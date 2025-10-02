영장류학자 제인 구달, 향년 91세로 별세

큰사진보기 ▲2017년 11월 22일 아르헨티나 부에노스아이레스에서 열린 로이터와의 인터뷰에서 영국의 영장류학자, 동물학자, 인류학자 제인 구달이 말하고 있는 모습. ⓒ 로이터 = 연합뉴스 관련사진보기

세계적인 영장류학자이자 환경운동가 제인 구달이 2025년 10월 1일(현지시간) 미국 캘리포니아에서 강연 투어 중 향년 91세로 별세했다. 그녀가 설립한 제인 구달 연구소는 사인이 자연사라고 발표했으며, 마지막 순간까지도 현장에서 목소리를 전하던 생명의 증인으로 남았다고 전했다.1934년 영국 런던에서 태어난 제인 구달은 어린 시절부터 동물에 대한 각별한 호기심을 보였다. 다른 아이들이 인형을 가지고 놀 때 그녀는 장난감 원숭이를 끌어안고 잠들었으며, 집 주변의 정원과 숲에서 벌레와 새를 관찰하며 자라났다. 대학에 진학하지 못했지만 독서와 직접적인 체험을 통해 스스로 지식을 쌓아 나갔다.1957년 친구의 초청을 받아 처음 아프리카 대륙에 발을 디딘 그녀는 인류학자 루이스 리키를 만났다. 리키는 정규 학문적 훈련이 없는 젊은 여성에게 대담하게도 야생 침팬지 연구를 맡겼다. 이는 당대의 통념을 깨뜨린 결정이었지만, 리키는 그녀가 가진 직관적 관찰력과 열정이 과학을 새롭게 열어 줄 것이라고 확신했다.1960년 탄자니아 곰베 스트림 국립공원에서 시작된 연구는 과학사에 전환점을 찍었다. 구달은 야생 침팬지가 도구를 사용한다는 사실을 최초로 기록했다. 침팬지가 풀잎을 꺾어 개미굴에 넣고 개미를 꺼내 먹는 장면은 당시 '인간만이 도구를 사용한다'는 오랜 학설을 무너뜨렸다.그녀는 또 다른 중요한 발견을 남겼다. 침팬지 집단은 단순한 무리가 아니라 정치적 경쟁, 모성애, 우정, 심지어 집단 간 전쟁에 이르기까지 복잡한 사회적 행동을 보였다. 구달의 기록은 인간과 동물의 경계를 흐리게 했고, 과학자들에게 인간성의 기원을 다시 묻도록 만들었다.1970년대가 되자 제인 구달은 더 이상 '아마추어 여성 탐험가'가 아니라 현대 영장류학을 대표하는 권위자로 자리매김했다.곰베의 기록은 학문적 성과로만 끝나지 않았다. 구달은 연구 과정에서 밀렵, 불법 포획, 서식지 파괴와 같은 현실을 직접 목격했다. 침팬지를 보호하지 않고서는 과학 연구도 의미가 없다는 사실을 깨달은 그녀는 학자의 울타리를 넘어 활동가의 길을 선택했다.1977년 그녀는 제인 구달 연구소를 설립해 보전 활동을 체계화했다. 동시에 청소년 대상 환경 교육 프로그램인 'Roots & Shoots'를 창립해 미래 세대가 직접 행동에 나서도록 독려했다. 이 시기 그녀는 과학적 성취뿐 아니라 도덕적 호소력을 지닌 목소리로 국제 무대에 등장하기 시작했다.1990년대 이후 구달은 단순한 과학자를 넘어 전 세계인의 양심으로 불렸다. 그녀는 매년 수백 회의 강연을 소화하며 사람들에게 인간과 자연의 관계를 성찰할 것을 호소했다. 과학적 사실을 넘어 삶의 철학을 담은 메시지는 국제 사회에 강력한 울림을 주었다.Roots & Shoots 운동은 100여 개국 수십만 명의 청소년들이 참여하는 국제 네트워크로 확산됐다. 이들에게 구달은 학문적 권위를 내세우는 인물이 아니라, 삶과 행동을 함께 고민하는 조언자이자 동반자로 기억되었다.이 시기 그녀는 UN 평화대사에 임명되고, 세계 각국 대학에서 명예박사 학위를 받았으며, 타임지가 선정한 '20세기를 만든 인물'에 이름을 올렸다.80세가 넘어서도 구달은 은퇴하지 않았다. 매년 300일 이상을 강연과 현장 활동에 쏟으며 "나는 집보다 공항에서 더 오래 산다"고 농담했다. 기후위기와 생물다양성 손실, 젊은 세대의 불안이 커지는 시대에도 그녀는 희망을 강조했다. "매일 아침 당신이 내리는 작은 결정이 세상을 바꾼다"는 말은 그녀의 삶 전체가 증명한 신념이었다.그리고 2025년 10월, 그녀는 강연 투어 중 조용히 눈을 감았다. 마지막 순간까지도 사람들과 자연을 연결하는 일을 멈추지 않은 채, 삶과 메시지가 일치하는 생애를 완성했다.제인 구달은 인간만이 특별하다는 믿음을 무너뜨리고, 다른 생명체와의 연속성을 증명했다. 동시에 인간이 그 차이를 넘어선 책임을 져야 함을 일깨웠다.그녀가 남긴 유산은 세 갈래로 요약된다. 첫째, 영장류학과 인류학, 행동생태학의 지평을 넓힌 과학적 성취. 둘째, 동물 복지와 보전 운동, 청소년 교육에 기여한 활동가로서의 실천. 셋째, 과학과 윤리를 결합해 희망을 제시한 철학자의 메시지이다.제인 구달이 평생 강조한 말은 단순했다. "희망은 행동에서 온다." 그녀가 곰베에서 시작한 연구는 60년이 넘었고, 그 정신은 전 세계 청소년들의 행동으로 이어지고 있다. 그녀가 떠난 오늘, 그 희망의 몫은 이제 우리의 것이다.