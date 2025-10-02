지역 기자가 공영주차장 찬성 여론 조성?... "언론이길 포기한 것"

일부 서산 지역 언론 기자들이 서산시가 추진 중인 '예천지구 공영주차장-초록광장 조성 사업'과 관련해 찬성 여론을 조성한 듯한 내용이 공개돼 논란이 일고 있다.
제보에 따르면 지난 6월, A기자는 일부 지역 기자 모임 단체 대화방에 "초록공원 조성 예정지 일원에 우리 협회에서 이렇게 현수막을 게첩하고자 한다"라고 올리며 펼침막 비용을 공유했다.
그러면서 찬성 시민단체인 것처럼 '서산의 미래를 준비하는 모임' 명의의 '환영, 서산 시민의 휴식 공간, 주차장 조성! 호수공원 공영주차장(초록공원) 필요합니다'라는 내용이 담긴 펼침막 그림을 함께 올렸다. A기자는 이어 "이 일은 절대 비밀"이라고 덧붙였다.
당시는 '정의로운 서산시 행정을 촉구하는 시민모임(아래, 시민모임)'이 공영주차장 반대운동을 활발하게 진행하고 있을 때였다.
A기자의 이같은 제안에 한 기자는 "언론이 개입해서도 안 되고 나중에 알려지면 망신이다"라면서 반대했다.
취재에 따르면 해당 펼침막은 한 기자의 반대로 게시되지 않았다.
한편 A 기자는 '긴급'이라는 제목으로 단체 대화방에서 이완섭 시장의 욕설 논란 보도 배제를 요청하기도 했다. 그는 단체대화방에 "일명 초록공원 조성 추진 관련 기사 작성 시 (이완섭) 시장이 시의원에게 욕설을 했다는 내용은 쓰지 말기 바란다"면서 "이유는 모 시의원이 이 문제를 계속 끄집어내서 여론화시키려는 작전일 수도 있다는 것"이라고 썼다. 그러면서 "대다수 시민이 원하는 초록공원 조성에 이렇다 할 이유도 없이 반대한다는 내용으로 지적하는 게 좋겠다"고 의견을 밝혔다.
A 기자가 보도 배제를 언급한 내용은 지난해 5월, 공영주차장 조성 사업과 관련해 여러 의혹과 문제점을 제기한 서산시의회 문수가 의원을 향해 이완섭 시장이 욕설했다는 의혹이다(관련기사: 서산시장-서산시의원 '욕설 논란' 진실공방 계속
https://omn.kr/2902b).
이런 가운데, A기자는 당시 공영주차장 관련 보도를 한 B, C 기자의 기사 내용과 제목을 언급하며 "객관적이며 시민의 의견을 은근 기사에 반영한 서술이 아주 좋았다"면서 "강하게 내친 제목도 시원하게 참 적절하다"고 평가했다. 또한 "기자로서 할 얘기를 다 하면서도 강하게 어필되는 기사 내용"으로 "현재 서산 지역 최대 이슈인 초록공원 문제의 반대 말썽을 무리 없이 차단하는 기능이 되도록 합시다"며 사실상 시에 유리한 여론 조성을 의심받을 만한 발언을 이어갔다.
이에 단체대화방의 일부 기자는 A기자의 요청에 '네'라며 호응했다. A기자는 당시 지난 2023년 3월 창립한 협회 회장 자리에 있었던 것으로 알려졌다.
이같은 내용이 공개되자 시민모임을 비롯해 공영주차장을 반대하고 있는 시민들은 '공영주차장 사업 때문에 서산시와 지역 기자들이 찬성 여론 조성을 위해 유착된 것 아니냐'는 의구심을 강하게 제기했다.
시민모임 공동대표인 남현우 변호사는 1일 기자와 통화에서 "한마디로 언론인이기를 포기한 것"이라면서 "자치단체와 일부 언론이 광고비 등과 연관된 부정한 거래를 의심할 수밖에 없다"며 "또한, 이 시장의 초록광장 사업이 적법하고, 정상적이었다면 이런 사태가 일어나지 않았을 것"이라고 목소리를 높였다. 이어 "(이번에 언급된 기자들을 포함해) 여러 제보가 들어오고 있다"며 "증거가 수집되면 (해당 기자들을) 뇌물죄 등으로 고발할 예정"이라고 덧붙였다.
서산시의회 문수기 의원 역시 "기자라고 생각하고 싶지 않다"면서 "기자는 적어도 불의에 투쟁은 못 해도 눈을 감지는 말아야 한다"며 "최소한 팩트에 기반한 보도는 해야 기자 아닌가"라고 말했다.
<오마이뉴스>는 이같은 제보 내용에 대해 A 기자의 입장을 듣기 위해 1일 오후부터 2일 오후 5시까지, 여러 차례 통화와 문자를 시도했으나 해명을 들을 수 없었다.