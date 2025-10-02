지역 기자가 공영주차장 찬성 여론 조성?... "언론이길 포기한 것"

▲일부 서산 지역 언론 기자들이 서산시가 추진 중인 ‘예천지구 공영주차장.초록광장 조성 사업’과 관련해 찬성 여론을 조성하려는 듯한 내용이 공개돼 논란이 되고 있다. ⓒ 독자 제공 관련사진보기