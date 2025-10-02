"교제폭력, 반복되는 이유는?"

큰사진보기 ▲경남 교제폭력의 현황과 과제 토론회. ⓒ 경남여성복지상담소시설협의회 관련사진보기

경상남도, 경남여성복지상담소시설협의회는 " 교제폭력, 반복되는 이유를 묻는다"라는 제목으로 '교제폭력의 현황과 과제 토론회'를 오는 16일 오후 창원컨벤션센터(700A홀)에서 연다.협의회는 "최근 지역사회와 전국적으로 잇따라 발생하고 있는 교제폭력·교제살인 사건의 심각성을 사회적으로 환기하고, 피해자 보호와 재발 방지를 위한 법적·제도적 과제를 모색하기 위해 이번 토론회가 마련되었다"라고 설명했다.이들은 "교제폭력은 단순히 개인 간의 갈등이 아니라 구조적 문제이자 사회적 범죄로, 반복적으로 발생하는 현실을 더 이상 방치해서는 안 된다는 의견을 모아서 지역 내 상담소·시설의 활동가, 시민사회단체, 법조계와 학계 전문가들이 함께 참여하여 교제폭력 근절을 위한 실질적인 대안을 논의하는 의미 있는 자리가 될 것"이라고 밝혔다.토론회는 허민숙 국회입법조사처 입법조사관, 이경아 한국여성변호사회 변호사, 류병관 경남대 교수, 이인숙 여성가족재단 선임연구원, 김혜란 전국성폭력상담소협의회 대표, 전기풍 경남도의원이 발제, 토론한다.