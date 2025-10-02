[손병관의 뉴스프레소] 특검, 추경호-이종섭 구속영장 검토

큰사진보기 ▲10월 2일 한겨레 10면 기사. ⓒ 한겨레 관련사진보기

추경호 전 국민의힘 원내대표와 이종섭 전 국방부 장관이 내란특검팀과 채해병특검팀의 구속영장 청구 대상에 각각 올랐다.10일 조선일보에 따르면, 채해병 특검은 채해병 사건 수사 외압 의혹의 핵심 피의자인 이종섭에 대해 구속영장 청구 방침을 세웠다고 한다.이종섭은 최근 5차례 피의자 조사에서 직권남용 등 혐의에 대해 "아니다", "기억나지 않는다"며 부인하면서도 구체적 질문에는 답변을 회피했다고 한다.특검은 이종섭이 2023년 7월 31일 윤석열 전 대통령에게 전화로 질책을 받은 뒤 해병대 수사단의 채해병 사건 초동 조사 결과를 뒤집었다고 보고 있다. 재조사를 맡은 국방부 조사본부나 해병대에 부당한 지시와 압력을 넣어 임성근 전 해병대 1사단장을 업무상 과실치사 혐의 대상에서 제외했고, 군 검찰이 박정훈 해병대 수사단장을 항명 혐의로 수사하고 체포·구속영장을 청구한 것도 이종섭의 지시라고 특검은 보고 있다.이종섭은 윤석열의 외압을 받지 않았고, 해병대 수사단에 경찰에 수사기록 이첩을 보류 한 것과 이에 불응한 박정훈에 대한 수사 지시도 국방장관으로서 정당한 명령이었다는 입장이다.그러나 특검은 이종섭이 2023년 7월 당시 윤석열이 격노하지 않았다고 거짓 진술을 했다고 보고 구속 수사가 필요하다는 입장이다. 특검은 이종섭에 대한 신병 처리가 이뤄지면 윤석열에 대한 소환조사에 나설 전망이다.채해병 특검은 이종섭의 호주 주재 대사 임명 과정에 관여한 이원모 전 대통령실 인사비서관을 범인 도피와 직권남용 혐의로 소환 조사했다.한편, 한겨레도 내란특검팀이 계엄 당시 국민의힘 원내대표였던 추경호를 내란 중요임무 종사 혐의로 구속영장 청구를 검토할 방침이라고 보도했다.지난 8월 김예지·조경태 의원을 참고인 신분으로 불러 조사한 뒤 대다수 의원들이 조사를 거부하고 있지만, 특검팀이 최근 추경호의 의혹과 관련해 국민의힘 의원 서너 명을 서울고검 청사로 불러 조사했다고 한다.특검팀은 국민의힘 의원과 당직자 조사를 마치는 대로 추경호를 소환조사한 뒤 구속영장 청구 여부를 결정할 계획이다.민주당 전현직 의원들이 너나없이 내년 6월 서울시장 도전 의사를 밝히는 가운데 당 일각에서 기업인 출신 등 외부인사를 영입하자는 얘기가 나오고 있다.서울시장 선거 출마를 이미 결정했거나 고려하고 있는 민주당 출신 인사는 10여 명. 박주민 의원이 지난달 23일 경향신문 인터뷰에서 서울시장 출마 의사를 밝혔고, 전현희 최고위원과 박홍근·서영교 의원도 출마를 타진하고 있다.홍익표·박용진 전 의원은 추석 이후 출마 선언을 할 것으로 알려졌으며 정원오 성동구청장도 잠재적 후보군에 들어간다. 김민석 국무총리도 후보자로 지명될 때부터 서울시장 출마설이 나왔고, 당초 충남지사 후보군으로 분류됐던 강훈식 대통령실 비서실장의 차출설도 나온다.그러나 당내 비공개 여론조사에서 국민의힘 소속 오세훈 서울시장을 상대로 경쟁력을 보이는 인사가 없다고 한다.리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 25∼ 26일 전국 18세 이상 유권자 1010명을 대상으로 무선 자동 응답 방식으로 실시한 정기 여론조사에서 서울에서 민주당은 37.6%로 국민의 힘(37.9%)에 근소하게 뒤지는 것으로 나타났다.이 때문에 기업인 출신 등 외부인사 영입설이 나오고 있다.익명의 민주당 수도권 의원은 조선일보에 "무소속이었던 박원순 전 시장 당선 때도 그렇고, 민주당의 인적 자원으로 서울시장 선거를 이겨본 적이 없다"며 "그만큼 서울은 중도색을 가진 인사가 필요한 데, 부동산·경제 등 민생 이슈를 고려할 때 기업인 출신이었던 '이명박 모델'을 찾아야 한다는 의견이 많다"고 했다. 또다른 여권 관계자도 "서울 지역 정치 성향을 보면 경기와 달라서 중도·보수 인물을 내세워야 승산이 있다"고 했다.구체적으로 박용만 전 두산그룹 회장, 네이버 출신의 한성숙 중소벤처기업부 장관 등의 이름이 나온다.민주당 관계자는 "서울은 정치적 상징성이 있는 곳"이라며 "이재명 정부의 성공을 위해 기필코 탈환해야 하는 지역이기에 최적의 후보를 찾기 위해 외부 인사 영입도 적극 검토하고 있다"고 밝혔다.정청래 대표의 측근들은 외부 영입인사 등을 통한 전략 공천은 없을 것이라고 했지만, 지도부의 한 관계자는 "아직 선거가 꽤 남았기 때문에 성급하게 말할 수는 없지만 서울· 부산·충청 등 민주당이 꼭 탈환해야 하는 시도지사 선거에선 예외를 둘 수밖에 없지 않겠냐"고 했다.국가정보자원관리원 대전본원 화재로 중앙부처 공무원 19만 명이 사용하던 업무용 클라우드 저장소 G드라이브가 전소돼 8년치 데이터가 모두 소실됐다. 중앙재난안전대책본부에 따르면, 지난달 26일 화재로 국정자원 대전본원 5층 전산실이 불타면서 피해를 본 96개 시스템 중에 G드라이브가 포함됐다고 한다.G드라이브는 2017년 도입된 중앙부처 공무원의 개인 자료 저장장치로 74개 기관 공무원 19만 1000명이 가입돼 있으며 실제 사용자는 12만 5000명이다.임정규 행정안전부 공공서비스국장은 1일 중대본 브리핑에서 "G드라이브는 지금 백업이 없어 복구가 불가능한 상황으로 판단하고 있다"이라고 밝혔다.특히 2016년 공무원시험 응시생의 인사혁신처 사무실 침입 사건을 겪은 후 모든 업무용 개인 자료를 G드라이브에 저장해온 인사혁신처가 큰 타격을 입었다. 인사혁신처 관계자는 한겨레에 "인사 정보와 관련된 자료들은 광주센터에 있는 별도 시스템에서 관리하고 있지만 그 외 정책 자료는 G드라이브에 있다"고 말했다.행안부는 인사혁신처 사건 이후 2018년부터 공무원들이 개별 PC가 아닌 G드라이브에 문서를 저장하도록 하라는 지침을 내려보냈지만, 백업 등 자료 관리는 미흡했다. 당시 행안부 조치가 국정자원 화재의 피해 규모를 키운 셈이 됐다. 행안부 관계자는 백업이 없었던 이유에 대해 "G드라이브는 대용량이면서도 저성능 스토리지여서 외부 백업이 어려웠다"고 동아일보에 해명했다.다만 국무조정실처럼 자체 보관 비중이 높은 부처는 피해가 상대적으로 적었고, 상당수 부서들이 G드라이브와 개인 PC 저장을 병행해왔다고 한다.행안부 관계자는 "전체 674 시스템 중 1, 2등급 339개는 하루 한 번씩 광주센터로 온라인 백업을, 나머지는 매달 말 데이터를 공주센터로 이관해서 보관한다"고 설명했다. 9월 26일까지 저장된 데이터들은 화재로 인해 전량 소실됐을 가능성을 배제할 수 없다.1일 오후 10시 현재 복구된 시스템은 전체 647개 중 105개로, 복구율이 16.2%에 그쳤다.2002년 여대생 청부살인 사건의 주범에게 허위진단서를 발급해 처벌받은 박병우 전 연세대 의대 교수가 건강보험심사평가원(심평원) 진료심사평가위원으로 활동 중인 것으로 확인됐다.국회 보건복지위원회 소속 김선민 조국혁신당 의원이 심평원에서 받은 자료에 따르면, 박병우는 지난 4월 1일부터 3년 임기의 심평원 진료심사평가위원으로 일하고 있다.2002년 3월 영남제분 회장 부인 윤길자는 이화여대 4학년에 재학 중이던 하지혜가 자신의 사위와 부적절한 관계에 있다고 의심해서 하씨를 청부살해했다.윤길자는 2004년 대법원에서 무기징역을 선고받았지만, 당시 윤길자의 주치의이자 신촌 세브란스병원 교수였던 박병우는 윤길자에게 허위진단서를 발급해 그가 형집행정지를 받는 데 도움을 줬다.윤길자는 2007년 6월부터 2012년 12월까지 5차례에 걸쳐 형집행이 정지되는 동안 병원 VIP실에서 머물며 수감생활을 회피했다.박병우는 허위진단서 작성 및 배임수재 혐의로 2017년 대법원에서 500만원 벌금형을 확정받았고, 2013년 대한의사협회 중앙윤리위원회로부터 3년간 회원 자격 정지 징계도 받았다.진료심사평가위원은 의료기관에서 청구하는 진료비용 중 의학적 판단이 필요한 진료비용에 대해 심사평가하고 기준을 설정하는 일을 맡는다. 심평원은 "유방외과 분야 전문위원 공석이 발생해 인력 충원이 필요했으며 서류심사 및 면접 등을 거쳐 임명했다"고 밝혔다.박병우는 심평원을 통해 "기관에 임용되기 10여 년 전에 발생한 사안과 관련해 임용된 기관의 진료심사평가위원으로 입장을 표명하기는 곤란하다"며 "다만 의사로서 그동안 쌓아온 의학적 지식과 임상 진료 경험을 바탕으로 앞으로 전문위원으로서 맡은 바 책임과 소명을 다하겠다"고 밝혔다.김선민은 "심평원이 허위진단서를 발급하는 의사를 진료심사위원으로 임명하는 것은 말이 안 된다"며 박병우의 해임을 요구했다.공정거래위원회가 커피 프랜차이즈 메가MGC커피 본사에 약 23억 원의 과징금을 부과했다. 이는 외식업종 가맹사업법 위반 사건 중 역대 최대 규모의 과징금이다.공정위에 따르면, 메가MGC커피 가맹 사업을 운영하는 앤하우스는 2016년 8월 온라인 오픈마켓 등에서 판매되는 모바일 상품권을 도입하면서 동의나 사전 협의 없이 가맹점주들에게 상품권 수수료 전액을 부담시켰다. 점주들은 2018년 1월부터 2019년 12월까지 모바일 상품권 발행액 24억 9000만 원의 약 11%에 해당하는 2억 7600만 원의 수수료를 부담했다.점주들은 2020년 7월 앤하우스가 정보공개서에 관련 내용을 기재하기 전까지 수수료 부담 사실을 인지하지 못한 상태에서 가맹계약을 체결한 것으로 나타났다. 본사는 점주에게 수수료를 부담시킨 동시에 상품권 발행사로부터는 발행액의 1.1%를 유사 리베이트 형태로 지급받기로 약정을 체결하고 해당 금액을 챙긴 것으로 조사됐다.또한 앤하우스는 2019년 12월부터 2025년 2월까지 제빙기 2종 및 커피 그라인더를 필수품목으로 지정하고 가맹점에 본사에서만 구입해 사용하도록 했다.해당 품목은 시중에서 동일 제품을 더 저렴한 가격에 쉽게 구매할 수 있는데, 앤하우스는 가맹점주에게 이를 공급해 26~60%의 마진을 챙긴 것으로 조사됐다.앤하우스는 "문제가 된 사안들은 2021년 7월 경영권 인수 이후 경영 시스템을 정비하는 과정에서 모두 시정했다"고 밝혔다.미국 연방정부가 미 상원의 예산안 처리 실패로 1일 0시(현지시간)를 기해 7년 만에 일시적 업무정지(셧다운)에 돌입했다.상원은 셧다운 사태를 피하기 위해 공화당과 민주당이 각각 제출한 임시 예산안을 9월 30일 표결에 부쳤지만 모두 부결됐다.셧다운으로 필수 인력을 제외한 연방정부 공무원 75만 명이 강제 무급휴가에 들어가게 됐다. 워싱턴DC의 워싱턴기념탑과 국립기록보관소, 국립식물원, 의회 도서관 및 방문자센터 등이 