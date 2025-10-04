"역사와 미래 품은 논산" 백성현 시장, 성장비전 제시

큰사진보기 ▲“백성현 논산시장이 1일 오후 논산시청 현관 앞에서 시민들에게 추석 인사말을 전하며 희망 메시지를 강조하고 있다.” ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲“백성현 논산시장이 추석 인사말을 마친 뒤 시청 현관 앞에서 시민들을 향해 고개 숙여 인사하고 있다.” ⓒ 서준석 관련사진보기

백성현 논산시장은 추석을 맞아 시민들에게 따뜻한 인사말을 전했다. 명절 덕담과 함께, 논산이라는 도시의 뿌리와 가능성을 함께 이야기하며 미래 비전을 풀어냈다.백 시장은 최근 추석 인사말을 통해 먼저 논산의 역사적 의미를 짚었다. 백제에서 고려, 조선, 근대, 그리고 현대에 이르기까지 다섯 시대의 문화를 고스란히 품고 있다는 점을 강조했다."논산은 위대한 재발견의 도시"라며 ""논산이 문화·교통·경제의 허브로 우뚝 서 있다"고 했다. 특히 "대전, 세종, 전주, 익산, 군산, 부여, 서천과 맞닿아 있으며, KTX·SRT를 통한 수도권 접근성까지 갖췄다"라며 지리적으로 사통팔달의 교통 중심지라는 점을 부각했다.논산 육군훈련소를 거쳐 간 장병은 매년 12만 명. 백성현 시장은 이들이 논산을 "추억의 도시"로 기억한다고 말했다. 동시에 국방산업을 통해 양질의 일자리를 창출하며, 청년들이 다시 찾아오는 도시가 될 것임을 자신했다.그는 "잠재적인 생활 인구와 경제 인구가 풍부한 곳이 바로 논산"이라며 "국방 국가산단 조성 등 미래 산업을 기반으로 젊은이들이 희망을 찾을 수 있는 도시로 만들겠다"고 했다.논산의 자랑은 산업만이 아니다. 백 시장은 딸기, 강경 젓갈, 상월 고구마, 양촌 곶감, 쌀 등 농특산물이 국내는 물론 세계인의 입맛까지 사로잡고 있다고 소개했다. 그는 "논산의 농산물이 세계 무대에서 큰 반향을 얻고 있다"며 "시민과 농업인의 땀과 자부심이 담긴 결과물"이라고 덧붙였다.백 시장은 끝으로 시민들을 향해 "가족과 친지와 함께 농사의 가치와 미래를 노래하시길 바란다"라고 덕담했다.