겼다. "송편에 속을 가득 담아서 오므리는 것은, 송편을 빚는 사람의 희망이 밖으로 새어나가지 않고, 다 이루어지기를 바라는 뜻을 담았다고 한다"라고도 부연했다.장 대표는 "우리가 오늘 그런 뜻을 담아서, 지금 나라가 어렵고 경제가 어렵지만, 그래도 더 좋아지기를 바라는 마음으로 송편을 빚겠다"라며 "그리고 우리 어르신들께서 그늘진 곳이 없도록, 국민의 힘에서 더 잘 살피겠다는 약속의 마음도 송편에 담겠다"라고 이야기했다.송언석 원내대표 또한 "추석, 정말 더도 말고 덜도 말고 한가위만 같아라. 그랬는데, 세상이 아무리 바뀌었어도 추석을 맞는 마음은 참 따뜻해지는 것 같다"라며 "우리 모두 함께하는 세상, 나누는 세상, 서로 존중하는 세상이 될 수 있도록 힘을 좀 모아야 되겠다"라고 인사했다. "앞으로도 우리 국민의힘에서 동대문구뿐만이 아니라 우리 대한민국 모든 국민들이, 모든 어르신들이 편안한 삶이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"라고도 덧붙였다.당 지도부 일원들은 중간중간 본인이 빚은 떡을 하나씩 맛보며 웃음을 보이기도 했다. 서로의 떡 모양을 비교하는 장면도 연출됐다. 떡 빚는 게 서툰 인사들은 주변으로부터 떡 빚는 기술을 도움받기도 했다.김도읍 정책위원회 의장이 "언론인들이 장 대표 게으름 피운다고 뭐라고 한다, 이제 두 개밖에 못 빚었다고"라며 놀리자, 장동혁 대표는 "예쁘게 만들어야지, 아니 그냥 대충 만들 것 같으면 30개도 만들었지"하고 억울해했다.또, 복지관 관계자가 "여자들이 하는 일이 힘들다. 표시도 안 나고"라며 "정치 하시는 분들이 더 힘들겠지만"하고 명절 가사 노동의 애환을 전하기도 했다. 고개를 끄덕이며 호응하던 장 대표는 해당 관계자에게 "어머니 만든 것 하나 드려야겠다"라며 떡을 직접 먹여주기도 했다. 준비한 떡을 각자 다 빚은 후 함께 단체 사진을 찍으며 이날 행사는 마무리됐다.당 지도부는 유튜브 동영상을 통해서도 추석 명절 인사를 전했다. 장동혁 대표는 "더위와 비바람을 이겨내고 환한 보름달이 떠올랐다. 사랑하는 분들과 함께 마음을 나누는 풍성한 한가위 보내시길 바란다"라며 허리 숙여 인사했다.그는 "떨어지는 경제 활력, 얇아지는 국민 지갑, 어깨가 처진 청년의 좌절, 깊어지는 자영업자의 한숨, 지금 우리가 해야 할 일은 민생을 챙기는 것"이라며 "그러나, 현실은 쉽지 않다. 민생과 미래를 제쳐둔 보복의 정치가 국민의 삶을 더욱 힘들게 만들고 있다"라고 에둘러 여당을 비판했다.장 대표는 "민생이 어려울수록 정치가 제 역할을 다해야 한다"라며 "국민의힘은 어떠한 위기와 위협에도 굴하지 않겠다. 오직 미래를 향해 흔들림 없이 앞으로 나아가겠다"라고 강조했다. "국민의 어려움을 덜어드리는 따뜻한 민생 정당, 나라의 미래를 책임지는 유능한 정책 정당으로서 항상 국민 곁에서 국민의 삶을 챙기겠다"라고도 약속했다.송언석 원내대표 또한 영상 메시지를 통해 "이번 명절만큼은 근심 걱정 모두 내려놓으시고, 사랑하는 가족, 친지들과 함께 따뜻한 정을 나누는 시간이 되시길 바란다"라고 인사를 건넸다.그는 "올 한 해도 쉽지 않은 경제 여건 속에서 여러분의 일상 또한 결코 가볍지 않았다"라며 "정치가 그 짐을 덜어드리지 못하고 오히려 부담만 드리고 있는 것 같아 대단히 송구한 마음"이라고 고개를 숙였다.이어 "정치의 기본은 국민의 삶을 편안하게 하는 데 있다"라며 "저와 국민의힘은 국회가 해야 할 일부터 바로 세우겠다. 민생에 꼭 필요한 정책부터 힘을 모아 추진하겠다"라고 다짐했다. "정치가 국민 여러분께 더 큰 힘이 될 수 있도록 민생과 국민의 행복을 최우선에 두고 일을 하겠다"라고도 목소리를 높였다.송 원내대표는 "가족을 만나러 가는 기쁨이 아무리 크더라도 가장 중요한 것은 안전이다. 고향길은 안전하게, 명절은 따뜻하게 보내시길 바란다"라며 "아울러 연휴 동안에도 치안과 의료, 교통과 방재 현장을 지키는 모든 분들께 진심으로 감사드린다"라고도 강조했다.