"집 앞 학교 두고 3시간 통학... 집에 와서 아무것도 못 해"

"매일 아침 6시에 집을 나서야 합니다. 집 앞에 학교가 있어도 우리 아이는 배정에서 밀려 무원고까지 다녀야 합니다. 하루 세 시간을 버스와 지하철에 쏟아붓습니다. 입시 준비는커녕 지쳐서 집에 오면 아무것도 못해요."

1일 오후 고양시 덕양구청 대회의실은 학부모들의 울분과 한숨으로 가득 찼다. 고양시 학교운영위원협의회 덕양지회(지회장 강미희)가 개최한 '덕양구 교육 정책간담회'에 초·중·고 학교운영위원, 학부모회 임원, 국회의원과 경기도의회·고양시의회 의원, 고양교육지원청과 시청 관계자 등 200여 명이 참석해 신도시 지역이 겪고 있는 '통학 지옥'과 학군 불균형 문제를 정면으로 제기했다.이날 가장 먼저 쏟아진 호소는 원거리 통학의 고통이었다. 신원동과 지축동에서만 매년 수십 명이 집 앞 학교를 두고도 먼 곳으로 배정돼 매일 교통지옥을 견딘다. 특히 신원중·지축중 학생들이 무원고 등 먼 지역 고등학교로 밀려나 하루 왕복 3시간 이상을 도로 위에서 보내는 실태가 공개됐다.한 학부모는 "교통이 불편해 자퇴까지 고민하는 아이들이 있다"며 목소리를 떨었다. 또 다른 학부모는 "통학에만 시간이 다 가니 아이의 학업과 정신 건강이 모두 흔들리고 있다"며 울분을 터뜨렸다. 실제로 현장에서는 "부모가 직장을 그만두고 직접 태우는 사례까지 있다"는 증언이 잇따랐다.학부모들의 문제 제기 뒤에는 교육부의 '적정규모학교 육성 정책'이 자리하고 있었다. 신도시 인구 폭증에도 불구하고 신규 학교 설립이 억제되고 기존 학교만 재배치·통폐합한 결과, 학생들은 불합리한 학군 편성과 강제적 원거리 통학에 시달리게 됐다.이 자리에 참석한 더불어민주당 김성회 국회의원은 "학부모와 학교가 함께 문제를 제기하고 해결책을 모색하는 것은 매우 뜻깊다"며 "교육청과 경기도의회, 고양시가 함께 참여하는 공청회를 학부모들과 개최해 실질적 대책을 마련하겠다"고 약속했다.국민의힘 조용술 고양을 당협위원장은 "교육격차 해소를 위한 조례 제정 등 제도적 장치를 만들겠다"고 밝혔다.경기도의회와 고양시의회 의원들도 "지역 내 교통 인프라와 교육시설 확충을 위해 도·시의회 차원에서 행정기관과 긴밀히 협의하고, 제도 개선을 추진하겠다"고 약속했다.이날 간담회에서는 통학 문제를 넘어 학교폭력 대응 체계 강화 필요성도 함께 다뤘다. 피해 학생과 가족이 겪는 2차 피해, 사후 지원 부족 문제가 지적되며 실질적인 보호 장치 마련이 시급하다는 의견이 나왔다.강미희 덕양지회장은 "학교폭력은 학교만의 문제가 아니라 지역사회 전체가 함께 해결해야 한다"며 "덕양지회가 중심이 되어 학부모·학교·교육청·지자체·경찰이 협력하는 안전망을 구축하겠다"고 선언했다. 덕양지회는 오는 11월, 학교폭력 대응을 위한 후속 간담회를 열어 피해 학부모와 전문가, 정책 관계자를 초청해 구체적 정책을 제안할 계획이다.덕양지회는 ▲통학 환경 개선 ▲학구군 재조정 ▲학교폭력 대응 강화 ▲학교 시설 개선 등 정책안을 고양시·고양교육지원청·경기도교육청에 공식 전달하고, 후속 협의체를 꾸려 실질적 정책으로 연결시킬 예정이다.